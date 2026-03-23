23. 3. Ivona
Zahraničí

„Zbabělci," nadává Trump na NATO. Šéf aliance ale ohledně Íránu nečekaně otočil

Vojtěch Štěpán

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil podporu americkému postupu v Íránu. Evropské země podle něj potřebují čas, aby na situaci reagovaly. Trump přitom nedávno alianci označil za zbabělou. Spojené státy a Izrael na Írán soustavně útočí už téměř měsíc.

Americký prezident Donald Trump při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu, D.C., USA, 22. října 2025.Foto: REUTERS
„Vím, že budeme vždy jednotní,“ jsou slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho k americkým úderům v Íránu. Spojené státy společně s Izraelem už téměř měsíc útočí na blízkovýchodní zemi, která odpovídá údery v okolních státech. Vše odstartovalo zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který zemřel po raketovém útoku na konci února. 

Během ostřelování zahynuly i další špičky země, například šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání. Spojené státy a Izrael útočí i na infrastrukturu země či policejní složky, mezi zabitými jsou i civilisté.

Rutte podle svých slov amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho postup v Íránu podporuje, přestože některé evropské země se k celé akci staví mírně skepticky. NATO má podle nich být aliance zaměřená na obranu, ne útok. 

Jak na začátku března uvedl sám Rutte, aliance se do úderů nezapojí.

„Neexistují žádné plány na zapojení NATO do tohoto konfliktu, s výjimkou možností jednotlivých spojenců, kteří mohou dělat to, co je v jejich silách, aby podpořily USA a Izrael,“ řekl tehdy. Nyní už věří, že se Evropa ke společnému úsilí nějak připojí.

Trump alianci za zdrženlivý postup kritizoval na svých sociálních sítích.

„Bez USA je NATO papírový tygr! Nechtěli se připojit k boji za zastavení jaderného Íránu,“ uvedl koncem minulého týdne. „Teď, když je ten boj vojensky vyhrán, s velmi malým nebezpečím pro ně, si stěžují na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomoci otevřít Hormuzský průliv, což je jednoduchý vojenský manévr, který je jediným důvodem vysokých cen ropy, dodal s tím, že alianci označil za zbabělou.

Sám Rutte evropské lídry nekritizoval, o Trumpovi ale uvedl, že dělá vše to proto, aby zajistil bezpečnost celého světa. Jistou zdrženlivost Evropy a neochotu se zapojit pak vysvětluje tím, že kontinentální mocnosti nebyly o plánovaných úderech dopředu informovány a vše tak pro ně bylo náhlé.

„Chápu prezidentovu frustraci z toho, že to nějakou dobu trvá, ale zároveň žádám o pochopení, protože se na to evropské státy musely adaptovat, aniž by o tom dopředu věděly,“ uvedl bývalý nizozemský premiér Rutte.

Írán pak ve svém vyjádření přirovnal k Severní Koreji. Důležité je podle něj oběma zemím zabránit v použití jaderných zbraní, respektive zabránit jejich vývoji v Íránu. „U Severní Koreje jsme viděli, že pokud vyjednáváme příliš dlouho, může se stát, že propásneme okamžik, kdy je ještě možné tuto věc vyřešit, a Severní Korea nyní disponuje jaderným arzenálem,“ uvedl.

Video: Trhům vládne panika, prudce zvedá ceny u benzinek. Expert nastínil, co bude s plynem

