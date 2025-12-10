Čistky v České televizi pokračují. Z Událostí v lednu zmizí známá moderátorka

"Dobrý den, z ČT neodcházím, více se ale nyní k situaci vyjadřovat nebudu," uvedla pro Aktuálně.cz Kroužková. Neřekla tedy, zda v Událostech od příštího roku skončí, zároveň nám ale neřekla, že by měla být i nadále součástí sestavy moderátorů, kteří se v Událostech pravidelně střídají.
V danou chvíli je to tato šestice moderátorů: Marcela Augustová, Michal Kubal, Martin Řezníček, Jana Peroutková, Barbora Kroužková a Josef Kvasnička. Kromě Kroužkové mají od ledna všichni ostatní v moderování prestižní zpravodajské relace pokračovat.
O tom, že se chystají změny v sestavách moderátorů jednotlivých pořadů, se v zákulisí České televize mluví už nějakou dobu. Také proto jsme se na to před časem ptali Milana Fridricha, který nám řekl, že o tom nemá žádné informace.
V tomto kontextu není možná od věci připomenout, že Kubal s Řezníčkem nejsou pouze součástí výše zmíněné sestavy moderátorů Událostí, oba jsou také ve vedení redakce zpravodajství, oba kumulují své funkce, což podle našich zjištění nepůsobí dovnitř redakce zrovna pozitivně.
Michal Kubal kromě toho, že v ČT působí jako moderátor Událostí, je také šéfredaktor, Martin Řezníček je dokonce nejen moderátorem, ale také zástupce šéfredaktora, vedoucí redakce moderátorů a vedoucí zahraniční redakce.
Konec Kroužkové v Událostech je další v dlouhé řadě změn týkající se redakce zpravodajství České televize. V posledních letech z ČT odešli nebo byli přeřazeni na jinou pozici například tito novináři a novinářky: Světlana Witowská, Daniela Písařovicová, Jakub Železný, Nora Fridrichová, Marek Wollner, Zuzana Černá, Václav Crhonek, Ondřej Stratilík nebo Martin Jonáš.
O tom, že je atmosféra v redakci zpravodajství napjatá, svědčí i čerstvě oznámené odchody letitých zahraničních zpravodajů Bohumila Vostala a Lukáše Mathého. A na leden svůj odchod z ČT po více než deseti letech oznámila výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz Renata Týmová.
K tomu všemu je potřeba připočíst dlouhodobý tlak, kterému čelí - především od některých členů Rady ČT - Václav Moravec.