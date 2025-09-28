Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, přiznává Hřib

Jít v minulosti do koalice s hnutím STAN podle něj nebyl "extra dobrý nápad". Piráti se ale prý tímto krokem obětovali pro blaho České republiky: "Díky tomuto spojení jsme tady neměli čtyři roky vládu Andreje Babiše," říká Zdeněk Hřib.
Svým potenciálním voličům na předvolebním webu nabízí kalkulačku, která spočítá, jak se změní jejich situace po uplatnění plánu Pirátů. Realizace nebude jednoduchá, uvědomuje si náměstek pražského primátora.
"Samozřejmě je tady velká tendence nejrůznějších stran nějakým způsobem nadbíhat miliardářům - zejména před volbami," konstatuje Hřib s tím, že miliardáři sponzorují politické strany a ty pak hlasují třeba pro to, aby pro ně zrušili daně. "Jako teď třeba tohle navrhl pan Stanjura," dodává.
Máte docela ambiciózní program. Slibujete úspory pro 90 % domácností ve výši asi 43 miliard korun. Kde na to vezmete?
To máme jasně uvedené na webu nakopnemeto.cz, mluvili jsme o tom i na tiskové konferenci, kde jsme plán zveřejňovali, popisoval to náš ekonomický expert Libor Dušek, který je členem Národní ekonomické rady vlády a najdete ho i na čtvrtém místě na naší kandidátce tady v Praze. Máme to spočítané téměř do koruny. Část těch peněz se má vzít například z osekání dotací pro fosilní oligarchy nebo agrobarony a poměrně velká část z těch 35 tisíc, o které by si měla polepšit průměrná čtyřčlenná rodina, je dána energetickým bonusem, což jsou vlastně peníze ze systému ETS2.
Tam už se jasně ukázalo, že nemá smysl se to snažit zrušit, protože pro to v Evropě není většina. Ale dá se to zastropovat, pro to většina je. Ale hlavně se dá zajistit, aby se ty peníze nezabalily do úhledného balíčku a takhle v předklonu nepředaly nějakým fosilním oligarchům nebo agrobaronům, což je tady bohužel takový obvyklý scénář.
My chceme ty peníze vrátit zpátky lidem, takže to tam vychází na nějakých 9000 korun, které chceme nějakou jednoduchou formou - buď na účtu za energie, nebo v daňovém bonusu - vrátit lidem. A potom tam jsou další opatření - získáme peníze z osekaných dotací, většího boje proti korupci a podobně. Chceme dát větší pravomoci antimonopolnímu úřadu, aby mohl postihovat oligopoly a monopoly v oblasti potravinářství. Andrej Babiš je jeden z těch, kteří tady vydělávají na drahých potravinách. A když se podíváte na Polsko, kde takhle extrémní konsolidace trhu není, tak tam mají potraviny levnější.
Mluvíte o ořezání dotací agrobaronům. Když si vezmete Agrofert, tak tam ty dotace činí asi 1,6 až 1,7 miliardy ročně, takže se tady bavíme o nějakých stovkách milionů maximálně. Nemluvě o tom, že to zase není tak úplně jednoduchá věc… Je to realistické? Žijeme v zemi, kde je poměrný volební systém, to znamená, že svoje cíle musíte prosazovat s někým. Když vás poslouchám, tak si nedokážu představit, že byste našli nějakého spojence, se kterým byste to prosadili.
Tak Andrej Babiš tím spojencem asi nebude. Nebude to ani politická divize Agrofertu, známá pod názvem hnutí ANO. Proto jsme hned už v naší povolební strategii transparentně vyloučili spolupráci s tímto subjektem, stejně jako třeba s SPD, KSČM, Stačilo! nebo Motoristy sobě. Ale zbývá nám toho dost na to, abychom vytvořili vládu, ostatně jako na pražském magistrátu. Co se ale týče vaší otázky, ten plán je připravený panem docentem Liborem Duškem, vedoucím katedry na univerzitě, který to má velice dobře spočítané, je to člen Národní ekonomické rady vlády a máme to všechno uvedené na webu. Je tam dokonce i kalkulačka, kde si můžete vyplnit svoji aktuální situaci, a spočítá vám to, jak si polepšíte, když se realizuje plán Pirátů.
A s kým to realizovat? Samozřejmě, nebude to jednoduché, to si musíme říct na rovinu. Je tu velká tendence nejrůznějších stran nějakým způsobem nadbíhat miliardářům, zejména před volbami. Ono to asi trošku souvisí s nějakými dary do předvolební kampaně.
To je vážné obvinění, pane předsedo.
No počkejte, to je něco, co tady vidíme jako zjevné, že miliardáři sponzorují politické strany a ty politické strany hlasují potom třeba pro to, aby se zrušily daně pro miliardáře, jako teďka třeba navrhl pan Stanjura.
To je ale váš minulý a asi i budoucí koaliční partner…
Ano, prosazování těch změn není jednoduché, nikdy nebylo, ale Piráti jsou jediná parlamentní strana bez korupčních kauz a také bez toho, aby nás sponzorovali nějací fosilní oligarchové nebo agrobaroni. My zastupujeme zájmy běžných normálních lidí a já musím říct, že bych to doporučil i ostatním stranám, aby to taky někdy zkusily. Ono je to vlastně strašně osvobozující.
Řekl jste, s kým určitě do koalice nepůjdete, pak jste poměrně výrazně zkritizoval i jediná dvě uskupení, s kterými byste teoreticky do koalice mohli jít. Takže pořád se ptáme na to, jak to chcete prosadit?
My chceme v těchto volbách získat takový mandát, aby nás nemohli obejít. To je něco, co se nám v minulých volbách nepodařilo. My jsme byli od počátku v oslabení, měli jsme jenom čtyři poslance. A něco se nám i tak podařilo prosadit. Zabránili jsme spoustě věcí, prosadili jsme třeba vyšší rodičovský příspěvek. Ale bohužel jsme neměli větší sílu, protože vláda ty naše čtyři poslance prostě nepotřebovala. To je objektivní skutečnost.
Takže si umíte představit, že byste s těmi partnery, s kterými jste už ve vládě byli, byli i v příští vládě? Pokud by to samozřejmě aritmeticky vycházelo.
Já mám s nimi koalici na magistrátu… Podmínkou je to, že budou do té případné vlády nominováni lidé kompetentní a lidé, kteří nejsou zapleteni do žádného korupčního skandálu nebo aféry, což je problém například u pana ministra Stanjury, který je v té bitcoinové aféře až po uši. Podobné výhrady jsme měli i vůči Pavlu Blažkovi, který bezskrupulózně zasahoval do té brněnské bytové kauzy.
Ale nakonec jste vždycky ustoupili a z vlády kvůli Pavlu Blažkovi neodešli.
Protože jsme měli jenom čtyři poslance a bohužel Starostové se k nám nikdy nepřipojili, přestože jsme původně kandidovali se stejným programem. To je mi velice líto. Starostové, kteří měli 33 poslanců, jen o dva méně než ODS, ale z toho společného programu nezvládli prosadit více.
Byla chyba jít s nimi tehdy do předvolební koalice?
Tak nedopadlo to pro nás úplně nejlépe. To si asi nebudeme namlouvat, že to byl nějaký extra dobrý nápad. Ale řekněme si na rovinu, že díky tomuto spojení jsme tady neměli čtyři roky vládu Andreje Babiše a dalších extremistů. Piráti se tu obětovali pro blaho České republiky.
Pojďme k vašemu programu. Dvě stě tisíc bytů, to asi zaujalo všechny. Minule jste chtěli vysázet milion stromů, teď stavíte 200 tisíc bytů. Jak toho dosáhnout?
Tak milion stromů se daří plnit. No a podobně teďka tady máme plán 200 000 nových domovů za čtyři roky, takže 50 000 za jeden rok. Jednak chceme navýšit komerční výstavbu. Teď to vychází na nějakých řekněme 30 tisíc bytů za jeden rok. To chceme navýšit řekněme o 10 tisíc - v komerční výstavbě. Potom chceme, aby více stavěly obce a města. To je nějakých řekněme sedm tisíc ročně. A poslední, ty tři tisíce jsou o tom, že chceme vrátit na trh zpátky byty, které teď neslouží pro to bydlení, protože v nich například probíhá nějaké Airbnb nebo jsou na spekulaci ponechány ladem a to není dobře. A máme plán akcelerační zóny, což je to řešení, jakým způsobem by se dalo stavět rychle. Tak tohle je příklad, jak by to mohlo vypadat na takzvaném západním městě. Prostě se prodlouží linka metra.
Jenom tak prodloužit linku metra? No tak…
Já jsem jediný primátor, co tady v poslední době odstartoval stavbu nové linky metra D, takže vím, o čem mluvím. Tady je založená odbočka.
Jak dlouho trvá postavit novou stanici metra?
Sedm let, myslím, že mám nějakou představu. Ano, je to plán, který odpovídá i zahraničním zkušenostem, kde města tyhle nové čtvrti stavět umí. Je to plán zhruba na 10 let, to je pravda, ale menší projekty v menších městech by šly rychleji. Tohle to je plán, který umožní městům a obcím stavět nové, živé čtvrtě, tzv. transit-oriented development, to znamená kolem uzlu hromadné dopravy, tak abyste nebyli závislí jenom na autě. Je to tzv. město krátkých vzdáleností, to znamená v docházkové vzdálenosti jsou tam všechny služby: lékaři, školy, školky, parky a tak podobně.
Připomenu vaši už skoro legendární větu: "Kdo má víc bytů než dětí, tak je spekulant." Můžete to rozvést?
Jo, já jsem se špatně vyjádřil a bohužel některá média to úplně šíleně překroutila, takže jsem se potom nestačil divit, že jsem říkal, že lidi mají být nějak omezení v tom, kolik bytů mohou vlastnit. To musím jednoznačně odmítnout, protože nic takového jsem nikdy neřekl. Ale Piráti vždycky stáli na straně běžných lidí, proti spekulantům, fosilním oligarchům, agrobaronům a podobně. A tak tomu bude vždycky. A mně přijde logické a věřím, že na tom bychom se mohli shodnout, že ty byty, které jsou tzv. na kšeft, by měly být daněné jinou sazbou než byty, které jsou pro osobní potřebu nebo pro rodinu.
A člověk, který má byt na kšeft, je spekulant?
To je to nepřesné vyjádření. Co se týče bytu pro osobní potřebu, tak je asi jasný, co to je. V tom prostě bydlím já, nebo tam bydlí nějaký rodinný příslušník. Potom jsou byty na kšeft, kde je dobré to rozdělovat do více skupin. Jsou tady byty, které jsou normálně v dlouhodobém pronájmu, asi se shodneme, že to je kšeft, ale je to jiný kšeft, než když ty byty nejsou využívány k bydlení, protože jsou třeba ponechány prázdné, když se spekuluje na nárůst ceny, což tady dělají často třeba nějací občané Ruské federace.
Developeři to prodávají v etapách, kolikrát to mají třeba dva roky prázdné.
To je něco trošku jiného, já mluvím o tom, že to koupíte a necháte to prostě volný. A druhá věc je, že to neslouží k bydlení, protože tam probíhá nějaké krátkodobé ubytování typu Airbnb, což je řekněme nějakých 10 000 bytů, tady v Praze. Těch, co jsou ponechány prázdné. Ministerstvo pro místní rozvoj udělalo ještě za Ivana Bartoše studii, ze které vyšlo, že v České republice je takových bytů asi 220 tisíc. V Praze to bylo něco přes devadesát tisíc. Takže pokud se bavíme o tom, že za úplně té nejrekordnější situace se v Praze povolovalo téměř deset tisíc bytů, tak to máte jako odstavení produkce bytů za deset let.
Těch důvodů, proč mají lidé byt prázdný, může být celá řada. Jak poznáte, kdo je spekulant a kdo třeba jen nemá peníze na rekonstrukci nebo si byt schovává pro děti?
Já bych byl rád, aby ten systém byl především hodně jednoduchý, aby bylo zachováno to, že je možné to počítat automatizovaně. Prostě vezmete katastr nemovitostí a z toho to spočítáte. A obce měly dostat více nástrojů k tomu, aby si mohly daň z nemovitosti nastavit podle svých aktuálních potřeb v tom daném místě, protože se asi shodneme na tom, že povaha těch problémů je jiná v Praze, jiná ve Špindlu a jiná ve Slavičíně, kde jsem se narodil.