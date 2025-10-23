Zahraničí

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

ČTK ČTK
před 55 minutami
Venezuelský prezident Nicolás Maduro nařídil ozbrojeným silám, aby vytvořily mobilní aplikaci, která umožní občanům nahlašovat vše, co vidí a slyší, a to 24 hodin denně. Cílem iniciativy je podle něj posílit lidové zpravodajství a nadále zajišťovat mír. Maduro plán na rozšíření sítě informátorů oznámil v době rostoucího napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Archivní foto.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Archivní foto. | Foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že povolil Ústřední zpravodajské službě provádět tajné operace ve Venezuele. Píše o tom deník El País.

Rozhodnutí Trumpa podle deníku The New York Times  umožňuje Ústřední zpravodajské službě uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně smrticích operací ve Venezuele. Američtí představitelé podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura. USA v poslední době podnikají údery na lodě v Karibiku, jež viní z pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i Maduro.

Maduro podle El País uvedl, že plán na vytvoření aplikace umožní existující mechanismy, kterými již armáda ve vládní struktuře disponuje. Zmínil například státní aplikaci VenApp, která občanům umožňuje hlásit problémy ve veřejných službách a má telefonní linku pro podávání stížností.

Související

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

USA narkoteroristé Pacifik

Rostoucí diplomatické a vojenské napětí mezi Caracasem a Washingtonem zastínilo každodenní život ve Venezuele, píše El País s tím, že venezuelský režim se čím dál více soustředí na posilování své už tak pevné politické a společenské kontroly nad obyvateli. Nedlouho před Madurovým oznámením ministr vnitra a spravedlnosti Diosdado Cabello odhalil plány na rozsáhlou instalaci kamerových systémů v zemi za účelem "posílení veřejné bezpečnosti".

Systém informátorů z řad obyvatel vytvořený vládou s cílem potlačovat opozici není ve Venezuele nic nového, připomíná El País. Příznivci režimu, takzvaní spolupracující vlastenci, žijící ve čtvrtích pracujících či v rezidenčních oblastech, už léta hlásí podezřelou aktivitu a udávají obyvatele za zapojení do politických nepokojů, jako byly například protivládní protesty proti oficiálnímu vyhlášení vítězství Nicoláse Madura v prezidentských volbách v roce 2024.

Opozice výsledky voleb zpochybnila, ve skutečnosti podle ní vyhrál její kandidát Edmundo González Urrutia. Úřady proti demonstracím zakročily, což si vyžádalo skoro tři desítky mrtvých. Podle El País bylo mnoho z více než tisíce lidí, kteří byli po demonstracích uvězněni, nahlášeno právě takzvanými spolupracujícími vlastenci.

 
Mohlo by vás zajímat

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Venezuela Nicolás Maduro aplikace Donald Trump USA

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 16 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 44 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 45 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 53 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy