Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro

Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
Americká vláda považuje Madura za jednoho z vůdců venezuelského Kartelu sluncí.
„Pokud chtějí vážně jednat o dohodě o boji proti drogám, my jsme připraveni,“ uvedl Maduro na adresu USA.
Právě snahami zastavit pašování drog do Spojených států Washington zdůvodňuje navýšení své vojenské přítomnosti v Karibiku i údery na plavidla v oblasti. Washington však Madura považuje za jednoho z organizátorů pašování drog do Spojených států a jednoho z vůdců Kartelu sluncí, které americké úřady označily za teroristickou organizaci.
Washington zvýšil svůj nátlak na Venezuelu, když oznámil, že bude striktněji vymáhat sankce na venezuelský ropný sektor. Americké námořní síly například zabavily nejméně jeden tanker s venezuelskou ropou.
„Pokud chtějí venezuelskou ropu, tak Venezuela je připravena na americké investice,“ dodal Maduro. Prodej ropy je pro Caracas hlavním zdrojem příjmů ze zahraničí.
Podle Madura Venezuela a USA uzavřely dohodu na přijímání deportovaných migrantů. „Vše perfektně fungovalo, před třemi týdny vládní úřady Spojených států přestaly posílat migranty do Venezuely,“ tvrdil Maduro v noci na dnešek v televizním rozhovoru.
Maduro však v rozhovoru přímo nepotvrdil informaci amerického prezidenta Donalda Trumpa a amerických médií, že americké síly ke konci loňského roku udeřily na zařízení na venezuelském území. Maduro k tomu řekl, že „systém národní obrany garantoval a garantuje územní celistvost“. I v tomto případě Washington odůvodňuje úder snahou zastavit pašování drog z Jižní Ameriky do USA.
Podle stanice CNN a deníku The New York Times venezuelské úřady v uplynulých měsících, kdy vzrostlo napětí mezi Washingtonem a Caracasem, zatkly několik Američanů. Média to uvádějí s odkazem na nejmenované diplomatické zdroje. Podle stanice CNN se jedná o pět lidí s americkým občanstvím. Americké úřady prověřují okolnosti jejich zadržení i důvody proč se nacházeli v zemi.
Americká diplomacie se podle médií domnívá, že by Venezuela mohla využít zadržené Američany pro diplomatický nátlak. Oficiálně ministerstvo zahraničí USA informaci nekomentovalo.
