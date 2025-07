Czechia Sans a lvíček od Najbrta. Česko získá nový vizuál, expert říká, jak se povedl

Česko se připojí k zemím, které sjednotí svoji vizuální identitu. Namísto situace, kdy mají všechny státní instituce různá loga, písmo či design, tak bude všech 31 orgánů ústřední státní správy používat jednotný vizuální styl. Ve středu návrh, který vytvořilo studio Najbrt a stál tři miliony, schválila vláda.

"Symbol tvoří červený obdélníkový štít s bílým dvouocasým lvem ve skoku v horní části a modrým pruhem po straně, který odkazuje k české trikoloře," píše ke svému návrhu na webu studio Najbrt, jehož návrh porota vybrala. Lev vychází z malého státního znaku, autoři návrhu jej ovšem modernizovali, například zvětšili korunu, drápy či jazyk.

Kromě lva je součástí nového stylu, kterým se má podle ministerstva zahraničních věcí Česko připojit, i nové písmo Czechia Sans™. Tím se země připojí k evropským státům, které své vizuály sjednotily v minulosti, svoje písmo má třeba "baltský tygr" Estonsko.

Toto "zpoždění" ale podle odborníka z Ateliéru grafického designu při VUT v Brně Jozefa Ondrika není zásadní. "Na první pohled se může zdát, že Česko zaspalo. Ale ten závod není podstatný. Podstatné je o této potřebě vést otevřenou diskusi, dát návrhu čas a ten ho s okolními podmínkami prověří," říká Ondrik.

🎥 Jak má vypadat moderní stát? Tak, aby ho bylo možné poznat – a věřit mu.



Jednotný vizuální styl dává veřejným institucím jednu jasnou a důvěryhodnou tvář.



Podívejte se, proč je jednotná prezentace státu důležitá. ⬇️ pic.twitter.com/q3kJKrH0HS — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) July 16, 2025

Ten se také domnívá, že návrh studia Najbrt je přímý a čitelný. "Lev je precizně stylizovaný a obsahuje množství odkazů (postoj lva, zvětšení drápů, tvarosloví ocasu). Barevnost vychází z české trikolory. Písmo, za kterým stojí Tomáš Brousil, vzniklo jako součást identity a funguje se symbolem lva kompaktně," hodnotí Ondrik.

Právě zmíněné studio Najbrt má podle Ondrika dostatečné zkušenosti k tomu, aby implementace vizuálu i v tak velkém rozsahu dopadla dobře.

Součástí návrhu je podle resortu nejen logo, ale celý systém pravidel pro úřední tiskoviny, elektronické výstupy i digitální prostředí a sjednocení navazuje například na jednotnou státní doménu gov.cz. Grafika má sloužit jak uvnitř země při komunikaci se státem, tak v zahraničí. "Představte si, že zahraniční partner komunikuje s pěti českými institucemi a každá z nich má jiné logo. Výsledkem je zmatek a pochybnosti. V moderní diplomacii a zahraničním marketingu je důvěryhodná vizuální identita nezbytnou součástí státní komunikace," uvedl ministr Jan Lipavský (nestr.).

Celý návrh zatím stát přišel na tři miliony korun a samotná změna vizuálů všech 31 zapojených institucí přijde na další peníze, stát si od ní ovšem slibuje ušetření peněz v dlouhodobém horizontu díky jednotnému webovému designu a snížení nákladů na opakované zakázky. Implementace do celé státní správy proběhne podle zvláštního zmocněnce pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí Marka Pyszka zhruba do pěti let.

Jsou tři miliony za návrh hodně, nebo málo? "Propozice tohoto projektu přesně neznám. Možná je ta suma přehnaná, ale z vlastní zkušenosti si myslím, že to tak nebude. Za tou částkou bude pravděpodobně množství práce v pozadí, kterou běžný smrtelník mimo obor nevidí," vysvětluje Ondrik.