Syrská armáda tvrdí, že ukončila boje v Aleppu, Kurdové to popřeli

Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely.
V pátek armáda obyvatele čtvrti vyzvala, aby opustili několik pozic, které následně hodlala bombardovat.
„Oznamujeme dokončení komplexní bezpečnostní operace ve čtvrti Šajch Maksúd v Aleppu,“ uvedla armáda v prohlášení, které zveřejnila státní agentura SANA. Zároveň vyzvala obyvatele, aby zůstali doma a nevycházeli.
Reportéři agentury AFP na místě nicméně uvedli, že i po tomto oznámení bylo stále slyšet bombardování.
Syrská vláda v noci na pátek vyhlásila ve třech čtvrtích Halabu včetně Šajch Maksúd klid zbraní a kurdské bojovníky vyzvala, aby se z nich stáhli. Místní kurdské jednotky však výzvu k evakuaci bojovníků odmítly.
Násilné střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu začaly v úterý a vyžádaly si smrt nejméně 16 civilistů a jednoho vojáka. Podle syrských úřadů boje také donutily více než 140 tisíc lidí opustit své domovy. Podporu syrské armádě vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. EU vyzvala obě strany ke zdrženlivosti.
V prosinci 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim prezidenta Bašára Asada. Vůdce HTS Ahmad Šara byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.
SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.
Zemřel významný sochař a sklář Václav Cigler, bylo mu 96 let
Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let.
Ledecká solidní jízdou uzavřela elitní desítku, vyhrála 41letá Vonnová
Ester Ledecká skončila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee na děleném desátém místě. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila 75 setin sekundy na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou, která slavila 84. triumf a v 41 letech posunula vlastní rekord nejstarší vítězky závodu SP ve sjezdovém lyžování. Druhá byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová, třetí skončila další Američanka Jacqueline Wilesová.
Zmocněncem pro digitalizaci bude místopředseda ANO Králíček
Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda v pondělí jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.
Ruské, čínské a íránské lodě pořádají v jihoafrických vodách vojenské cvičení
Ruské, čínské a íránské námořní lodě zahájily v pátek v jihoafrických vodách u Kapského města vojenské cvičení, které má podle jihoafrické armády zajistit bezpečnost námořní dopravy.
Místo olympiády Rusko. Rozhodli jsme se tak, říká slovenský hrdina
Slovenský hokejový brankář Patrik Rybár se před obhajobou bronzu na olympijských hrách rozhodl dát přednost boji o play off KHL s týmem Šanghaje, který sídlí v Petrohradu. Bývalý gólman Hradce Králové to řekl agentuře TASS.