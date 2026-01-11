Ze syrského Aleppa se v noci evakuovalo 360 kurdských bojovníků

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli v noci SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami.
Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.
Státní tisková agentura SANA informovala, že autobusy přepravily poslední bojovníky z halabských čtvrtí Šajch Maksúd a Ašrafíja na severovýchod Sýrie, která je pod kontrolou Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF). Podle novináře AP bylo v autobusech 360 bojovníků.
„Díky mezinárodnímu zprostředkování, jehož cílem bylo zastavit útoky a porušování práv našeho lidu v Halabu, jsme dosáhli dohody vedoucí k příměří a bezpečné evakuaci mučedníků, zraněných, uvězněných civilistů a bojovníků ze čtvrtí Ašrafíja a Šajch Maksúd do severní a východní Sýrie,“ uvedl velitel SDF Mazlúm Abdí.
„Vyzývám zprostředkovatele, aby dodrželi své sliby zastavit porušování práv a aby usilovali o bezpečný návrat vysídlených osob do jejich domovů,“ dodal.
V Aleppu, největším syrském městě, bylo během soboty hlášeno několik útoků bezpilotních letounů, kvůli čemuž úřady až do odvolání zastavily civilní lety na místním mezinárodním letišti. Dron zasáhl i budovu guvernéra stejnojmenné provincie, o obětech zatím nejsou žádné informace. Syrská armáda pak odpoledne oznámila, že dokončila zásah proti poslední kurdské baště v Halabu, čtvrti Šajch Maksúd, kurdské síly to však popřely.
Pětidenní boje mezi oběma stranami, nejtvrdší od předloňského pádu diktátora Bašára Asada, si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vysídlení asi 155 tisíc osob.
Podporu syrské armádě už dříve vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. EU vyzvala obě strany ke zdrženlivosti, stejně jako zvláštní vyslanec USA v Sýrii Tom Barrack, podle něhož boje ohrožují březnovou dohodu mezi vládou a kurdským vedením.
Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šara byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.
SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.
Do ulic Minneapolisu vyšly desítky tisíc lidí, protestovaly proti ICE
Americkým severovýchodním městem Minneapolis v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby odsoudily středeční zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura Reuters.
K požárům se přidala tropická bouře, v Austrálii hrozí bleskové povodně
Australský severovýchodní stát Queensland v neděli zasáhla tropická bouře Koji, která přinesla silné větry a připravila přes 14 tisíc domácností o elektřinu. Napsal to web ABC.
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.
V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead
Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.