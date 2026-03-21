„Jste na černé listině, víme o vás všechno.“ Jak izraelská armáda zabíjí v Íránu

Izrael i Spojené státy pokračují v útocích na Írán. První zmínění přitom útočí například i na policejní stanice či kontrolní stanoviště. Tajné služby pak shromažďují informace i od místních, kteří Izraelce na některé cíle údajně navádějí.
„Víme o vás všechno. Jste na naší černé listině a máme o vás všechny informace,“ zní slova z telefonátu agenta Mosadu jednomu z výše postavených policejních důstojníků v Íránu. Jde o jednu z taktik, jak Izraelci na íránské ozbrojené složky v posledních týdnech vytváří nátlak. Jak ale popisuje deník Wall Street Journal, mnohdy to neskončí pouze u výhrůžek.
Izrael tvrdí, že tipy na možné cíle dostává mimo jiné od místních. Jde například o kontrolní stanoviště či sklady. Za dalšími údery pak stojí shromažďování zpravodajských informací. Nejde ale pouze o logistické cíle, útoky míří i na konkrétní osoby.
Tento týden tak například zahynul šéf íránské bezpečností rady Alí Larídžání. Ten po smrti duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který byl zabit během prvotního izraelského úderu, fakticky vedl obranu země. Jen čtyři dny po jeho prvním veřejném vystoupení během konfliktu ho taktéž dostihly rakety při schůzce s úředníky na okraji Teheránu.
Údajně tip od místních pak tento týden vedl ke smrti Gholamreza Solejmáního, vůdce milice Basídž, která se podílela na potlačování protestů v Íránu. Rakety zasáhly stanoviště v zalesněné oblasti poblíž Teheránu, kde se společně se svými stoupenci skrýval.
Sousedé ze strachu odcházejí
Izraelci podobně zabili už tisíce členů bezpečnostních složek, mezi oběťmi jsou ale také civilisté. Jak popisuje americký deník, mnoho členů bezpečnostních složek se skrývá v obytných budovách. Když se ale nastěhují, sousedé z domu odcházejí ze strachu z útoku.
„Z dokumentů vyplývá, že tato operace byla zahájena již v počáteční fázi války a její intenzita se stále zvyšuje. Izrael pronásleduje a likviduje bezpečnostní síly od jejich velitelství k shromaždištím a poté do úkrytů pod mosty, aby narušil jejich činnost a dal Íráncům najevo, že jsou tyto jednotky považovány za nežádoucí,“ popisují novináři aktuální Izraelskou taktiku.
Izrael uvedl, že dosud shodil 10 tisíc kusů munice na tisíce různých cílů. A zatímco Američané, kteří Írán rovněž ostřelují, míří především na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu, Izraelci jdou mnohdy po konkrétních velitelích a infrastruktuře bezpečnostních složek jako například policie či milice. Cílem jsou ale například i sportoviště jako například fotbalové stadiony, údajně kvůli tomu, že se v nich skrývají členové milic či armády.
Například policie je podle deníku v Teheránu kvůli útokům, které na ni míří, téměř paralyzovaná a běžné zločiny jako krádeže není schopna kvůli aktuální situaci vyšetřovat. Místní strážníci tak například majitelům obchodů poradili, aby zavřeli před setměním, protože nemohou zaručit jejich bezpečnost. Policie kvůli útokům zkrátka nemá kapacitu.
K vyhledávání cílů pak Izraelcům neslouží jen informace od zdrojů, ale i flotily dronů, které přelétají nad Teheránem a dalšími oblastmi Íránu. Drony pak taktéž slouží i k samotným útokům.
Izraelské bezpečnostní složky se podle novinářů domnívají, že rozpadající se íránská ekonomika a frustrace obyvatel povede ke kolapsu režimu. A to buď už během války, nebo později. K přímé pozemní operaci se ale stát zřejmě nechystá.
