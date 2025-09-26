Domácí

Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Z mínění řady odborníků, ale i z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že jednu z nejúspěšnějších předvolebních kampaní mají Piráti. Aktuálně.cz proto zajímalo, kdo za kampaní stojí a jak jejich práce vypadá. Nejen o tom mluvilo s britským stratégem Paulem Hilderem a zástupkyní ředitele agentury Werk camp Klárou Slavíkovou, kteří se na kampani Pirátů výrazně podílejí.
Klára Slavíková a Paul Hilder se výrazně podílejí na kampani pro Pirátskou stranu
Klára Slavíková a Paul Hilder se výrazně podílejí na kampani pro Pirátskou stranu | Foto: Radek Bartoníček

"Ano, to je přesně příklad toho, na čem pracujeme," líčí Paul Hilder a Klára Slavíková, když s nimi Aktuálně.cz probíralo konkrétní kroky v kampani. Jako příklad posloužil tah s "protikorupční úklidovou četou", kterou tvořily špičky strany s nejmenším momentálním zastoupením ve sněmovně.

Onu "četu" představovali Zdeněk Hřib, Ivan Bartoš, Olga Richterová a Jakub Michálek navlečení v černých kombinézách, kteří se postupně objevili v červnu před centrálou hnutí ANO, sídly ministerstva spravedlnosti a ministerstva financi, kde nastříkali - a poté také umyli - nápis "Nakopneme protikorupční úklid". V srpnu si tuhle "misi" zopakovali před ministerstvem spravedlnosti. "Korupce je obrovský problém, který brzdí rozvoj naší země. Proto jsme dnes vyjeli s úklidovým vozem, abychom symbolicky ukázali, že chceme očistit naši zemi od nekalostí," tvrdil v klipu stranické kampaně předseda Hřib.

Aktuálně.cz zachytilo chvíle, kdy lídři Pirátů ostře kritizovali politiku ODS ohledně boje proti korupci. | Video: Radek Bartoníček

Paul Hilder a Klára Slavíková na těchto akcích osobně nebyli, jednoznačně však nesou jejich podpis. Britský stratég zvolil ve spolupráci s Piráty boj proti korupci jako jedno z jejích hlavních témat před sněmovními volbami. Vymyslel, jaké sdělení by voliči měli dostat, co by měli Piráti říkat, zatímco Slavíková s agenturou Werk Camp navrhli kreativní podobu tohoto sdělení, tedy onu "úklidovou četu", která mimo jiné rozfoukávala mlhu před ministerstvem spravedlnosti. Piráti tvrdí, že tento resort, který drží ODS a mimo jiné řeší známou bitcoinovou kauzu dnes už exministra Pavla Blažka, v celé věci mlží.

Čekala jsem partu utrápených lidí v depresi

Na otázku Aktuálně.cz, co a jak přesně dělá, Hilder odpověděl, že ze všeho nejvíce sleduje atmosféru v Česku, stav veřejného mínění, nálady mezi lidmi. Účastní se setkávání s vybranými skupinami lidí z různých částí společnosti, kdy má možnost vnímat přemýšlení lidí v tom kterém okamžiku. 

"Hodně pročítám komentáře na sociálních sítích, a to nejen na těch pirátských, umělá inteligence mi všechno překládá obratem do angličtiny. Díky tomu jsem pochopil, že v Česku je mnoho frustrovaných voličů, kteří dříve volili koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), nebo STAN. Pro nás představují velký potenciál, snažíme se hojně oslovovat právě tyto lidi a nabídnout jim témata, která chtějí Piráti řešit," vysvětluje Brit s tím, že například zmiňovaný boj proti korupci je ideální, protože se mu Piráti dlouhodobě věnují, mají k němu odborníky a - jak sám tvrdí - nemají za sebou žádné korupční skandály.

Součástí kampaně, na které se podílí britský stratég a čeští kreativci, byla i tato akce Pirátů, kdy ukazovali, kolik by lidé mohli ušetřit na nákupech.
Součástí kampaně, na které se podílí britský stratég a čeští kreativci, byla i tato akce Pirátů, kdy ukazovali, kolik by lidé mohli ušetřit na nákupech. | Foto: Radek Bartoníček

Ve vnímání Pirátů veřejností došlo podle britského stratéga k výraznému posunu oproti minulým kampaním. "Lidé už konečně začínají vidět pravou tvář Pirátů. Myslím, že se jim daří prezentovat jejich vize; veřejnost vnímá, že v minulosti dostali lekci, poučili se zní a mají plán, jak pomoci Česku. V minulých letech byli přitom hodně definovaní spíš tím, co o nich nepravdivě šířili jiní, například když Andrej Babiš (ANO) a další tvrdili, že chtějí nastěhovat migranty do chat v soukromém vlastnictví," míní Hilder. Spolupráci s Piráty si velmi pochvaluje.

"Když jsem přiletěl do Česka a začal je poznávat, viděl jsem je jako dobré lidi, kteří mají velkou kuráž bojovat za reálné problémy, které lidi ve vaší zemi trápí. Cítil jsem, že chtějí zemi skutečně posunout dopředu," ujišťuje muž, který pracoval na kampani v celé řadě zemí a podílel se také na (neúspěšné) prezidentské kampani amerického politika Bernieho Sanderse.

"V některých zemích jsem zažil kampaně, které byly až příliš postavené na individuích, na nejvýše dvou lidech. Ale Piráti v Česku pracují jako jeden tým, šlapou dohromady, což je strašně důležité. Oni se mají opravdu navzájem rádi, a v tom je jejich velká síla," je přesvědčený britský stratég.

Klára Slavíková přiznává, že byla zvědavá, v jakém stavu Piráty na začátku spolupráce najde. Narážela na fakt, že Piráti měli za sebou několik neúspěšných voleb, po kroužkovací "tsunami" ve volbách v roce 2021 pouhé čtyři poslance a k tomu ještě "vyhazov" z vlády.

"Čekali jsme partu utrápených, depresivních lidí. Ale zažili jsme překvapení. Všichni byli plní energie a elánu, jejich politici se snaží táhnout za jeden provaz. To nás na spolupráci s nimi začalo strašně bavit," popisuje Slavíková, podle které Pirátům paradoxně nejspíš pomohl odchod z vlády loni na podzim.

"Pomohl jim určitě mentálně, mohli se pohodlněji vyrovnat s tím, že zažili nějaké křivdy a začali úplně od začátku. Mohli se jakoby odstřihnout od minulosti, začali s čistým talířem. Přitom byli ve velmi těžké pozici, nikdo příliš nevěřil, že půjdou nahoru, začínali v hrozně obtížné situaci. Ale nevzdali to, ukázali, že jsou nezdolní nezmaři. Například Ivan Bartoš (bývalý šéf stany, kterého ve funkci od začátku letoška vystřídal zdeněk Hřib - pozn. red.) to mohl úplně v pohodě vzdát, ale nevzdal to, sekunduje Zdeňku Hřibovi a není mezi nimi žádná rivalita. Myslím, že si to hezky sedlo," míní Slavíková.

Paul Hilder a Klára Slavíková se shodují i v tom, že pro kampaň bylo důležité, že Ivan Bartoš po odchodu z vlády naskočil do kampaně odpočatý a s obrovskou chutí pomoc.
Paul Hilder a Klára Slavíková se shodují i v tom, že pro kampaň bylo důležité, že Ivan Bartoš po odchodu z vlády naskočil do kampaně odpočatý a s obrovskou chutí pomoc. | Foto: Radek Bartoníček

Hilder s úsměvem vzpomíná na své první setkání s Bartošem. Bylo to loni v září, Bartoš byl ještě předsedou strany a členem vlády - ale den po tomto setkání jej premiér Petr Fiala (ODS) z vlády odvolal.

"Když jsem s ním měl první mítink, byl ještě ministrem pro místní rozvoj, během setkání vypil hned několik káv," vzpomíná na dny, kdy byl Bartoš pod enormním tlakem a takřka nonstop řešil potíže s digitalizací stavebního řízení, která nešla tak, jak by si přál i on sám. "Ale když se Ivan po vyhazovu z vlády vrátil z odpočinku, byl v plné největší síle. Beru ho jako nadšeného parťáka," podotýká Hilder.

A na otázku, jak vnímá dvojici Bartoš-Hřib, tedy dvě nejvýraznější, ale zároveň i značně odlišné pirátské osobnosti, si britský odborník vypomůže přirovnáním z Hollywoodu.

"Hollywood má žánr nevyrovnaných, různorodých dvojic. Třeba jako je Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito. A odlišnou dvojkou jsou také Ivan a Zdeněk. Oba se mi ale líbí, opravdu rád s nimi pracuji.  Pokud jde o Zdeňka, když jsem byl poprvé u něj v pracovně, měl tam v životní velikosti oblek Iron Mana, postavy z komiksových příběhů. Byl jí velmi podobný. A já si říkal: S ním bych chtěl pracovat," dodává Hilder.

 
Mohlo by vás zajímat

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku
22 fotografií

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Nechci odejít." Už je nedusí papírny ani potíže s Romy, ale... Ústecko v kontrastech

"Nechci odejít." Už je nedusí papírny ani potíže s Romy, ale... Ústecko v kontrastech
domácí Aktuálně.cz Obsah Ivan Bartoš Zdeněk Hřib pirátská strana Volby do sněmovny 2025 politika volby Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Obhájci titulu v sezoně stále neprohráli a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu.
před 15 minutami
Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Roste šance, že bostonští Bruins rozehrají nadcházející sezonu hokejové NHL se třemi Čechy v základní sestavě.
Aktualizováno před 33 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ve městě Gaza musely kvůli izraelské ofenzivě tento měsíc zastavit provoz čtyři nemocnice.
před 1 hodinou
Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku
Přehled

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

Narušení vzdušného prostoru členských států NATO se stává novou normou. Během posledních dvou týdnů došlo k incidentům již v šesti zemích aliance.
před 1 hodinou
"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s tímto portálem připustil, že Donalda Trumpa požádal o další zbraňový systém.
před 1 hodinou
Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Britský stratég prozradil, co naprosto neobvyklého má v kanceláři Zdeněk Hřib. A také, v jakém stavu našel Ivana Bartoše.
Další zprávy