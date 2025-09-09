Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

"Vánoce i letos začnou 1. října radostí, nákupy, kulturou, vánočními koledami, tancem a tradičními pokrmy," prohlásil Maduro v pondělí ve svém pravidelném pořadu ve státní televizi. "Použijeme vzorec z předchozích let, který hodně prospěje ekonomice, kultuře, radosti a štěstí," dodal.
Začátek Vánoc ve Venezuele Maduro už v předchozích letech posunul na 1. října či na začátek listopadu.
Letos Maduro v této souvislosti řekl, že také brání právo Venezuelanů na štěstí v době, kdy Spojené státy nasadily válečné lodě v Karibiku. Washington to zdůvodnil bojem proti drogovým kartelům, Caracas to ale prezentuje jako pokus o svržení režimu v zemi, napsala AFP.
Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, z níž viní opozice i řada expertů právě Madurovu socialistickou vládu, která se podle nevládních organizací dopouští i porušování lidských práv. Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledování svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami.
Letos v lednu začal Madurův třetí mandát, který stejně jako ten předchozí zpochybňuje místní opozice i řada zemí včetně USA. Loňské prezidentské volby podle nich vyhrál opoziční politik Edmundo González, který pak před represemi utekl do Španělska. Opozice dokládá jeho výhru záznamy výsledků z více než 80 procent volebních místností, zatímco ústřední volební komise označila za vítěze Madura, aniž zveřejnila úplné výsledky.