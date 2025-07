Jak dostat sedm miliard za "vadná" děla zpět? Černochová na Francii žádnou páku nemá

Byť deník Aktuálně.cz od loňska upozorňuje na zásadní potíže v nákupu 62 houfnic Caesar za deset miliard korun, ministerstvo obrany i armáda se snažily dlouhou dobu tvrdit, že vše pokračuje bez problémů. Komunikační strategii resort změnil až před několika dny. Jana Černochová za viníka tragického stavu strategické zakázky označila Lubomíra Metnara. Zaplacené peníze se Praze budou vymáhat těžko.

Byť ještě ani jedna ze 62 objednaných houfnic nefunguje dle požadavků české armády, pražské ministerstvo obrany už za děla do Francie poslalo 7,2 miliardy korun. | Foto: NEXTER Systems

Dělostřelecká posádka v Jincích je nově jednou z pouhých čtyř základen české armády, kde si nováčci přijdou na lákavý stabilizační příspěvek. Jeho nejnižší hodnota je 103 tisíc korun, nejvyšší zase 208 tisíc. A důvod? Ten je jednoduchý.

Do středočeských Brd se kadetům moc nechce. Především kvůli extrémně zastaralé technice připomínající spíš technické muzeum než jednu z nejdůležitějších součástí pozemních sil. Zdejší hlavní zbraň - houfnice Dana na podvozku Tatra - totiž konstrukčně pochází už ze 70. let minulého století.

A na tom se ještě dlouho nic nezmění. Jak už deník Aktuálně.cz několikrát informoval, kontrakt na 62 děl Caesar pořizovaných za celkových 10,3 miliardy korun od francouzské zbrojovky KNDS France se významně zpožďuje. Teď tato zjištění konečně potvrdilo i ministerstvo obrany.

Češi si vybrali systém palby navzdory doporučení výrobce

"Zakázka vykazuje celou řadu rizik pro naplnění smluvních ujednání," prohlásil před několika dny Lubor Koudelka, šéf resortní vyzbrojovací sekce. A ministryně Jana Černochová (ODS) na síti X dodala: "Čelíme vážnému riziku, že nebudou naplněny klíčové požadované technické parametry děl."

Potíž je v tom, že houfnice ani po opakovaném pokusu neprošly továrními zkouškami tak, jak by si představovala Armáda ČR. Především je prý zádrhel ve střelbě, jejím řízení a dostřelu. Jak už si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil v minulých týdnech, několik insiderů ze zbrojního trhu tvrdí, že základní potíž nastala v konfiguraci houfnic, již si česká armáda nadiktovala.

Výrobce totiž původně Praze doporučil francouzský systém řízení palby. "Je prověřený bojem v nejrůznějších typech válečných zón. Jedním z nejlepších příkladů bylo, jak zásadní byly Caesary v osvobozování Mosulu v Iráku. Proto doporučujeme tuto volbu. A také proto, že jiné systémy (řízení palby) zatím nebyly testovány," vysvětlil na podzim 2022 Alexis Dutertre, tehdejší francouzský velvyslanec v Česku, pořadu Reportéři ČT.

Jenže Praha se tím neřídila a vymyslela originální řešení. Armáda si původně řekla o norský systém řízení palby. Avšak poté, co do jejího výběru zasáhlo ministerstvo obrany a na důležitou technologii vyhlásilo otevřené výběrové řízení, si nakonec české vojsko do francouzských houfnic na kopřivnickém podvozku Tatra pořídilo německý systém Adler.

"Dodávka takto komplexního zbraňového systému je vždy náročným procesem pro všechny zúčastněné strany, zvláště pokud je nutné ji sladit s dalšími akvizičními programy, jejichž cílem je posílení celkové schopnosti nepřímé palebné podpory," okomentoval to teď Gabriel Massoni, mluvčí zbrojovky KNDS France.

Odstoupení od kontraktu? Musí přijít rozhodčí řízení

Nicméně Praha stihla - i v rámci posílení své vyjednávací pozice - dát najevo, že nemá daleko k tomu, aby celý obchod odpískala.

"Upozornil jsem je (Francouze), že pokud nedojde k odstranění rizik, může to v konečném důsledku vést až k našemu odstoupení od uzavřené smlouvy," oznámil hlavní zbrojíř Koudelka.

A nejde rozhodně o malý balík peněz. Z celkových 10,3 miliardy korun už česká strana na zálohových platbách poslala do Francie většinu - přesně tedy 7,2 miliardy korun. A další miliardu má v rozpočtu vyčleněnou letos.



Byť sice ministerstvo obrany kompletní znění kupní smlouvy v září 2021, kdy ji podepsalo, ani kdykoliv později nezveřejnilo, podle informací deníku Aktuálně.cz v kontraktu není žádný speciální odstavec zajišťující ministerstvu vrácení peněz v případě odstoupení od obchodu.

"V případě, že by k němu došlo, bude ministerstvo obrany postupovat striktně podle ustanovení smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku, vztahujících se k odstoupení od smlouvy," reaguje Olga Bálintová, mluvčí resortu.

A jedním dechem doplňuje: "Veškeré finanční vypořádání smlouvy, pokud by nedošlo k dohodě smluvních stran, by pak bylo řešeno v souladu s výsledkem rozhodčího řízení, v rámci kterého mají být řešeny veškeré spory, které mezi smluvními stranami v souvislosti s předmětnou smlouvou vzniknou."

To jinými slovy znamená, že česká obrana by ještě dlouhou dobu neměla nová děla ani zaplacené miliardy zpátky na účtu. Takový proces totiž může klidně trvat několik let.

"Naším společným cílem zůstává dodání systému Caesar v souladu se všemi smluvními požadavky. Nemáme pochybnosti o tom, že se tento cíl podaří úspěšně naplnit," snaží se i tak mluvčí Massoni působit optimisticky.

Vojskové zkoušky už měly běžet. Neběží

Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vyjádření ministryni Černochovou. Není totiž zjevné, proč obrana začala řešit potíže v zakázce až nyní, když se o komplikacích v dodávkách, termínech či zkouškách mluví delší dobu. Černochová však opět nechala otázky bez odpovědi.

Ve svém příspěvku na síti X nicméně jako viníky označila svého předchůdce Lubomíra Metnara (za ANO) a další jeho stranické kolegy včetně Andreje Babiše.

Zakázku v éře Metnara podepsal 30. září 2021 ředitel vyzbrojování Lubor Koudelka, jenž tam působí dodnes.

"Tohle jsou ty vaše efektivní nákupy s řádnou soutěží a bez zálohových plateb? Nejenže vaše kritika je pokrytecká, ale amatérismus, který jste v tomto případě předvedli, velmi vážným způsobem ohrožuje naši obranyschopnost," obula se do nich Černochová.

"Paní ministryně, máte zjevně krátkou paměť, protože dalších 10 kusů děl Caesar a munici za 10 miliard do děl jste nakoupila vy," oponoval jí zase Metnar.

Několikrát odsunuté vojskové zkoušky prvních dvou prototypů houfnic pro armádu měly už několik týdnů probíhat v Česku. To se však nestalo. Zpoždění zakázky tak dál narůstá.

A byť český průmysl strategický miliardový kontrakt nekomentuje, sleduje ho s velkým zájmem. Zakázka je totiž důležitá i pro koncerny CSG a STV Group. Zatímco jedni se podílejí na kompletaci děl a dodávají kopřivnické podvozky s kabinou, společnost Martina Drdy bude mít na starosti výrobu munice pro nová děla.

Slovenská houfnice Zuzana. I její modernizovaná verze usilovala o přízeň české armády, nakonec zvítězil systém Caesar (13. 6. 2022)