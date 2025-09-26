Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

"Ano, to je přesně příklad toho, na čem pracujeme," líčí Paul Hilder a Klára Slavíková, když s nimi Aktuálně.cz probíralo konkrétní kroky v kampani. Jako příklad posloužil tah s "protikorupční úklidovou četou", kterou tvořily špičky strany s nejmenším momentálním zastoupením ve sněmovně.
Onu "četu" představovali Zdeněk Hřib, Ivan Bartoš, Olga Richterová a Jakub Michálek navlečení v černých kombinézách, kteří se postupně objevili v červnu před centrálou hnutí ANO, sídly ministerstva spravedlnosti a ministerstva financi, kde nastříkali - a poté také umyli - nápis "Nakopneme protikorupční úklid". V srpnu si tuhle "misi" zopakovali před ministerstvem spravedlnosti. "Korupce je obrovský problém, který brzdí rozvoj naší země. Proto jsme dnes vyjeli s úklidovým vozem, abychom symbolicky ukázali, že chceme očistit naši zemi od nekalostí," tvrdil v klipu stranické kampaně předseda Hřib.
Paul Hilder a Klára Slavíková na těchto akcích osobně nebyli, jednoznačně však nesou jejich podpis. Britský stratég zvolil ve spolupráci s Piráty boj proti korupci jako jedno z jejích hlavních témat před sněmovními volbami. Vymyslel, jaké sdělení by voliči měli dostat, co by měli Piráti říkat, zatímco Slavíková s agenturou Werk Camp navrhli kreativní podobu tohoto sdělení, tedy onu "úklidovou četu", která mimo jiné rozfoukávala mlhu před ministerstvem spravedlnosti. Piráti tvrdí, že tento resort, který drží ODS a mimo jiné řeší známou bitcoinovou kauzu dnes už exministra Pavla Blažka, v celé věci mlží.
Čekala jsem partu utrápených lidí v depresi
Na otázku Aktuálně.cz, co a jak přesně dělá, Hilder odpověděl, že ze všeho nejvíce sleduje atmosféru v Česku, stav veřejného mínění, nálady mezi lidmi. Účastní se setkávání s vybranými skupinami lidí z různých částí společnosti, kdy má možnost vnímat přemýšlení lidí v tom kterém okamžiku.
"Hodně pročítám komentáře na sociálních sítích, a to nejen na těch pirátských, umělá inteligence mi všechno překládá obratem do angličtiny. Díky tomu jsem pochopil, že v Česku je mnoho frustrovaných voličů, kteří dříve volili koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), nebo STAN. Pro nás představují velký potenciál, snažíme se hojně oslovovat právě tyto lidi a nabídnout jim témata, která chtějí Piráti řešit," vysvětluje Brit s tím, že například zmiňovaný boj proti korupci je ideální, protože se mu Piráti dlouhodobě věnují, mají k němu odborníky a - jak sám tvrdí - nemají za sebou žádné korupční skandály.
Ve vnímání Pirátů veřejností došlo podle britského stratéga k výraznému posunu oproti minulým kampaním. "Lidé už konečně začínají vidět pravou tvář Pirátů. Myslím, že se jim daří prezentovat jejich vize; veřejnost vnímá, že v minulosti dostali lekci, poučili se zní a mají plán, jak pomoci Česku. V minulých letech byli přitom hodně definovaní spíš tím, co o nich nepravdivě šířili jiní, například když Andrej Babiš (ANO) a další tvrdili, že chtějí nastěhovat migranty do chat v soukromém vlastnictví," míní Hilder. Spolupráci s Piráty si velmi pochvaluje.
"Když jsem přiletěl do Česka a začal je poznávat, viděl jsem je jako dobré lidi, kteří mají velkou kuráž bojovat za reálné problémy, které lidi ve vaší zemi trápí. Cítil jsem, že chtějí zemi skutečně posunout dopředu," ujišťuje muž, který pracoval na kampani v celé řadě zemí a podílel se také na (neúspěšné) prezidentské kampani amerického politika Bernieho Sanderse.
"V některých zemích jsem zažil kampaně, které byly až příliš postavené na individuích, na nejvýše dvou lidech. Ale Piráti v Česku pracují jako jeden tým, šlapou dohromady, což je strašně důležité. Oni se mají opravdu navzájem rádi, a v tom je jejich velká síla," je přesvědčený britský stratég.
Klára Slavíková přiznává, že byla zvědavá, v jakém stavu Piráty na začátku spolupráce najde. Narážela na fakt, že Piráti měli za sebou několik neúspěšných voleb, po kroužkovací "tsunami" ve volbách v roce 2021 pouhé čtyři poslance a k tomu ještě "vyhazov" z vlády.
"Čekali jsme partu utrápených, depresivních lidí. Ale zažili jsme překvapení. Všichni byli plní energie a elánu, jejich politici se snaží táhnout za jeden provaz. To nás na spolupráci s nimi začalo strašně bavit," popisuje Slavíková, podle které Pirátům paradoxně nejspíš pomohl odchod z vlády loni na podzim.
"Pomohl jim určitě mentálně, mohli se pohodlněji vyrovnat s tím, že zažili nějaké křivdy a začali úplně od začátku. Mohli se jakoby odstřihnout od minulosti, začali s čistým talířem. Přitom byli ve velmi těžké pozici, nikdo příliš nevěřil, že půjdou nahoru, začínali v hrozně obtížné situaci. Ale nevzdali to, ukázali, že jsou nezdolní nezmaři. Například Ivan Bartoš (bývalý šéf stany, kterého ve funkci od začátku letoška vystřídal zdeněk Hřib - pozn. red.) to mohl úplně v pohodě vzdát, ale nevzdal to, sekunduje Zdeňku Hřibovi a není mezi nimi žádná rivalita. Myslím, že si to hezky sedlo," míní Slavíková.
Hilder s úsměvem vzpomíná na své první setkání s Bartošem. Bylo to loni v září, Bartoš byl ještě předsedou strany a členem vlády - ale den po tomto setkání jej premiér Petr Fiala (ODS) z vlády odvolal.
"Když jsem s ním měl první mítink, byl ještě ministrem pro místní rozvoj, během setkání vypil hned několik káv," vzpomíná na dny, kdy byl Bartoš pod enormním tlakem a takřka nonstop řešil potíže s digitalizací stavebního řízení, která nešla tak, jak by si přál i on sám. "Ale když se Ivan po vyhazovu z vlády vrátil z odpočinku, byl v plné největší síle. Beru ho jako nadšeného parťáka," podotýká Hilder.
A na otázku, jak vnímá dvojici Bartoš-Hřib, tedy dvě nejvýraznější, ale zároveň i značně odlišné pirátské osobnosti, si britský odborník vypomůže přirovnáním z Hollywoodu.
"Hollywood má žánr nevyrovnaných, různorodých dvojic. Třeba jako je Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito. A odlišnou dvojkou jsou také Ivan a Zdeněk. Oba se mi ale líbí, opravdu rád s nimi pracuji. Pokud jde o Zdeňka, když jsem byl poprvé u něj v pracovně, měl tam v životní velikosti oblek Iron Mana, postavy z komiksových příběhů. Byl jí velmi podobný. A já si říkal: S ním bych chtěl pracovat," dodává Hilder.