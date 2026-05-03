Zahraničí

Volební chaos v Peru. Výsledky nejsou ani po měsíci jasné, hlasy přezkoumá audit

ČTK

Národní volební komise v Peru se rozhodla uspořádat úplný a vyčerpávající počítačový audit výsledků prvního kola prezidentských voleb z 12. dubna, které dosud neumožnily vyhlásit, kdo se v červnovém druhém kole utká s konzervativní favoritkou Keiko Fujimoriovou.

Peruánská prezidentská kandidátka Keiko Fujimori Foto: REUTERS
Konečné výsledky prvního kola voleb zůstávají nejasné a sčítání hlasů je stále neúplné. Sečteno dosud bylo 97,5 procent hlasovacích lístků.

Komise vyzvala k nezávislému auditu „jako konkrétnímu a rozhodnému kroku k posílení transparentnosti, integrity a spolehlivosti volebních výsledků,“ citovala agentura Reuters z prohlášení komise. Audit uskuteční výbor nezávislých expertů, včetně domácích i mezinárodních specialistů, uvedla podle agentury AFP komise, aniž by se zmínila o časovém rámci auditu.

Zatímco Fujimoriová podle dosavadních výsledků vede s více než 17 procenty hlasů, o místo druhého kandidáta postupujícího do druhého kola voleb soupeří nacionalistický člen Kongresu a někdejší ministr Roberto Sánchez a ultrakonzervativní exstarosta metropole Rafael López Aliaga.

Momentálně zůstávají v patové situaci. Od sebe je dělí zhruba 28 tisíc hlasů, ale přezkoumávají se sporné protokoly o sečtení více než milionu hlasovacích lístků. Mluvčí komise Reuters sdělil, že případný audit nepřeruší kontrolu sporných hlasovacích lístků.

Peruánské dubnové volby a následné sčítání hlasů provázel rozsáhlé zmatky. 21. dubna rezignoval šéf volební komise Piero Corvetto, který dříve uznal logistické problémy, ale popřel jakékoliv nesrovnalosti. Pozorovatelé z Evropské unie uvedli, že nenašli žádné důkazy o podvodech.

Audit uskuteční výbor nezávislých expertů, včetně domácích i mezinárodních specialistů, s cílem "posílit transparentnost, integritu a spolehlivost výsledků voleb,“ uvedla komise v tiskové zprávě. Dříve odhadovala, že výsledky prvního kola nebudou známy před polovinou května.

Vyhlášení konečných výsledků se očekává nejpozději 15. května.

Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než 30 kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu. Hlasovat mohlo více než 27 milionů oprávněných voličů.

Peru, které patří k největším vývozcům mědi či zlata, se v posledních letech potýká s politickou nestabilitou. Za poslední dekádu měla země devět prezidentů, z nichž čtyři odvolal parlament a dva sami rezignovali. Důvodem byla také obvinění z korupce či nezvládnutí boje s rostoucí kriminalitou.

Současnou prozatímní hlavou státu je od 18. února José María Balcázar, který nahradil prozatímního prezidenta Josého Jerího, jenž byl po čtyřech měsících ve funkci sesazen kvůli obviněním z korupce.

