Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ve Francii naměřili letní teploty, na jihozápadě se blížily 30 stupňům

ČTK

Teploty podobné letním naměřili v úterý v některých oblastech na jihozápadě Francie. Rekordy pro 24. únor padly na řadě míst, někde se rtuť teploměru zastavila těsně pod třicítkou, napsala agentura AFP.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
Reklama

Ve městě Orthez v podhůří Pyrenejí ukázal teploměr 28,3 stupně Celsia, což je nejvyšší hodnota od zahájení provozu zdejší meteorologické stanice v roce 1994. Předchozí únorový rekord z roku 2020 činil 27,1 stupně.

V přímořském letovisku Biarritz dosáhla teplota 27 stupňů, což je o 14 stupňů nad průměrem. Dále ve vnitrozemí naměřili 26 stupňů v Pau, 25 v Mont-de-Marsan a 22 v Toulouse.

Související

Meteorolog Régis Crépet listu Le Figaro řekl, že za rychlým nárůstem teplot je změna proudění větru, který místo od severu začal vát od jihu. K Francii se přiblížila masa teplého vzduchu od severní Afriky, která při přechodu přes Pyreneje ztratila část vlhkosti a ještě se ohřála. "To vysvětluje, proč jsou teploty zvláště vysoké na jihozápadě, místy ještě vyšší, než uváděly předpovědi," řekl Crépet.

Meteorologická služba Météo France očekává, že podobně vysoké teploty vydrží v oblasti i během středy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv

ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.

Poslanecká Sněmovna
Poslanecká Sněmovna
Poslanecká Sněmovna

ŽIVĚSněmovní výbor opět zasedá nad rozpočtem. Opozice by chtěla přesunout miliardy

Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Loni bylo zabito 129 novinářů, Izrael stojí za dvěma třetinami případů, píše CPJ

Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama