"Trump bombardoval továrnu." Kolumbijský prezident popsal americký zásah ve Venezuele

Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Na síti X to v noci na středu SEČ napsal kolumbijský prezident Gustavo Petro. Agentura AFP poznamenala, že z Petrova sdělení není jasné, zda se jedná o stejné místo dronového úderu ve Venezuele, o kterém bez upřesnění v posledních dnech hovořil americký prezident Donald Trump.
„Víme, že Trump bombardoval továrnu v Maracaibu, kde se, jak se obáváme, míchala koková pasta na výrobu kokainu,“ napsal Petro. Koková pasta je prvním krokem k získání kokainu z listů koky. Pasta se rovněž míchá s tabákem či marihuanou.
Trump se o útoku ve Venezuele zmínil v pátek v rozhovoru s rádiem WABC, který zprvu neupoutal velkou pozornost. Novináři se poté amerického prezidenta na útok ptali v pondělí, kdy potvrdil útok na přístavní oblast, kde se podle něj nakládají lodě drogami.
Odmítl však sdělit podrobnosti, mimo jiné to, kdo útok podnikl. Deník The New York Times a stanice CNN s odvoláním na své zdroje v úterý informovaly o tom, že za úderem stála americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).
Jedná se o první známý útok na venezuelské pevnině, který Spojené státy podnikly od září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA. Trump už v říjnu oznámil, že povolil CIA podnikat tajné akce ve Venezuele a nařídil agentuře, aby se připravila na různé potenciální mise.
Washington tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele. USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.
Na počátku prosince Trump varoval, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele. Konkrétně zmínil Kolumbii, jejíž vláda to označila za vměšování a ohrožení suverenity.
Tamní levicový prezident Petro zároveň pozval Trumpa na návštěvu s tím, že mu ukáže, jak kolumbijská vláda bojuje proti drogovým kartelům.
Supernávrat je na spadnutí. Českou ligu má znovu oživit slavné fotbalové jméno
Rok 2026 = rok návratu velké značky na nejvyšší scénu. Zbrojovka Brno, jeden z klenotů tuzemské fotbalové historie, nemůže mít pod praporem prozíravého miliardáře jiný cíl.
Čeští gólmani hvězdami NHL, výhru slavil Vladař i Rittich, Kämpf dal 50. gól
Daniel Vladař vychytal v úterním utkání NHL výhru Philadelphie 6:3 na ledě Vancouveru a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Domácím Canucks nestačil ani výkon Davida Kämpfa, který vstřelil jubilejní 50. gól v zámořské soutěži a přidal i asistenci. Další český brankář David Rittich si připsal 17 zákroků a dovedl New York Islanders k výhře nad Chicagem 3:2 po nájezdech.
„Posílali mi číšníky.“ Vojáci ze Slaného nasedli do „galaxie“ a vyrazili na Saddáma
„Já jsem nevěřil už ničemu, všechny tatrovky byly přezuté do totálně ojetých pneumatik. Ty by nám bouchly v poušti a byli bychom pro smích.“ Tak velitel Ján Valo vzpomíná na strasti, které přesně před 35 lety doprovázely odlet československých vojáků na první zahraniční misi po boku západních spojenců. Tedy do Perského zálivu osvobodit Kuvajt, který předtím obsadily jednotky Saddáma Husajna.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“