Venezuela propustila přes 80 lidí uvězněných po povolebních protestech

Venezuelská vláda dnes oznámila, že nechala propustit v uplynulých hodinách 88 lidí zadržených po prezidentských volbách v roce 2024.
Jedná se o druhý podobný krok v krátké době, poté co v prosinci úřady nařídily propustit 99 lidí.
„Ráno prvního ledna oznámily matky a příbuzní nová propuštění politických vězňů,“ uvedl podle AFP Výbor pro osvobození politických vězňů. Ten také uvedl, že může potvrdit propuštění 55 lidí. Venezuelská vláda později uvedla, že nařídila propuštění 88 lidí zadržovaných v souvislosti s protesty po prezidentských volbách z července 2024.
U vánočního propuštění uvězněných se informace o jejich počtu lišily. Úřady informovaly o 99 lidech, venezuelská nevládní organizace Foro Penal ovšem uvedla, že byla schopna ověřit propuštění pouze 61 vězňů.
Odpůrci vlády vyšli do ulic krátce po volbách, které se konaly v létě 2024. Odmítali mimo jiné prohlášení volebního úřadu, který na základě neúplných a netransparentních výsledků den po hlasování označil znovu za vítěze autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Opozice tvrdí, že vyhrál její kandidát Edmundo González Urrutia.
Během protestů byly tři desítky lidí zabity a kolem 2400 osob bezpečnostní složky zatkly. Úřady tvrdí, že na 2000 lidí nechaly propustit. Podle organizace je ve Venezuele zhruba 700 politických vězňů, píše AFP.
Maduro, který je prezidentem od roku 2013, se podle západních médií drží u moci potlačováním opozice, díky nedemokratickým volbám a podpoře armády, kterou si udržuje finančními a dalšími výhodami. Madurova vláda odmítá, že jsou v zemi političtí vězni, a tvrdí, že všichni zadržovaní jsou obviněni z trestných činů.
V poslední době se Maduro podle AFP snaží ukázat smířlivější postoj, zatímco čelí tlaku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami, a viní ho i z dalších zločinů. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele.
USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země. Spojené státy podle Trumpa mezitím ve Venezuele zaútočily na přístav sloužící podle nich k pašování drog.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.
Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.
Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš
Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.