Hajlování a křik "zplynujte negry". Vlivný britský politik kopíruje "kauzu Turek"

"Všechny je zplynujte, všechny je zplynujte, všechny je zplynujte, ať se plazí do sprch, všechny negry zplynujeme, všechny Židy zplynujeme. No tak, hoši, všechny je zplynujte," zní slova neonacistické písně, která se zpívala na anglických fotbalových stadionech v osmdesátých letech minulého století.
A tehdy ji údajně zpívali i členové mládežnické organizace, jejímž členem byl i tehdy náctiletý Nigel Farage, nynější vlivný britský krajně pravicový politik. Podle svědectví jeho spolužáků, která shromáždil deník Guardian, tuto píseň prý učil ostatní žáky či organizoval její zpěv.
Nejde ale o jediné svědectví rasismu, antisemitismu a xenofobie mladého Farage. "Moji prarodiče uprchli z nacistického Německa a vždy s hlubokou vděčností mluvili o tom, jak se ve Spojeném království cítí vítáni," říká nyní jedenašedesátiletý režisér a producent Peter Ettedgui. Když mu bylo třináct let, jeho spolužákem byl stejně starý Farage.
Zplynujte je, sss!
"Přiblížil se ke mně a zavrčel: ‚Hitler měl pravdu' nebo ‚Zplynujte je', někdy přidal dlouhé syčení, aby napodobil zvuk plynových sprch," popisuje údajné jednání tehdy náctiletého Farage.
Populistický politik Farage je přitom v Británii poměrně vlivným aktérem. Svou kariéru začínal v britské Konzervativní straně. Před deseti lety se v rámci Strany nezávislosti Spojeného království významně podílel na brexitu.
Poslední rok pak působí jako poslanec v britském parlamentu. Je znám ostrou antiimigrační rétorikou. Například v roce 2017 navštívil i Česko, aby ve volbách podpořil hnutí SPD.
Ačkoliv další volby v ostrovním státě proběhnou až za čtyři roky, Farageova strana je podle průzkumů mezi lidmi favoritem. Úspěch strana slavila i v květnových komunálních volbách.
Preference se však během let mohou výrazně proměnit. A vliv by na ně mohla mít i aktuálně probíhající aféra. Svědectví bývalých spolužáků totiž skládají obrázek minimálně problematického mládí vlivného politika. On sám vše popírá. A obvinění popírá i strana Reform UK, jejímž je lídrem.
"Tato obvinění jsou zcela neopodstatněná. Guardian nepředložil žádný dobový záznam ani podpůrné důkazy, které by tyto sporné vzpomínky z doby před téměř 50 lety podpořily," uvedl na dotaz deníku mluvčí strany.
Podle svých bývalých spolužáků měl Farage v mládí spadeno především na děti imigrantů, například Pákistánců. "Snažil jsem se ho ignorovat, ale bylo to ponižující. Bylo to ostuda. Takovéto urážky pronikají k jádru vaší identity," uvedl nyní jeden z bývalých spolužáků. Náctiletého Farage prý slýchával, jak dětem imigrantů říká "ať jdou domů".
"Ptal se mě, odkud jsem, pak ukázal prstem pryč a řekl: ‚Tam je cesta zpátky', ať už jste odpověděli, že jste odkudkoli," popsal svou zkušenost další spolužák pocházející z etnické menšiny.
Není to přitom poprvé, co se podobná obvinění objevila. Už v roce 2013 se v britském tisku objevila informace o dopise učitelky angličtiny ze soukromé internátní školy, na které Farage v mládí studoval. Učitelka se v textu postavila proti rozhodnutí ředitele jmenovat tehdy sedmnáctiletého Farage prefektem. Popsala ho totiž jako člověka s "veřejně projevovanými rasistickými a neofašistickými názory".
Ze stejné školy pak existují svědectví spolužáků, podle kterých Farage pravidelně hajloval. "Nejvíce mi v paměti utkvěly nejen jeho odporné a předpojaté názory na černošské či asijské studenty, ale také to, jak ústřední a veřejné tyto názory byly pro celou jeho školní osobnost," svěřil se jeden z tehdejších studentů pro Guardian.