I když politolog Aleš Michal hodnotí chůzi pozpátku, jíž se Piráti v úterý ve sněmovně snažili protestovat proti vládě Andreje Babiše, jako bizarní, „určitou míru performance“ po nich prý voliči chtějí. Což by se nemělo změnit ani po víkendovém fóru strany v Prachaticích. Před blížícími se komunálními volbami by se podle Michala měli Piráti zaměřit na Prahu a další velká města.
Litoměřická rodačka je jednou z mladých žen, které stojí za pirátským úspěchem v loňských sněmovních volbách. Díky preferenčním hlasům se z třetího místa ústecké kandidátky vyšvihla na její první místo. A po tomhle sukcesu by Kateřina Stojanová ráda vyšplhala i uvnitř strany.
Během sobotního fóra v kongresovém centru v Prachaticích by chtěla od svých spolustraníků získat dost hlasů na to, aby získala jedno místo v čtyřčlenném místopředsednictvu České pirátské strany. A zatímco se utká třeba i s poslankyní Olgou Richterovou, souboj o pozici předsedy bude čistě mužskou záležitostí.
„Věřím tomu, že se to v budoucnu povede, prostor pro ženy tam je,“ čeká politolog Aleš Michal z Univerzity Karlovy, že do klání o vedení strany žena jednou také vstoupí. „U Pirátů se ukázalo, že voliči si přejí více žen, konkrétně jejich voliči tedy více mladých žen,“ pokračuje. V osmnáctičlenném poslaneckém klubu mají jen čtyři muže.
Kdo se v sobotu utká o funkce
Volba předsedy:
Zdeněk Hřib, úřadující předseda strany a poslanec
David Witosz, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu
Volba čtyř místopředsedkyň či místopředsedů:
Olga Richterová, úřadující místopředsedkyně strany a šéfka poslaneckého klubu
Kateřina Stojanová, místopředsedkyně poslaneckého klubu
Martin Šmída, úřadující místopředseda strany a poslanec
Jiří Hlavenka, podnikatel
Zacharias Samuel Fischer, vysokoškolský student
Letos tahle změna ještě ale nejspíš nenastane. O víkendu se Zdeňkovi Hřibovi postaví pouze ostravský starosta David Witosz. Ten už do vnitrostranických voleb vkročil několikrát, zatím ale bez úspěchu.
„Nevidím tam silnou vnitřní opozici“
„Zdeněk Hřib je v té nejsilnější pozici, je velmi pravděpodobné, že zůstane předsedou strany, má na svém kontě mnoho úspěchů, jako je třeba vyšvihnutí preferencí před volbami,“ hodnotí Michal. A jedním dechem připouští, že Pirátům prospělo, že vystoupili z bývalé vládní koalice Petra Fialy (ODS).
„Kritické hlasy uslyšíme, ale nevidím tam silnou vnitřní opozici. Ne, že by tam nebyla, ale po zvolení Hřiba předsedou strany na podzim 2024 ji řada významných opozičních tváří opustila,“ přibližuje Aleš Michal. „Za tu dobu, co je předsedou, se osvědčil, svou fanouškovskou základnu si dokáže najít,“ měří Hřiba dál.
A byť jeho charismatický předchůdce Ivan Bartoš je dnes už „jen“ řadovým poslancem a členem pirátstva, který kolem sobotní půlnoci svým spolustraníkům v Prachaticích jako DJ Ivan Pir8 odehraje taneční psytranceový set, pro fungování strany je podle politologa zásadním prvkem.
„Jeho pozice je nezastupitelná. Bartoš tu stranu drží pohromadě,“ dokresluje Marek na loňské předvolební kampani, kdy bývalý ministr pro místní rozvoj s Hřibem vytvořil „komunikační tandem“ a oslovovali voliče.
Podzimní „referendum o babišovském chaosu“
Do jaké kondice se Česká pirátská strana dostane po víkendovém celostátním fóru, ukážou podzimní komunální volby. „Chci, aby se staly takovým referendem o babišovském chaosu, který tady dnes a denně zažíváme nejenom ve sněmovně,“ prohlásil už dříve Hřib.
Politolog Aleš Michal v té souvislosti vypichuje, že naprosto zásadní bude boj o pražský magistrát. Tedy o radnici dlouhodobě spojenou právě se Zdeňkem Hřibem. „To bude velmi důležité, není radno to podceňovat,“ radí politolog. Stejně tak by se prý už nyní měli soustředit na další velká města, kde budou podle Michala pravděpodobně vstupovat do volebních koalic.
Chvíli poté, co reportér deníku Aktuálně.cz dokončil rozhovor s Alešem Michalem, agentury informovaly, že strana už má ohledně Prahy jasno. Lídryní bude Tereza Nislerová, zastupitelka v Praze 4. Ta se pokoušela uspět už v říjnových sněmovních volbách na pátém místě kandidátky.
Nislerová sice získala 10 561 preferenčních hlasů, ale do dolní komory jí to nestačilo. „Přeskočila“ ji Katerina Demetrashvili, Gabriela Svárovská a z posledního místa i Jakub Michálek. Tomu už ale 12 430 hlasů k zisku mandátu nestačilo.
No a co se týče jejich fungování ve sněmovně? „Piráti budou výrazná opoziční strana, budou se chtít odlišit od stran, které dřív tvořily koalici Spolu, a od Starostů,“ odpovídá Aleš Michal. „Voliči od nich čekají určitou míru performance,“ ukazuje na úterní chůzi pozpátku.
„Budou výrazným prvkem, čekám ostré poznámky vůči Babišovi a Motoristům,“ předestírá politolog novou poslaneckou realitu.
Proč se Olga Richterová a Kateřina Stojanová zúčastnily demonstrace proti Motoristům? Odpovídají ve videu Radka Bartoníčka
