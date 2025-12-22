Tři ženy a jedno překvapení. Koho si na resort práce bere Aleš Juchelka? Piráti zuří

Vedoucím poradců ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) bude místopředseda konzervativní Aliance pro rodinu Jan Gregor. To rozzuřilo část opozice. „To, že bude ovlivňovat, jak stát vnímá rodiny a děti..., je naprosto nepřijatelné,“ prohlásila v pondělí místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Kromě toho si přivádí Juchelka na klíčové pozice náměstkyň tři ženy.
Jedna z nich, romská sociální pracovnice z Ostravy Edita Stejskalová, má za sebou silný životní příběh. Když byla malá, úřady o Stejskalové tvrdily, že je mentálně retardovaná a chtěly ji poslat do zvláštní školy. Zažila šikanu a bití.
Nyní se sociální pracovnice se zkušeností i z neziskového sektoru a státní správy Edita Stejskalová stala náměstkyní. Podle svých slov by se chtěla věnovat systému sociálně-právní ochrany dětí. „To koneckonců vychází z mojí praxe. Ale také problematice sociálně-vyloučených lokalit,“ uvedla.
Své jmenování Stejskalová nevnímá jako satisfakci, ale spíše jako zprávu pro veřejnost a pro Romy samotné. „Pro veřejnost v tom smyslu, že se takové věci děly, že romské děti byly bez důvodu přeřazovány do zvláštních škol. Naštěstí se mi to vyhnulo, protože moje maminka byla v tomto ohledu dost neoblomná. A ta zpráva pro Romy byla, aby trochu víc věřili ve své schopnosti a pracovali na sobě,“ říká.
Dalšími náměstkyněmi se staly Kateřina Jirková a Jiřina Žežulová. Jirková působí na resortu práce a sociálních věcí už dvě dekády, naposledy jako ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek. Je expertkou na rodinnou politiku, sociálně-právní ochranu dětí a nepojistné sociální dávky. Jiřina Žežulová je původně sociální pracovnice, ale působila také jako vrchní manažerka domácí ošetřovatelské péče a jako specialistka revizních činností ve Vojenské zdravotní pojišťovně.
„Putinův hlas v Evropě“...
Rozruch ovšem vzbudilo hlavně jmenování Jana Gregora z Aliance pro rodinu vedoucím poradců. Aliance pro rodinu se zastává tradičního pojetí rodiny a manželství jako svazku muže a ženy. Odmítá stejnopohlavní sňatky nebo adopce dětí homosexuálními páry. Reakce opozice na sebe nenechala dlouho čekat.
„To, že bude Jan Gregor, místopředseda ultrakonzervativní Aliance pro rodinu (Alipro), jako poradce ministra práce a sociálních věcí ovlivňovat, jak stát vnímá rodiny a děti, a to včetně dopadu na školní výuku, je pro mě i pro Piráty naprosto nepřijatelné,“ prohlásila v pondělí místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. „Fanatici z Alipro chtějí lidem dlouhodobě diktovat, jak mají žít. V náhledu na LGBTQ+ témata je pak Alipro bohužel Putinovým hlasem v Evropě,“ řekla Aktuálně.cz.
Jan Gregor
Vedoucí poradců ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO).
Pracoval už pro odcházející vládu jako externí poradce náměstka ministra Antonína Stanislava z ODS.
Je ženatý, má dvě děti, je praktikujícím katolíkem.
V minulosti byl členem KDU-ČSL.
Je místopředsedou Aliance pro rodinu.
„Spor, který se mnou vedli, byl o tom, zda je můžeme všichni nazývat pravými jmény. To jsem vyhrála. To je důležité. Obávám se ale, že i skrze funkci na MPSV se budou snažit ovlivňovat politiku ještě intenzivněji. A takový přístup do demokratické a moderní země prostě nepatří,“ dodala Richterová.
Naráží přitom na soudní spor, v němž se Aliance pro rodinu ohradila proti označení „Putinův hlas v Evropě“. Soud rozhodl, že toto označení spadá do mantinelů svobody slova, i když zároveň podle předsedkyně senátu Jany Přibylové by paní poslankyně měla „opravdu velmi vážit svá slova, prezentovat je tak, aby nedocházelo k jakékoliv dezinterpretaci. Pokud tak nečiní, měla by se nad sebou primárně zamyslet.“
… nebo chytrý mladý konzervativec?
Sám Gregor nařčení odmítá. „Posledních deset let se věnuji rodinné politice, a proto jsem rád, že se z neziskového sektoru mohu přesunout na ministerstvo, které to má v gesci. Jsem rád, že mohu sloužit občanům ČR a poskytnout své právní vzdělání v kombinaci se zaměřením na rodinnou politiku,“ sdělil čerstvý ministerský šéfporadce Aktuálně.cz. Za svou volbou si pak stojí i ministr Juchelka: „Jan Gregor působí v advokacii se zaměřením na soukromé a rodinné právo a evropskou legislativu a bude koordinovat můj resortní poradenský tým,“ uvedl v pondělí.
Občanští demokraté to tak tragicky jako Piráti nevidí. „Já jsem s Janem Gregorem spolupracoval v minulosti i při jeho angažmá na ministerstvu spravedlnosti v posledním volebním období. Je to chytrý mladý muž konzervativního vidění světa, což je mi sympatické,“ řekl Aktuálně.cz šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Ovšem na MPSV bude mnohem více rozhodovat ochota nesahat alespoň na část našich sociálních a důchodových reforem,“ dodal.
Pozice poradce ministra může, ale nemusí být vlivná. V úřednickém aparátu, který díky zákonu o státní správě není jednoduché vyměnit, čelí každý ministr jakémusi „šedivému bloku byrokracie“, která se (podobně jako ve slavném britském seriálu Jistě pane premiére) obvykle snaží vyhnout se jakýmkoliv změnám. Poradci jsou jedněmi z mála „vlastních“ lidí, které si ministr na úřad přivede a kterým důvěřuje. Jejich reálný vliv je ale těžko měřitelný a záleží jak na osobních schopnostech a znalostech, tak na tom, jak moc ministr na poradce „dá“.
Česká pragmatická tradice
Je Gregorovo jmenování znamením dalšího „zkonzervativnění“ ANO? Vzhledem k „vůdcovskému“ principu, který vládne v ANO, je pravděpodobné, že si nominaci Gregora musel Juchelka nechat schválit přímo premiérem Andrejem Babišem. Ten kdysi vybudoval ANO jako stranu „zklamaných voličů ODS“, aby ji posléze posunul doleva a nakonec na evropské úrovni zakotvil v národně-konzervativní frakci Patrioti pro Evropu. Bojuje proti migraci a Green Dealu (který kdysi schválil), prosazuje (alespoň verbálně) podporu rodin jako řešení demografické krize. A za svého přítele označuje maďarského národně-konzervativního premiéra Viktora Orbána.
Aleš Juchelka
Vzděláním ekonom, známým se stal jako moderátor hudebního pořadu české televize Medůza, který uváděl spolu s Richardem Krajčem.
V roce 2010 se stal členem TOP09, za kterou byl zvolen zastupitele Ostravy.
V roce 2017 byl zvolen poslancem za ANO.
Je ženatý, s manželkou Terezou mají tři děti. Zdravotně postižený syn Oliver v roce 2017 zemřel.
Je věřící křesťan, člen Církve bratrské.
Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity to však vidí střízlivě. „Osobně bych to nepřeceňoval. Juchelka rozhodně nikdy nevystupoval jako konzervativec a podle mě je to spíš odraz snahy vnímat tuto zájmovou sféru bez nějakých větších závazků vůči ní. Babiš je pragmatik a Juchelka také, žádné velké konzervativní změny bych nečekal,“ sdělil Aktuálně.cz.
Provázanost politické scény s ideově spřízněnými neziskovkami je v Česku obvyklá. Šéfovou poradců předchozího ministra Mariána Jurečky byla Jana Skalková ze společnosti Byznys pro společnost, která prosazuje diverzitu a inkluzi. Na MPSV kdysi přišla z Gender Studies i pozdější ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Podobně na Úřadu vlády byla ředitelkou odboru lidských práv Martina Štěpánková, která byla předtím aktivní také v Gender Studies i v britské LGBT neziskovce Stonewall.
A funguje to i opačným směrem – z odboru lidských práv Úřadu vlády odešli do organizace Prague Pride třeba Czeslaw Walek (dlouholetý ředitel Prague Pride) nebo Lucie Zachariášová. Svého času také vzbudilo pozornost jmenování Romana Jocha, ředitele konzervativního Občanského institutu, poradcem premiéra Petra Nečase. Z funkce musel odejít, když tehdejšího prezidenta Klause označil nepřímo za „ufňukanou kremlofilní bábu“.
