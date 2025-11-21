Zprávy

Šípův vtip o znásilnění naštval část publika, televize se ho zastala

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 19 hodinami
Moderátor Karel Šíp uvádí svůj pořad Všechnopárty v České televizi (ČT) už dvacet let. Poslední díl v Česku rozvířil emoce a zvedl vlnu nevole. Během vysílání zde totiž zazněl vtip o znásilnění. Podle vyjádření ČT jde pouze o humor. Jiní lidé však mají opačný názor.
Moderátor Karel Šíp.
Moderátor Karel Šíp. | Foto: Jakub Plíhal

"U soudu stál chlap za znásilnění. Soudkyně mu říká: 'Pane obžalovaný, mohl byste říct něco na svoji obhajobu, proč jste se dopustil toho znásilnění?' A on řekl: 'Ano, kdybych měl u sebe baterku, nestalo by se to'," jsou slova, která zazněla jako vtip na úvod pořadu Všechnopárty, který vysílá Česká televize. Díl, který se vysílal minulý pátek, moderoval jako vždy bavič Karel Šíp, který také pronesl onen vtip o znásilnění.

Jeho slova ale vyvolala odezvu. Mnozí je totiž hodnotili jako krajně nevhodná. "Je tenhle vtip z tohohle víkendu, nebo z historický brožury?" reagovala například organizace Konsent, která se zabývá sexualizovaným násilím. 

A organizace také spustila protiakci. Lidé mohou přes její formulář Šípovi na oplátku posílat své vtipy.

"Chápeme, že humor má své hranice a každý občas může šlápnout vedle. Znásilnění ale není materiál pro humor a v roce 2025 nemají rape jokes na obrazovkách veřejnoprávní televize co dělat. Normalizují kulturu, proti které se roky snažíme bojovat - bagatelizaci sexualizovaného násilí, představu, že jde o něco legračního, přehnaného nebo nepodstatného," uvedl Konsent, přes jehož stránky už do České televize svůj "vtip" poslalo přes tři sta lidí.

"Co mají společného lektor lukostřelby a producent Všechnopárty? Měli by zajistit, aby šíp nepřestřelil," zní tak prý například jeden z nich. Šípova slova pak zarezonovala i v médiích či mezi komentátory.

Jak pak uvedla sama Česká televize ve vyjádření pro Aktuálně.cz, je si prý dobře vědoma citlivosti tématu "i samotného diváka na témata tohoto charakteru". "Nicméně jsme si zcela jisti tím, že pan Karel Šíp, který je i autorem scénáře, tím rozhodně nevtipkoval na vrub postižených žen," říká mluvčí veřejnoprávního média Michal Pleskot. Šíp se podle něj inspiroval vtipem, který koluje na internetu.

 "A shodou okolností je to i citace z jistého soudního spisu, publikovaná i v médiích. Pro autentičnost k tomu dodal, že rád čte soudní spisy. Byla to příprava k pointě vtipu, která nevycházela z žádného konkrétního soudního spisu," říká mluvčí.

"Závěrem bychom rádi uvedli, že Česká televize naopak podporuje takové aktivity, které obětem znásilnění mají za cíl pomoci a vypořádat se s prožitým traumatem," dodává pak Pleskot. Na to, zda televize zaznamenala stížnosti či jinou zpětnou vazbu od diváků, neodpověděl.

 
