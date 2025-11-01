"Vezměte si špunty, tohle bude hlasité." Jak vypadá výcvik Francouzů v Provence

Cesta po dálnici z Marseille zabere jen něco přes hodinu a půl. Tedy hlavně díky tomu, že ve Francii je právě brzo ráno a navíc podzimní školní prázdniny, takže provoz není velký. Cesta se začíná zpomalovat až ve chvíli, kdy je třeba ostrými serpentinami vystoupat do tisícimetrové nadmořské výšky.
Po půlhodinovém výjezdu jsme před několika nízkými halami. Před nimi stojí řady kolových obrněnců Nexter. To je ale teprve začátek. Hlavní bohatství kempu Canjuers se otevírá až po několika stovkách metrů po projetí mohutnou vjezdovou bránou.
Kromě stovek kusů těžké i lehké techniky je areál domovem hned několika zásadních bojových jednotek francouzských pozemních sil, výsadkářů a námořnictva. Sídlí tu třeba i původně jízdní pluk 1er régiment de chasseurs
d´Afrique, jehož historie se začala psát už téměř před dvěma stovkami let na africkém kontinentu.
Francie jím z Alžírska a Maroka podporovala svou koloniální politiku. Nicméně po alžírské revoluci na přelomu 50. a 60. let minulého století byl rozpuštěn. A zformován znovu až v roce 1998 právě v Canjuers.
"Odkud jste?"
Francouzští vojáci jsou na tohle území na vrcholcích Provence náležitě hrdí. Že je tohle největší výcvikový prostor západní Evropy o rozloze úctyhodných 35 tisíc hektarů, se novinář během dne dozví hned od několika z nich.
"Odkud jste?" zeptá se řidič lehkého náklaďáku vyzbrojeného protiletadlovým kanonem, když uslyší dotaz na to, jestli je možné si jeho techniku vyfotit. Když se dozví, že novinářská návštěva dorazila "až" z Česka, jen souhlasně pokývne hlavou.
S několika dalšími vozidly včetně obrněného transportéru VAB čeká na pokyn od velitelů, aby se zapojil do akce. Teď ale kamenité bojiště promáčené silným deštěm ještě patří jeho kolegům.
Pod hutnými nízkými mraky se prohání helikoptéra, během chvilky už ale do prostoru vjíždí řada malých a lehkých výsadkových čtyřkolek s přívěsnými vozíky. Jde o lehké minomety, které vojáci po zastavení velmi rychle sestaví. A zahajují frontální minometný útok na pozice nepřítele.
Jednotky kryje protidronový systém Proteus složený z radaru a protiletadlových kanonů a další jednotky vybavené zbraněmi určenými k likvidaci bezpilotních prostředků. Tohle cvičení má totiž ukázat, jak se francouzská armáda poučila ze současného vývoje na ukrajinském bojišti a upravuje své bojové koncepty.
Vyvrcholení programu přichází s příjezdem šestikolových samohybných houfnic Caesar. "Vezměte si špunty, teď to bude hodně hlasité," nabízí jeden z Francouzů gumové výplně do uší.
Návštěvník má nyní šanci vidět a cítit, jak vypadá a zní dunivá střelba z houfnic, které si za 10,3 miliardy korun komplikovaně pořizuje i česká armáda.
"Osmikolka je rychlejší"
A nejen on. Mezi francouzskými uniformami se mísí i stejnokroje jiných evropských armád. Jejich velitelé do Canjuers dorazili proto, aby si prohlédli caesary v akci, neboť i další země nyní řeší modernizaci svého dělostřelectva.
"Česká armáda si vybrala verzi 8×8. Oproti původní šestikolce si veze dvojitou dávku munice, tedy 36 granátů, osmikolová verze je navíc o něco rychlejší při příjezdu a odjezdu z akce," vypočítává Oliver Fort, bývalý důstojník francouzské armády, který nyní pracuje pro zbrojovku KNDS France.
Poté co caesary za masivních otřesů odstřílí několik salv a ze zahřátých hlavní stoupají bílé obláčky dýmu, jejich posádky rychle naskakují do kabin, desítky kusů techniky se seřadí před velitelem a nácvik bojové operace končí.
A s tím se krátí i čas, který mohla novinářská návštěva na divoké náhorní plošině Canjuers s francouzskou expediční silou strávit. To, o jak strategické a těžko dostupné místo v Provence se jedná, dokládá odjezd. Hned u jedné z prvních serpentin stojí záchranáři a z hlubokého kaňonu ocelovým lanem tahají auto, které to na mokrém asfaltu neubrzdilo.