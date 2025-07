Masarykova sbírka za "všechny peníze". Praha získala vzácná díla z bytu syna TGM

Je to jen pár dnů, co do Česka dorazilo z Francie několik beden se třemi desítkami špičkových uměleckých děl. Akvarel Oskara Kokoschky či grafické listy Václava Hollara původně zdobily byt Jana Masaryka v Londýně, kde působil od roku 1925 jako československý velvyslanec a během druhé světové války tam zastával místo šéfdiplomata exilové vlády. Po zrestaurování se sbírka předvede veřejnosti.