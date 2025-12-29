Přeskočit na obsah
Zahraničí

"Zasadili jsme velmi tvrdý úder." Trump se rozpovídal o americkém útoku ve Venezuele

ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátečním rozhovoru s newyorským rádiem WABC prohlásil, že Spojené státy minulý týden podnikly úder na zařízení ve Venezuele. Podle amerických médií se jedná o zřejmou narážku na zařízení související s obchodem s drogami.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: Reuters
Jedná se o první americký útok na pevninské Venezuele, ke kterému se Spojené státy přihlásily od září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA.

Trump prohlášení učinil v rozhovoru se svým příznivcem, republikánským miliardářem Johnem Catsimatidisem, který vlastní stanici WABC. V rozhovoru diskutovali o úderech na lodě, které Washington podezřívá z pašování narkotik. „Mají tam velkou továrnu nebo velké zařízení, odkud ty lodě vyplouvají. Dvě noci zpátky jsme ho zničili. Takže jsme jim zasadili velmi tvrdý úder,“ řekl americký prezident, aniž by sdělil přesnou polohu cíle útoku.

Američtí představitelé podle deníku The New York Times potvrdili, že šéf Bílého domu hovořil o zařízení spojeném s drogami ve Venezuele, a že bylo zničeno. Neposkytli však další podrobnosti. K incidentu se podle deníku odmítli vyjádřit vojenští činitelé i Ústřední zpravodajská služba (CIA). Venezuelská vláda veřejně neohlásila žádný útok na svém území.

Zatímco někteří američtí představitelé označili zničené zařízení za místo výroby drog, podle The New York Times není jasné, jakou roli hrálo v obchodu s narkotiky.

Venezuela je známá svou rolí v obchodu s drogami, zejména s kokainem vyráběným v Kolumbii, ale sama není jejich významným producentem Trump v listopadu sdělil, že Spojené státy začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině.

Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.

Americká armáda při úderech zabila nejméně 105 lidí. Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů tvrdí, že útoky představují mimosoudní zabíjení

Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro podle Spojených států stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.

