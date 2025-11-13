Špičkové zbraně míří do Česka. Armáda pro ně nezvládla postavit garáže

"Poprvé výrazněji sněží i mimo horské oblasti. V Brdech napadlo přes noc i kolem pěti centimetrů nového sněhu," informoval v pondělí 10. listopadu Český hydrometeorologický ústav. Tahle ranní zpráva ze začátku týdne dokazuje, že dělostřelecká posádka v brdských Jincích musí být připravena na výkyvy počasí.
I z toho důvodu armáda plánovala, že pro nově pořizované houfnice Caesar v Brdech postaví vyhřívané garáže. Ostatně kvalitní garážování nové techniky za celkových 10,3 miliardy korun je s velkou pravděpodobností i jednou ze záručních podmínek nákupu.
A zní to logicky. Pokud se pořizuje špičkovými technologiemi vybavená zbraň, jejíž každý kus bude stát v průměru 166 milionů korun, je pochopitelné, že by pro ni mělo být připraveno odpovídající stání. Tak, aby nedocházelo k její degradaci vlivem špatného počasí.
Jak ale nyní zjistil deník Akuálně.cz, garáže se nepodařilo vybudovat. V Jincích se dokonce ještě ani nezačalo se stavebními pracemi. Přitom už na jaře - v dubnu 2026 - mají do Brd přijíždět první objednané houfnice.
"Jde o externí vlivy"
"Výběr dodavatele bude proveden po podání nabídek a dokončení všech zákonných kroků v rámci veřejné zakázky," popisuje Simona Cigánková, mluvčí ministerstva obrany. To znamená, že resort ještě stále ani nevybral firmu, která bude mít stavbu na starosti.
Podle Cigánkové k zásadnímu zpoždění došlo už během přípravy projektové dokumentace před zakázkou: "Jde o externí vlivy, například provedení biologického průzkumu (sběr, pozorování a vyhodnocení živočichů vyskytujících se v dané lokalitě včetně vyhodnocení pozorování) dle požadavků ministerstva životního prostředí, nebo implementací použití solárních panelů v rámci obnovitelných zdrojů energie v již rozpracované fázi zpracování dokumentace."
Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vyjádření i končící ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Chtěl po ní vědět, proč se resortu pod jejím vedením nepodařilo zavčasu připravit stavbu tak, aby nová děla Caesar měla po příjezdu do Jinců odpovídající zázemí. Černochová však na otázku neodpověděla.
Její vyjádření je přitom poměrně důležité. Už loni totiž Nejvyšší kontrolní úřad upozornil, že přestože ministerstvo o špatném stavu brdských nemovitostí ví, neřeší je a nebuduje nové.
"Interní audit ministerstva obrany zjistil, že v areálu Jince neprobíhá modernizace a výstavba související s nákupem děl, ačkoliv stav zanedbané nemovité infrastruktury je znám a hrozí riziko, že pro děla nebude mít ministerstvo obrany připravené odpovídající garáže a související technologie a může dojít ke ztrátě garancí ze strany dodavatele děl," stojí v loňské zprávě kontrolorů. "Identifikovali jsme riziko, že ministerstvo obrany nestihne odpovídající nemovitou infrastrukturu dle harmonogramu dodávek děl vybudovat," zní varování, jež se naplnilo.
Postavíme dočasný přístřešek
Jak dále vyplývá z vyjádření tiskového oddělení ministerstva obrany, vítězná firma bude mít dva roky na to, aby nové stání pro miliardové houfnice postavila. To znamená, že pokud dodávky 62 děl mají probíhat od dubna 2026 do srpna 2027, ani v okamžiku příjezdu poslední zbraně ještě nebudou garáže zdaleka hotové.
Ozbrojené síly proto chtějí improvizovat. A alespoň vlastnoručně postavit improvizované "útulky" pro nové houfnice. "Představitelé armády připravují řešení spočívající například v částečném využití stávajících kapacit nebo ve vybudování dočasného přístřešku se všemi náležitostmi pro zabezpečení pořizované techniky," upřesňuje Cigánková z ministerstva obrany.
Není ale jasné, co konkrétně "dočasný přístřešek" znamená a jestli je skutečně dostačující pro naplnění záručních podmínek zbrojovky KNDS France, výrobce houfnic.
Reportér deníku Aktuálně.cz proto s dotazy oslovil Gabrielu Kugler, mluvčí brdských dělostřelců. Ta ale překvapivě nechtěla k situaci v posádce nic říct: "Nebudu se vyjadřovat, od toho tady máme tiskový odbor a paní Dvořákovou."
Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu, pak jen vzkázala, že čeká na podklady, do vydání textu ovšem neodpověděla. A reakci nedodala ani zbrojovka KNDS France.
Podle aktuálního harmonogramu jsou vojskové zkoušky houfnic Caesar naplánovány na leden roku 2026. Hned po jejich skončení by měly začít dodávky sériových houfnic, které už začala sestavovat firma Excalibur Army ve Šternberku. Pokud však testy nedopadnou podle představ vojáků, bude třeba je prodloužit či opakovat. Než jimi nová zbraň projde, nemůže být zavedena do české výzbroje.