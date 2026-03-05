Spojil je společný nepřítel. Ukrajinci vyšlou pomoc zemím, které ostřeluje Írán

Ukrajinci se rozhodli zemím v okolí Perského zálivu pomoci proti společnému nepříteli. Íránské drony totiž už několik let útočí i na Ukrajině, kam je vypouští Rusko.
„Pověřil jsem ukrajinského ministra zahraničních věcí, aby společně s tajnými službami, ministrem obrany, naším vojenským velením a tajemníkem NSDC (Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny pozn. red.) předložil možnosti pomoci příslušným zemím a poskytl pomoc způsobem, který neoslabí naši vlastní obranu zde na Ukrajině,“ uvedl ve středu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinští odborníci budou podle jeho slov působit přímo na místě. „Jsme připraveni pomoci chránit životy, bránit civilisty a podporovat skutečné úsilí o stabilizaci situace, zejména o obnovení bezpečné navigace v regionu,“ dodal dále lídr země bránící se už čtvrtým rokem ruské agresi.
Je to tak poprvé, kdy Zelenskyj přímo potvrdil vyslání ukrajinských odborníků do zemí, na které Írán v současnosti útočí.
Situace v oblasti Středního východu eskalovala po amerických a izraelských úderech na Írán. Země, jejíž vedení včetně duchovního vůdce ajatolláha Alí Chámeneího bylo zabito, odpověděla odpálením raket a útočných dronů na okolní státy s americkými základnami.
Odborníci i stíhací střely
Ukrajinští odborníci se tak zemím, které Írán momentálně ostřeluje, budou hodit. A nejde pouze o experty. Jak uvádí deník Financial Times, Pentagon a nejméně jedna vláda ze zemí Perského zálivu momentálně jednají i o nákupu ukrajinských stíhacích střel k odrážení útoků íránských dronů.
Zelenskyj zatím nepotvrdil, kam přesně bude pomoc směřovat, uvedl ale, že jednal s vůdci Jordánska a Bahrajnu. A v plánu jsou také jednání s Kuvajtem a dalšími zeměmi v regionu.
Jak připomíná Financial Times, okolní státy se proti íránským dronům typu Šáhed v současnosti brání například protivzdušným raketovým systémem Patriot. Ten je ale extrémně drahý. A Ukrajina je průkopníkem v používání masově vyráběných stíhacích střel za několik tisíc dolarů k ničení ruských verzí Šáhedů. Ty byly a jsou odpalovány proti ukrajinským městům.
Právě pomoc s koordinací obrany proti íránským dronům následně potvrdil i sám Zelenskyj „Obdrželi jsme žádost ze Spojených států o konkrétní podporu v oblasti ochrany před Šáhedy na Blízkém východě,“ napsal na síti X. „Ukrajina pomáhá partnerům, kteří pomáhají zajišťovat naši bezpečnost a chránit životy našich občanů,“ dodal.
Ukrajinské drony jdou „na dračku“
Írán mohl podle odborníků v průběhu let před útokem nashromáždit až desítky tisíc Šáhedů. Poté, co na něj zaútočily Spojené státy a Izrael jich ale zatím vypustil pouze stovky. Jde přitom o velmi účinné drony, neboť se dají snadno skrýt a poměrně nepozorovaně vypouštět.
Jak připomíná list Kyiv Independent, sebevražedný dron navržený v Íránu má dlouhý dolet. Poprvé byl Rusy použit proti ukrajinským městům a infrastruktuře koncem roku 2022. A brzy se stal jednou z nejpoužívanějších válečných zbraní.
Použit pak byl opakovaně i na frontové linii. Rusové jsou navíc nyní schopni Šáhedy vyrábět sami bez nutnosti exportu.
„Rusko se od Íránu hodně naučilo, vypůjčilo si tento návrh Šáhedu a nyní existuje mezi oběma zeměmi reciproční spolupráce. Íránci posílají své inženýry do Ruska a ruští inženýři jezdí do Íránu. A myslím si, že i Čína je k této spolupráci velmi, velmi blízko,“ uvedl pro Kyiv Independent ukrajinský komisař pro sankce Vladyslav Vlasjuk.
Ukrajinci tak mají nyní velmi potřebnou zkušenost a know-how. „Je zřejmé, že existuje nárůst zájmu o ukrajinské stíhací drony, které dokáží Šáhedy zachytit za velmi nízkou cenu,“ uvedl pro deník nejmenovaný ukrajinský úředník.
