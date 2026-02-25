"Ženy si neuvědomují biologickou realitu." Britský politik chce daň jako naši lidovci

Konzervativní komentátor a politolog Matt Goodwin před nedávnem šokoval britskou politickou scénu nápady na vyšší zdanění bezdětným občanům. Navíc obvinil ženy z toho, že si neuvědomují "biologickou realitu" nízké porodnosti v Británii. O podobných plánech přitom v roce 2024 mluvili v Česku i lidovci – a i tehdy to vyvolalo ostré komentáře.
Matt Goodwin, konzervativec a kandidát pravicové strany Reform UK do parlamentu v doplňovacích volbách ve volebním okrsku Gorton a Denton, otevřel kontroverzní debatu o nízké porodnosti.
Míra plodnosti ve Spojeném království činila v roce 2024 pouhých 1,41 dítěte na ženu v plodném věku, tedy hluboko pod minimální mírou reprodukce (tedy více než dvě děti). Jako řešení Goodwin navrhl zdanit bezdětné lidi v Británii.
Jeho komentáře, o kterých poprvé napsal britský deník Independent, vyvolaly ostrou kritiku. Britští politici přirovnávali jeho návrh k trestání žen (a jejich partnerů) za to, že nerodí děti. Poslankyně Sarah Owenová označila jeho názory za „silně urážlivé“.
„Pro kohokoliv, kdo má problémy s plodností, jako jsem já, která se potýkala s potratem za potratem, je velice urážlivé, že bychom měli platit více daní za to, že nemáme děti. Je jasné, že tuto groteskní myšlenku žádné ženě v reálném životě neprozradil,“ prohlásila Owenová v článku pro The Guardian.
Spousta lidí tyto nápady přirovnávala k dystopické realitě knihy a seriálu Příběh služebnice od Margaret Atwoodové. Příběh zobrazuje společnost, v níž jsou ženy zotročovány a nuceny rodit děti pro vybrané rodiny, aby vyřešily krizi plodnosti v USA.
Podobné plány přitom roku 2024 představili lidovci v Česku, které se potýká s ještě nižší plodností než Británie (1,37 dítěte na plodnou ženu v roce 2024). Bývalý ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka, chtěl o dva procentní body zvýšit odvody pro bezdětné osoby starší 35 let.
Lidovci tak chtěli 7,1 procenta odváděných z hrubého výdělku, které jdou na sociální pojištění, zvýšit na 9,1 procenta. Dvouprocentní daňové zvýšení tak podle jejich plánů mělo zajistit, aby důchod bezdětných nebyl v budoucnu zcela pokrytý výnosy dětí ostatních rodin.
V Česku toto volání po zvýšení daní bezdětných narazilo na kritiku opozičních stran. „To je prostě úplná šikana bezdětných. Naprostý nesmysl – a vyšší porodnosti to nepomůže,“ řekla bývalá místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) pro Českou televizi.
Goodwin i Jurečka mimo zvýšení daní pro bezdětné také navrhovali snížit daně z příjmů pro lidi s dětmi. Goodwin chtěl přímo zrušit daně z příjmů pro ženy s dvěma a více dětmi.
Tyto změny měly za úkol získat více peněz na důchodové pojištění a zároveň motivovat rodiny, aby měly více potomků. Goodwin své návrhy popisoval jako dobrý způsob, jak vyřešit nízkou porodnost, a apeloval na ženy, aby se zamyslely nad „biologickou realitou této krize“.
V Česku takové návrhy navazují na předešlé zákony. V 50. a 60. letech minulého století bylo naprosto běžné, že bezdětní lidé kolikrát platili o 40 procent více na daních.
Goodwin bude ve čtvrtek 26. února usilovat o křeslo ve volebním obvodu Gorton a Denton, a pokud ve volbách uspěje, dostane se do dolní sněmovny parlamentu. Britská strana Reform UK, za kterou Goodwin kandiduje, nicméně nepřišla s žádným návrhem, jak Goodwinovy nápady uskutečnit.
I v Česku návrhy zdanění bezdětných utichly a nová vláda Andreje Babiše (ANO) se k těmto plánům nevrátila.
