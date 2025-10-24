Velká komplikace. Zásadní zbraň pro českou armádu stále ještě neprošla zkouškami

Bylo to jedno z posledních velkých rozhodnutí, které končící vláda Andreje Babiše (ANO) udělala. Poslední zářijový den roku 2021, jen týden před sněmovními volbami, ministerstvo obrany podepsalo nákup francouzských houfnic na kolovém podvozku Tatra - bez soutěže.
"Chci zdůraznit, že děla Caesar patří ke světové špičce a armáda získává moderní výzbroj, kterou potřebuje, s požadovanými parametry a za cenu, která odpovídá dnešní realitě," zhodnotil to tehdy ministr Lubomír Metnar (ANO).
Jeho slova byla ale dost předčasná. I čtyři roky po podpisu a dalších parlamentních volbách tuhle "moderní výzbroj" zná většina českých vojáků maximálně tak z prospektů nebo novinových článků. Jak už totiž deník Aktuálně.cz několikrát upozornil, z pořízení 62 houfnic za 10,3 miliardy korun se stal pro všechny strany kontraktu velký bolehlav.
"Absence požadovaných podkladů"
A kritická situace graduje právě nyní. Zbývá totiž už jen půl roku do chvíle, kdy do dělestřelecké posádky v brdských Jincích mají začít přicházet první nová děla. K tomu však může dojít až poté, co zbraně projdou náročnými a detailními vojskovými zkouškami, po nichž se teprve může na plné obrátky rozjet sériová výroba.
Jenže vojskové zkoušky zatím ani nezačaly. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, podle upraveného harmonogramu by měly přijít na řadu nejdřív v lednu 2026. Dokončené přitom měly být už letos v létě. "Zahájení vojskových zkoušek houfnic Caesar bylo posunuto z důvodu absence některých požadovaných podkladů vyplývající z výsledků kontrolních zkoušek ze strany dodavatele," potvrzuje Magdalena Hynčíková, mluvčí ministerstva obrany.
"Bez splnění těchto podmínek nemůže armáda vojskové zkoušky zahájit, proto resort s dodavatelem intenzivně jedná o urychleném doložení dokumentace a nápravě závad tak, aby bylo možné vojskové zkoušky zahájit," doplňuje Hynčíková.
I když tedy letos v červenci houfnice Caesar po opakovaném pokusu prošly továrními zkouškami přímo ve Francii, které na místě kontrolovali i zástupci českého dělostřelectva, další krok zatím nenastal a s vojskovými testy se dál čeká. Reportér deníku Aktuálně.cz se s dotazy obrátil i na výrobní společnost KNDS France. Ta se však s ohledem na podepsanou dohodu o mlčenlivosti odmítla k aktuálnímu stavu kontraktu vyjádřit.
Dusno mezi Prahou a Paříží
Nicméně současnou situaci je možné popsat na základě rozhovorů, které reportér deníku Aktuálně.cz v minulých dnech vedl s několika insidery ze zbrojního průmyslu a ministerstva obrany. Zaprvé je zřejmé, že mezi českým ministerstvem obrany a firmou KNDS France nepanuje úplně nejlepší atmosféra.
Zhoršila se prý poté, co resort letos 10. července vydal tiskovou zprávu, v níž informuje, že houfnice údajně nesplňují požadované parametry a ve hře je i možné zastavení kontraktu. Což Jana Černochová (ODS) uveřejnila i na svých sociálních sítích. "Tenhle krok ministryně Francouzi příliš nepochopili a dodnes nad ním kroutí hlavou. Nastal totiž až poté, co houfnice prošla továrními zkouškami," přibližuje jeden z českých zbrojařů.
Výrobce pak z Prahy dostal seznam zhruba 14 bodů, které po něm vojsko požaduje vyřešit. Až po odstranění těchto "potíží" mohou začít samotné vojskové zkoušky. Problém prý mimo jiné stále zůstává v německém systému řízení palby Adler. Ten si Češi do caesarů objednali, přestože jim výrobce doporučil už odzkoušenou francouzskou technologii.
"Dělá to třeba neplechu i v MRSI režimu. Při takovém útoku nefunguje zbraň stoprocentně," vypichuje jeden z úředníků ministerstva obrany. Řeč je o bojovém konceptu Multiple Round Simultaneous Impact, kdy zbraň dokáže vypálit pod různými náměry několik střel, které zasáhnou nepřátelský cíl ve stejný okamžik.
Byť prý KNDS France postupně každou ze 14 připomínek vypořádává, důsledkem je, že se kontrakt dále natahuje a zpoždění roste. "A tím se dostáváme do kolize termínů. Odsouvání vojskových zkoušek jen způsobuje, že bude méně času na zahájení sériových dodávek caesarů, což bude pro všechny strany komplikovaná situace," sdělil Aktuálně.cz pod podmínkou zachování anonymity jeden z důstojníků generálního štábu.
"Plníme smluvní závazky"
Proces by mohlo urychlit to, že už několik měsíců se ve šternberské fabrice Excalibur Army patřící do koncernu CSG miliardáře Michala Strnada pracuje na houfnicích pro českou armádu. Zatímco první čtyři vznikají přímo ve Francii, zbylých 58 má smontovat právě středomoravská továrna.
"Informace k projektu Caesar nemůže poskytovat společnost Excalibur Army, ale pouze výrobce KNDS France nebo Ministerstvo obrany ČR," nechtěl na otázky k montáži odpovídat Andrej Čírtek, mluvčí CSG.
Gabriel Massoni z KNDS byl v reakci pro deník Aktuálně.cz otevřenější: "Potvrzujeme, že závěrečná montáž houfnic Caesar pro Armádu ČR v podniku ve Šternberku začala letos v červnu. Tento krok dokládá plnění smluvních závazků a umožní zahájení sériových dodávek," uvedl.
Není bez zajímavosti, že na konci září do podniku Excalibur Army dorazila nestandardně velká ministerská delegace vedená Janou Černochovou (ODS), jejím prvním náměstkem Františkem Šulcem, vrchními řediteli Luborem Koudelkou a Radkou Konderlovou a prvním zástupcem náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Špičky resortu prý ale jen cestou na ostravské Dny NATO dorazily pogratulovat miliardářovi Strnadovi k výstavbě nové montážní haly, kde mohou najít práci dvě stovky lidí. Faktem je, že náklonnost Černochové k CSG je v poslední době zřejmá. Už v květnu na veletrhu IDET mu postříkala vínem prototyp nového panduru.
"O zakázce týkající se pořízení samohybných houfnic Caesar vedení ministerstva obrany v Excalibur Army nejednalo. Delegace včetně prvního zástupce náčelníka generálního štábu ale měla možnost si prohlédnout vystavenou houfnici Caesar," komentuje setkání mluvčí resortu Karel Čapek.
