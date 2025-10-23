Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že povolil Ústřední zpravodajské službě provádět tajné operace ve Venezuele. Píše o tom deník El País.
Rozhodnutí Trumpa podle deníku The New York Times umožňuje Ústřední zpravodajské službě uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně smrticích operací ve Venezuele. Američtí představitelé podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura. USA v poslední době podnikají údery na lodě v Karibiku, jež viní z pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i Maduro.
Maduro podle El País uvedl, že plán na vytvoření aplikace umožní existující mechanismy, kterými již armáda ve vládní struktuře disponuje. Zmínil například státní aplikaci VenApp, která občanům umožňuje hlásit problémy ve veřejných službách a má telefonní linku pro podávání stížností.
Rostoucí diplomatické a vojenské napětí mezi Caracasem a Washingtonem zastínilo každodenní život ve Venezuele, píše El País s tím, že venezuelský režim se čím dál více soustředí na posilování své už tak pevné politické a společenské kontroly nad obyvateli. Nedlouho před Madurovým oznámením ministr vnitra a spravedlnosti Diosdado Cabello odhalil plány na rozsáhlou instalaci kamerových systémů v zemi za účelem "posílení veřejné bezpečnosti".
Systém informátorů z řad obyvatel vytvořený vládou s cílem potlačovat opozici není ve Venezuele nic nového, připomíná El País. Příznivci režimu, takzvaní spolupracující vlastenci, žijící ve čtvrtích pracujících či v rezidenčních oblastech, už léta hlásí podezřelou aktivitu a udávají obyvatele za zapojení do politických nepokojů, jako byly například protivládní protesty proti oficiálnímu vyhlášení vítězství Nicoláse Madura v prezidentských volbách v roce 2024.
Opozice výsledky voleb zpochybnila, ve skutečnosti podle ní vyhrál její kandidát Edmundo González Urrutia. Úřady proti demonstracím zakročily, což si vyžádalo skoro tři desítky mrtvých. Podle El País bylo mnoho z více než tisíce lidí, kteří byli po demonstracích uvězněni, nahlášeno právě takzvanými spolupracujícími vlastenci.