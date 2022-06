Konec obchodu s nepřáteli a obnova Ukrajiny. Česko se chystá na předsednictví EU

Podruhé v historii bude Česko předsedat Evropské unii. Vláda ve středu schválí a oficiálně představí motto předsednictví a pět priorit, které bude Česko v Radě EU v příštím půlroce prosazovat. Aktuálně.cz už nyní přináší jejich přehled. Všechny souvisí s válkou na Ukrajině. Pro Česko to bude zároveň reparát minulého předsednictví v roce 2009, které poznamenal pád tehdejší vlády Mirka Topolánka.

Za necelé tři týdny se vláda Petra Fialy (ODS) setká v Litomyšli se členy Evropské komise a její předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Zasednou ke společnému jednání a zahájí tak české předsednictví Rady Evropské unie.

Česko přebírá roli nejdůležitější země po Francii. A jak už se od nástupu covidu stalo pravidlem, hlavní téma předsednictví bude reagovat výhradně na současnou krizi. Přitom ještě před pár měsíci představitelé Česka v Bruselu věřili, že předsednictví v druhé polovině roku, zkrácené o srpnové prázdniny v evropských institucích a Vánoce, by mohlo být klidnější.

"Doufali jsme, že budeme přebírat EU v době postcovidové a bez nějaké významnější krize," přiblížila pro Aktuálně.cz stálá představitelka Česka při EU Edita Hrdá. "S covidem máme zatím příměří, ale zcela jasně čelíme nejvážnější krizi v historii EU. Předsednictví už není jen o tom, co chcete, ale o tom, jak zvládnete co nejlépe to, co musíte," doplnila.

Pro Česko by zvládnuté předsednictví znamenalo napravení reputace po tom minulém v roce 2009, kdy přišla o důvěru vláda občanských demokratů, lidovců a Zelených vedená Mirkem Topolánkem (ODS). Pro svržení vlády tehdy hlasovali poslanci ČSSD a KSČM a po dvou zástupcích i vládní ODS a Zelení. Česko tehdy mělo ambiciózní program, ale pád vlády uprostřed předsednictví ho už nedovolil naplnit.

Ještě dnes zástupci unijních institucí novinářům mimo záznam tento neslavný výsledek připomínají. Podle Hrdé ale obavy o druhé české předsednictví v Bruselu nepanují. "Myslím si, že první předsednictví reflektujeme a do toho druhého vstupujeme s větší pokorou, což je v současné situaci asi adekvátní," zhodnotila.

Mottem českého předsednictví bude slogan "Evropa jako úkol" odkazující na projev Václava Havla z roku 1996. Tehdejší prezident v něm vyzýval k přijetí zodpovědnosti za ekologické, ekonomické a sociální problémy světa.

Vyplývá to z materiálu, který bude vláda schvalovat ve středu. Aktuálně.cz jej má k dispozici. Kromě hlavního motta obsahuje také pět priorit, na kterých Česko bude v příštím půlroce coby předsedající země hledat shodu s dalšími 26 členskými státy. "Pořadí priorit nevyjadřuje hierarchii, ale spíše časovou dimenzi," upozorňuje ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Aktuálně.cz přináší přehled českých priorit.

1. Zvládnutí uprchlické vlny a poválečná obnova Ukrajiny

Evropa čelí největší uprchlické vlně od druhé světové války. Česko proto společně s Evropskou komisí bude řešit přesun peněz státům, do nichž odešlo nejvíce Ukrajinců. "Prioritou bude ochrana dětí a zajištění jejich přístupu ke vzdělání. Pro zapojení žen do trhu práce bude nutné zajistit dostatečné kapacity předškolní péče a mimoškolních aktivit," slibuje klíčový dokument vypracovaný sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

Dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny. Nikdo v tuto chvíli sice nemůže zaručit, že se na Ukrajině přestane bojovat ještě letos, státy EU se přesto v následujícím půlroce budou zabývat tím, jak pomoci s rekonstrukcí zničené Ukrajiny. Česko chce vyřešit především to, jak v zemi obnovit kritickou infrastrukturu, základní služby a zajistit hospodářskou stabilitu.

Důležitou otázkou také bude možné členství Ukrajiny v EU. "Předsednictví České republiky bude působit ve prospěch dosažení konsensu ve věci udělení kandidátského statusu Ukrajině," stojí dále v návrhu. Zatímco Česko vstup Ukrajiny do unie velmi podporuje, například Francie se k tomu staví vlažněji a prosazuje, aby se Ukrajina stala součástí takzvané evropské politické komunity. Tedy společenství států, které nejsou členy, ale s unií sdílí některé výhody.

2. Energetická bezpečnost

Druhou prioritou bude zbavení závislosti zemí EU na ruském plynu, ropě a uhlí. "České předsednictví je připraveno pracovat na implementaci regulace zásob plynu, tedy naplnění zásobníků před nadcházející zimou, a podpory dobrovolných společných nákupů, aby EU využila svou sílu podobně jako při nákupu vakcín," uvádí dokument.

Co se týče uhlí, unie se bude i nadále zabývat úplným odklonem od používání uhlí. V příštím půlroce se ale zaměří hlavně na to, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech z Ruska.

České předsednictví bude také muset řešit, co udělat se zvyšujícími se cenami energií.

3. Posílení evropské obrany a kyberbezpečnosti

České předsednictví se zaměří také na posílení obranných kapacit a na větší kybernetickou bezpečnost. Francie během svého předsednictví přijala takzvaný Strategický kompas - dokument vymezující bezpečnostní hrozby a cíle EU. Mimo jiné určuje vznik nové vojenské síly složené z vojáků všech členských států, která by v případě potřeby byla nasazena k hájení zájmů výhradně EU. Tato "armáda" by měla čítat nanejvýš pět tisíc vojáků.

Na Česku bude, aby toto a další body Strategického kompasu, týkající se například kyberbezpečnosti, začalo zavádět do praxe.

V EU se původně o Strategickém kompasu nezačalo uvažovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu, jak by se mohlo zdát, ale především kvůli nepokojům v africké oblasti Sahel (pás zemí na jižním okraji Sahary), kde se Evropa v posledních letech účastnila několika vojenských misí proti teroristickým organizacím. Pro Evropu je totiž důležité, aby se v těchto afrických státech nerozpoutal větší konflikt a nezpůsobilo to masivní migraci. NATO v oblasti Sahelu nezasahovalo, proto Evropská unie začala diskutovat o potřebě vlastních vojenských kapacit.

Nicméně posílení partnerství s NATO bude také součástí bezpečnostních priorit českého předsednictví, stejně jako boj s dezinformacemi. Zvláštní pozornost pak bude věnována kybernetickému zabezpečení unijních institucí.

4. Omezení obchodu s nepřátelskými režimy

Podle návrhu, který tento týden schválí vláda, musí EU zásadně snížit svou závislost na obchodování s nepřátelskými nebo nestabilními režimy. Čtvrtou prioritou českého předsednictví tedy bude odolná evropská ekonomika. Cílem nebude úplná soběstačnost unie, ale prohloubení volného obchodu s dalšími demokratickými státy ve světě.

"Od potravin přes léčiva po polovodičové čipy je třeba detailně rozumět dodavatelským řetězcům a jejich zranitelnosti a následně posílit jejich odolnost. Pro evropské firmy musí být zabezpečena dostupnost strategických surovin a dílů," říká vládní dokument.

V příštích šesti měsících by se dále unie měla snažit o zrychlení digitalizace a automatizace průmyslu, aby zvýšila svou konkurenceschopnost a nepotřebovala dovážet základní výrobní materiály z jiných zemí.

5. Odolné demokratické instituce

V neposlední řadě se Česko zaměří na posilování demokratických mechanismů, jako je transparentní financování politických stran, nezávislost médií a debaty s občany. Česko by se také mělo snažit do politiky více zapojovat mladé lidi.

Dalším cílem Česka v této oblasti bude narovnání podmínek v evropských i mimoevropských firmách z hlediska dopadů na životní prostředí a respektování lidských práv. Ambicí je nastolit důstojné pracovní podmínky a v případě porušování za to vymáhat sankce.

Kromě toho chce české předsednictví přispět k posílení transparentnosti kryptoměn a zabraňovat jejich zneužívání.

