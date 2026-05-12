Do řeky Moravy unikla ropná látka, hasiči se snaží zabránit jejímu šíření

Do řeky Morava v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči Zlínského kraje o tom v úterý večer informovali na svém facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45, počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím. „Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků,“ uvedli hasiči.
Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.
Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu
Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.
V Norsku zahynuli dva Češi, lov ryb skončil tragicky
V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Na případ upozornil server Blesk.cz. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.
Letenka pro Pavla od Dronů Nemesis? Fámu šířil i poslanec ANO, padlo trestní oznámení
„Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem.“ Tak zněla informace, která se minulý týden začala šířit internetem. Podle webu Parlamentní listy stál za sbírkou Jan Veverka, spoluautor projektu Drony Nemesis. Jenže šlo o dezinformaci, žádná „sbírka na letenku pro prezidenta“ v plánu nebyla, potvrdil Veverka pro Aktuálně.cz. Roli sehrál podezřelý e-mail, padlo i trestní oznámení.
Baník na pokraji klinické smrti. Ztráta na baráž je po prohře na Slovácku tříbodová
Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v utkání třetího kola skupiny o záchranu se Slováckem 1:2. Na posledním místě tabulky tak ztrácejí už tři body na pražskou Duklu, která dokázala vyhrát 2:1 v Mladé Boleslavi. Teplice vyhrály ve Zlíně 4:2 a mají jistotu záchrany v letošním ročníku.
Sparta - Plzeň 0:0. Sojka se krásně uvolnil, domácí spasilo břevno
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.