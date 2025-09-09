Zahraničí

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

ČTK ČTK
před 11 minutami
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí oznámil, že Vánoce v jeho zemi opět začnou mnohem dříve než v jiných státech. Maduro jejich začátek letos dekretem posune na 1. října, informovala v úterý agentura AFP. Podobně to autoritářský prezident této jihoamerické země udělal už v předchozích letech, podle jeho kritiků se tak snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické a politické krize.
Prezident Nicolás Maduro během referenda o připojení Esequiba k Venezuelev roce 2023
Prezident Nicolás Maduro během referenda o připojení Esequiba k Venezuelev roce 2023 | Foto: Reuters

"Vánoce i letos začnou 1. října radostí, nákupy, kulturou, vánočními koledami, tancem a tradičními pokrmy," prohlásil Maduro v pondělí ve svém pravidelném pořadu ve státní televizi. "Použijeme vzorec z předchozích let, který hodně prospěje ekonomice, kultuře, radosti a štěstí," dodal.

Související

Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

Lipavský

Začátek Vánoc ve Venezuele Maduro už v předchozích letech posunul na 1. října či na začátek listopadu.

Letos Maduro v této souvislosti řekl, že také brání právo Venezuelanů na štěstí v době, kdy Spojené státy nasadily válečné lodě v Karibiku. Washington to zdůvodnil bojem proti drogovým kartelům, Caracas to ale prezentuje jako pokus o svržení režimu v zemi, napsala AFP.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, z níž viní opozice i řada expertů právě Madurovu socialistickou vládu, která se podle nevládních organizací dopouští i porušování lidských práv. Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledování svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami.

Související

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?

Nicolas Maduro
0:28

Letos v lednu začal Madurův třetí mandát, který stejně jako ten předchozí zpochybňuje místní opozice i řada zemí včetně USA. Loňské prezidentské volby podle nich vyhrál opoziční politik Edmundo González, který pak před represemi utekl do Španělska. Opozice dokládá jeho výhru záznamy výsledků z více než 80 procent volebních místností, zatímco ústřední volební komise označila za vítěze Madura, aniž zveřejnila úplné výsledky.

 
Mohlo by vás zajímat

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Centrum Bratislavy ochromil nález pumy z 2. světové války. Evakuovali na tisíc bytů

Centrum Bratislavy ochromil nález pumy z 2. světové války. Evakuovali na tisíc bytů

Thajský expremiér Šinavatra se musel vrátit zpátky do vězení

Thajský expremiér Šinavatra se musel vrátit zpátky do vězení
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Venezuela Nicolás Maduro Vánoce

Právě se děje

teď

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo
Prohlédnout si 44 fotografií
Na mnichovském autosalonu se na stánku jednoho z dodavatelů objevilo Xiaomi YU7, čínské SUV konkurující třeba Tesle Modelu Y.
Firma ho nebude dovážet, ale podle jeho zástupce auto ukázala proto, že je technicky a technologicky zajímavé. Zkrátka jako takový poutač na svůj stánek.
před 11 minutami
Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Autoritářská hlava státu se tak podle svých kritiků snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické a politické krize.
před 15 minutami
Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Start hokejové extraligy očima expertů v novém díle podcastu Bago, který vzniká ve spolupráci s Aktuálně.cz.
před 18 minutami

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete
Prohlédnout si 6 fotografií
Dlouho očekávané železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla se konečně začíná měnit ve skutečnost. Správa železnic totiž získala pravomocné povolení pro výstavbu podzemního nádraží přímo pod terminály ruzyňského letiště.
"Správa železnic získala pravomocné povolení pro stavbu. Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům," uvedl na sociální síti X generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
před 33 minutami
Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Podle obžaloby více než tři miliony korun určené pro neziskovku ve skutečnosti mířily na provoz rehabilitační kliniky, ve které lékařka figurovala.
před 48 minutami
Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Dohoda uklidňuje obavy ohledně nástupnictví po smrti 94letého Ruperta. Rodinné drama je považováno za inspirací pro seriál Boj o moc (Succession).
Aktualizováno před 1 hodinou
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy