S eutanazií nesouzní sto procent členů STAN, přiznává Rakušan k výbušnému tématu

Otázka toho, jestli by Česko mělo lidem umožnit eutanazii, je ožehavá nejen pro politiky řady stran, ale také pro samotný STAN, který chce, aby se o tomto tématu začalo debatovat. Předseda hnutí Vít Rakušan Aktuálně.cz řekl, že tento bod si dali do volebního programu jako vůbec poslední, protože k němu měli někteří členové připomínky. Zároveň zdůraznil, že je třeba postupovat velmi opatrně.

Krátce poté, co předseda STAN Vít Rakušan umístil na své sociální sítě zmínku o eutanazii, mluvilo s ním o tématu Aktuálně.cz. V prvním červnovém týdnu uvedl, že mezi politiky jde stále o tabuizované slovo i téma.

"My se ho nebojíme. Hlavní důraz v péči o nevyléčitelně nemocné a trpící lidi musí být samozřejmě vždycky na dostupnou paliativní péči. Otevřít debatu na téma asistovaného dobrovolného ukončení života je ale potřeba. Mlčením a nicneděláním nikomu v jeho těžké situaci neulehčíme," vyjádřil se k tématu, které rozděluje nejen českou společnost.

Eutanazie by se však podle něj měla týkat skutečně jen nejzávažnějších případů, a to za velmi přísných podmínek.

"Určitě bychom zpočátku zvolili tu nejkonzervativnější variantu, která je možná, za přísných podmínek. Ve světě existuje mnoho 'odstínů' eutanazie pro různé typy pacientů. My se ale bavíme o pacientech v terminálním stádiu, bez prognózy zlepšení, mnohokrát lékařsky potvrzenou, s opakovaně vyjádřeným souhlasem pacienta a podobně," vysvětluje Rakušan.

K tématu se v tomto týdnu vyjádřila i stínová ministryně zdravotnictví za STAN Michaela Šebelová, podle ní se hnutí vyslovilo pro eutanazii, která by se zpočátku povolovala jen dospělým. "Byla bych velice opatrná a opravdu bych eutanazii povolila jenom těm, kdo trpí tělesnou bolestí v terminální fázi nějaké fyzické nemoci. Eutanazie by měla být až špičkou ledovce, úplně poslední možnost," řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na otázku, jestli by se podle ní měla eutanazie týkat i mladých lidí odpověděla, že o tom by uvažovala případně až časem po zkušenostech s dospělými. "Je třeba to nejprve prodebatovat," upozornila.

Konkrétní debata o tom, jestli vůbec asistovanou sebevraždu umožnit, jakým způsobem a pro koho, je velmi citlivé téma i pro mnohé členy STAN. To potvrdil i sám předseda Rakušan, který řekl, že tento bod strana zařadila do volebního programu jako úplně poslední.

"Bylo to nejdiskutovanější téma našeho programu. Náš program totiž vznikal ve všech patrech našeho hnutí, odspoda a schvalovali jsme ho několik týdnů. Bod, nad kterým nejdéle visel otazník, jestli tam zůstane, nebo nezůstane, a diskutovali jsme o něm nejdéle na Celostátním výboru, byla právě eutanazie," řekl Rakušan, že s tímto bodem "určitě nesouzní sto procent hnutí a někteří k tomu měli výhrady." Přitom ale Rakušan ujistil, že hnutí chce tuto otázku tak jako tak otevřít.

Ať se nemocný svobodně rozhodne, říká Pirátka Richterová

V krátkém rozhovoru s Aktuálně.cz na toto téma ale zdůrazňoval, že chce, aby se společně s tématem eutanazie mluvilo také o tom, jak v Česku vypadá a jak by měla vypadat, paliativní péče. "K tomu mám zásadní připomínky. Naše zdravotnictví se hezky vyvinulo, modernizovaly se nemocnice, stavby, přístroje… A potom se chcete rozloučit se svým umírajícím příbuzným a od vedlejší postele hraje televize a nikdo nemá ten soucit, aby vám v tento okamžik umožnil nějakou intimitu. To je prostě něco, co musíme řešit," prohlásil předseda STAN.

Pokud jde o další politické strany, velmi ostře vyjádřili nesouhlas s eutanazií především lidovci. "Jsem toho názoru, že člověk má umírat na lidských rukách, nikoli lidskýma rukama," tvrdí předseda KDU-ČSL Marek Výborný, podle něhož je potřeba zmírňovat lidské utrpení kvalitní a dostupnou paliativní a hospicovou péčí.

Jedinou parlamentní stranou kromě STAN, která naznačuje vstřícnost k eutanazii jsou Piráti. Jejich místopředsedkyně Olga Richterová Aktuálně.cz řekla, že dlouhodobě prosazují možnost, aby se člověk mohl svobodně rozhodnout o způsobu, jak chce ukončit svůj život. "V minulosti jsme už podávali návrh, aby člověk v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, který má bolesti, měl možnost svobodné volby. Prostě se rozhodnout, že už nemá smysl to dále prodlužovat," tvrdí Richterová, podle které je ale třeba dál vylepšovat i paliativní péči. "Hodně se to zlepšilo, je to mnohem lepší, než to bývalo, ale není to ještě stále ideální," upozornila.

Eutanazie je v Česku minimálně zatím nezákonná, což platí také o většině zemí světa. Uznává ji devět zemí, například Nizozemsko, Belgie či Španělsko. Podle předloňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd by ale souhlasilo s uzákoněním eutanazie 73 procent Čechů. Je to přitom nejvíce lidí od roku 2007, kdy se centrum na tuto otázku začalo ptát.