Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ze syrského Aleppa se v noci evakuovalo 360 kurdských bojovníků

ČTK

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli v noci SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami.

Aleppo - Sýrie
Aleppo - SýrieFoto: X03740
Reklama

Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.

Státní tisková agentura SANA informovala, že autobusy přepravily poslední bojovníky z halabských čtvrtí Šajch Maksúd a Ašrafíja na severovýchod Sýrie, která je pod kontrolou Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF). Podle novináře AP bylo v autobusech 360 bojovníků.

Související

„Díky mezinárodnímu zprostředkování, jehož cílem bylo zastavit útoky a porušování práv našeho lidu v Halabu, jsme dosáhli dohody vedoucí k příměří a bezpečné evakuaci mučedníků, zraněných, uvězněných civilistů a bojovníků ze čtvrtí Ašrafíja a Šajch Maksúd do severní a východní Sýrie,“ uvedl velitel SDF Mazlúm Abdí.

„Vyzývám zprostředkovatele, aby dodrželi své sliby zastavit porušování práv a aby usilovali o bezpečný návrat vysídlených osob do jejich domovů,“ dodal.

Reklama
Reklama

V Aleppu, největším syrském městě, bylo během soboty hlášeno několik útoků bezpilotních letounů, kvůli čemuž úřady až do odvolání zastavily civilní lety na místním mezinárodním letišti. Dron zasáhl i budovu guvernéra stejnojmenné provincie, o obětech zatím nejsou žádné informace. Syrská armáda pak odpoledne oznámila, že dokončila zásah proti poslední kurdské baště v Halabu, čtvrti Šajch Maksúd, kurdské síly to však popřely.

Pětidenní boje mezi oběma stranami, nejtvrdší od předloňského pádu diktátora Bašára Asada, si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vysídlení asi 155 tisíc osob.

Podporu syrské armádě už dříve vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. EU vyzvala obě strany ke zdrženlivosti, stejně jako zvláštní vyslanec USA v Sýrii Tom Barrack, podle něhož boje ohrožují březnovou dohodu mezi vládou a kurdským vedením.

Související

Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šara byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.

Reklama
Reklama

SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama