Vyhrožoval, že vystřílí školu v Děčíně. Nezletilého posílají před soud

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem podalo obžalobu na nezletilého, který v únoru vyhrožoval, že bude střílet v základní škole v Děčíně. Televizi CNN Prima News to řekla státní zástupkyně Klára Kubátová. Mladistvý je obžalovaný z přípravy vraždy. Při prokázání viny mu hrozí trest od pěti do deseti let vězení.

"Krajské státní zastupitelství podalo tento týden obžalobu na pana mladistvého pro provinění přípravy vraždy, jehož se měl mladistvý pachatel dopustit na více osobách a na osobách mladších 15 let," sdělila CNN Prima News Kubátová. Případ se odehrál letos v únoru. Chlapec se s plánem střílet ve škole podle kriminalistů svěřil spolužákovi, který vše ohlásil třídní učitelce a ta obratem informovala vedení školy. Ředitelka zabezpečila školu a případ předala policii. Žák, který vyhrožoval, na odpolední vyučování nedorazil, přišel později, ale nebyl vpuštěn. Policie ho zadržela cestou do centra města. Je vyšetřován ve vazbě.