Severovýchod USA zasáhla sněhová bouře, desetitisíce lidí jsou stále bez proudu

Na severovýchodě Spojených států jsou po sněhové bouři nadále desetitisíce lidí bez proudu. Celý region se potýká s nízkými teplotami a pokračuje v odklízení desítek centimetrů sněhu, píší místní média. Bouře, která na východní pobřeží dorazila v neděli večer místního času, byla nejsilnější v pondělí.
Podle agentury AP si počasí vyžádalo nejméně jednu oběť. Během středy má region zasáhnout další sněhová bouře menšího rozsahu.
V noci na středu místního času (ráno SEČ) bylo podle AP stále bez proudu 173 000 odběratelů zejména ve státě Massachusetts. Energetická společnost Eversource, jejíž zákazníky výpadky zasáhly, uvedla, že opravy zaberou několik dní. "Poslední zákazníci budou muset bohužel vydržet ještě pár dní," uvedl podle serveru televize CNN zástupce společnosti Doug Foley.
Rhode Island s přibližně 90 centimetry sněhové pokrývky překonal rekord z roku 1978, v dalších zasažených státech napadly také desítky centimetrů sněhu. Podle AP města pokračují v odklízení, například New York podle starosty Zohrana Mamdaniho využil už přes 65 milionů kilogramů soli a najal na 3500 nouzových pracovníků.
V Newportu ve státě Rhode Island našli pracovníci bezpečnostních složek ve vozidle zasypaném sněhem 21letého studenta v bezvědomí. Po převezení do nemocnice ho lékaři prohlásili za mrtvého v důsledku otravy oxidem uhelnatým.
Nepříznivé počasí omezilo také dopravu, a to navzdory postupnému uvolňování dopravních omezení. Řidiči se v regionu potýkali se zledovatělými silnicemi, cestovní plány řady lidí narušilo zpoždění veřejné dopravy a zrušené lety. Podle CNN v úterý zrušila letiště ve Spojených státech přes 2200 spojů, z nichž většina měla přilétat nebo odlétat ze čtyř největších letišť na severovýchodě země. Letiště Johna F. Kennedyho, Newark Liberty, LaGuardia i bostonské letiště se podle serveru stále potýkaly s následky několikadenní bouře.
Podle meteorologů má region ve středu zasáhnout další sněhová bouře, ale není pravděpodobné, že s sebou přinese tolik srážek jako ta předchozí. Newyorské úřady varovaly, že předpovídaná kombinace sněžení spojeného s deštěm a mrazivé teploty mohou způsobit náledí.
Některá zasažená města v pondělí zrušila výuku, v úterý ale přibližně 900 000 newyorských žáků muselo překonat zasněžené ulice a do školy se dostavit. Ve středu budou některé školy učit pouze na dálku. Například Filadelfie zavedla on-line hodiny už v pondělí a bude v nich pokračovat i ve středu.
ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
ŽIVĚSněmovní výbor opět zasedá nad rozpočtem. Opozice by chtěla přesunout miliardy
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.
Loni bylo zabito 129 novinářů, Izrael stojí za dvěma třetinami případů, píše CPJ
Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.
„Nechci být nevděčný, ale...“ České naději vadí spojování s rodiči, může být leteckým inženýrem
Zažil svou premiéru pod pěti kruhy. Na olympijských hrách startoval biatlonista Petr Hák ve vytrvalostním závodě a byl členem mužské štafety, která si v Anterselvě dojela pro skvělé šesté místo. Dvaadvacetiletý závodník a syn slavných biatlonových rodičů má do budoucna velké ambice, a to nejen co se týče sportovní kariéry.
Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, nepřišel na kontrolu
Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Informoval o tom policistů Jan Daněk.