V pátek přibylo 28 tisíc nových případů covidu, pět tisíc lidí se nakazilo opakovaně

V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Události kolem epidemie koronaviru v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

08:01 Jižní Korea zaznamenala v uplynulých 24 hodinách 36 362 nově nakažených koronavirem. Je to poprvé, co se číslo přehouplo přes 30 tisíc. Nad 20 tisíc případů denně se údaj dostal teprve před několika dny. S odkazem na korejské zdravotní úřady o tom informovala agentura Kjódó. 08:00 Ústřední krizový štáb by měl mít do budoucna opět jasně stanovené vedení. V případě vojenského ohrožení a při dalších situacích spojených s armádou ho automaticky povede ministr obrany, jinak vždy ministr vnitra. Vyplývá to z návrhu změny statutu štábu, který na některém z příštích zasedání projedná vláda. Podle nynější úpravy jmenuje předsedou štábu podle charakteru situace některého z členů vlády premiér. 07:57 Laboratoře v pátek provedly přibližně 119 tisíc testů, asi o 67 tisíc méně než před týdnem. U preventivních testů bylo pozitivních 17,36 procenta vzorků, což je proti minulému pátku mírný pokles. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, se pozitivita snížila na 44,35 procenta. Podíl prokázaných nákaz u epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, klesl na 21,26 procenta. 07:56 Na 100 tisíc obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech v Česku 2230 nakažených. Takzvané incidenční číslo tak znatelně kleslo, v pátek bylo vyšší než 2400. Incidence se snížila ve všech krajích. Nejvyšší je v Královéhradeckém kraji, kde za poslední týden připadá na 100 tisíc obyvatel 2397 případů covidu. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj s incidencí 1830. V žádném jiném regionu incidenční číslo pod 2000 zatím nekleslo. 07:56 Za celý týden odhalily laboratoře v Česku dosud 196 426 případů koronaviru. Je to zhruba o deset tisíc méně než za prvních pět dní minulého týdne. Nárůsty nakažených jsou v poslední době vysoké v souvislosti se šířením varianty omikron, která zároveň podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh než původně dominantní varianta delta. 07:53 Německo během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 217 815 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 31 tisíc méně než o den dříve, kdy německý denní přírůstek dosáhl maxima. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha. Rekordní hodnoty však stejně jako v pátek dosáhla takzvaná sedmidenní incidence, která udává počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v týdenním úhrnu. Ta je k dnešnímu dni na hodnotě 1388. V pátek to bylo 1349,5. 07:32 Od začátku pandemie zemřelo ve Spojených státech v souvislosti s nemocí covid-19 přes 900 tisíc lidí, vyplývá z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse. Posledních 100 tisíc úmrtí přibylo v USA za necelé dva měsíce. Hranici 900 tisíc překročily Spojené státy v době, kdy denní přírůstky nakažených v drtivé většině amerických států klesají. 7:00 Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich. Před týdnem bylo pacientů s covidem asi o 800 méně. 7:00 V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. 06:00 Vážení čtenáři, vítejte u nové on-line reportáže, ve které se věnujeme koronavirové pandemii v Česku i ve světě. Dění posledního týdne najdete v předchozí reportáži: