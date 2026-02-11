Slábneme a nepřítel si toho všímá! Před čím varuje bývalý šéf britské armády?

Armáda není schopná postavit do pole víc než 10 000 vojáků. Královské námořnictvo dokáže nasadit pouze deset válečných lodí. Královské letectvo má 40 letounů - desetinu toho, co v době studené války. A připočtěte k tomu chronický nedostatek munice. Bývalý náčelník britského generálního štábu Nick Carter varuje, že britské ozbrojené síly slábnou. A protivníci si toho všímají.
V březnu 2021 obdržel tehdejší náčelník generálního štábu Nick Carter telefonát od stálého tajemníka ministerstva obrany. Nebyly to dobré zprávy. Ministr financí právě schválil škrty výdajů na obranu. Generál Carter využil svého práva a vyžádal si urgentní schůzku s tehdejším premiérem Borisem Johnsonem. Varoval ho, že při dalších škrtech se z britských ozbrojených sil stane ekvivalent Belgie s jadernými zbraněmi. Generál Carter na to nyní vzpomíná v článku pro britský magazín Spectator.
Pro představu, Belgie měla tehdy ve zbrani 25 000 mužů. Ještě ten den zaskočený Johnson nařídil svému sekretariátu, aby připravil plán, jak oživit bojeschopnost britské armády. Bohužel, jak píše Carter, tento plán byl jen slabým zábleskem naděje. Nestalo se prakticky nic.
Carter zdůrazňuje, že aby se situace zlepšila, je nutné začít od základů. Investovat do náboru a udržení vojáků napříč složkami a oživit vojensko-průmyslový komplex. Nestačí ale jen modernizovat protiponorkové systémy, aby Britové mohli pomoci ubránit severní Atlantik před ruskou hrozbou. Ani vytvořit další dvě rezervní divize nebo zvýšit britské schopnosti ve vesmíru (ani jedno se přitom nedaří…). Británie a Evropa stojí podle Cartera před zásadní změnou kvůli rychlému rozvoji umělé inteligence, kvantových technologií a digitalizace. V moderních konfliktech budou rozhodovat technologie, které reagují rychleji než protivník. Armády, které zůstanou „analogové“, nebudou mít šanci na úspěch. Místo snahy dohánět nepřátele v počtech tanků by měla Británie využít své průmyslové základny a kvalitativně přeskočit konkurenci. Armáda musí projít drastickou technologickou transformací.
Carter odhaduje, že taková transformace ozbrojených složek země bude vyžadovat minimálně 5% HDP. Upozorňuje navíc na zranitelnost Británie jako ostrovního státu. Čtyřicet procent potravin, 45 procent energií a 90 procent dat přichází do Británie po moři nebo pod mořem. „Nemáme téměř žádnou schopnost chránit se před balistickými raketami a naše protivzdušná obrana není schopna čelit tomu, co jsme viděli na Ukrajině,“ varuje Carter.
Poslední bod, který autor zmiňuje, je podpora veřejnosti. Ačkoli podpora armády po invazi na Ukrajinu vzrostla, především mladí lidé by v případě války podle průzkumů veřejného mínění většinou odmítli v armádě sloužit. To je něco, co se podle bývalého nejvyššího generála britské armády musí změnit.
