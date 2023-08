Putin obdivuje Stalina. Chce být jeho reinkarnací, říká běloruský znalec gulagů

Ruský prezident Vladimir Putin využíval Stalinův kult k posílení své moci a představoval si, že na Ukrajině si připíše velké vítězství, kterým se podle něj má každá "silná osobnost" v dějinách pyšnit. V rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz to říká běloruský bloger, youtuber a filmový dokumentarista Maksim Mirovič.

Autor dokumentárního seriálu Pravda o gulagu a muž, který má na sociálních sítích statisíce sledujících, vidí také jasné paralely mezi sovětskými válkami v minulosti a současnou ruskou agresí proti Ukrajině.

Vy se věnujete především sovětské minulosti. Jak souvisí se současným děním v Rusku a na Ukrajině?

Píšu na svém blogu a na sociálních sítích o problémech demokracie v postsovětském prostoru a mnoho času jsem také strávil studiem cesty každé ze zemí východní a střední Evropy k demokracii a svobodě. Například v Litvě jsem studoval protesty proti sovětskému systému z roku 1991, v Rumunsku proti Ceaušeskovi, několik materiálů svého blogu jsem věnoval dění v České republice a roku 1968…

Zabýval jsem se také válkami, které vedl Sovětský svaz proti svým sousedům. Válkou s Finskem v roce 1939 nebo válkou v Afghánistánu v osmdesátých letech. Ty jsou velmi podobné tomu, co dělá současné Putinovo Rusko ve vztahu ke svým sousedům. Události v Donbasu v roce 2014 a začátek tehdejší války na východě Ukrajiny přesně opakují takzvané finské tažení z roku 1939. Kreml oznámil, že moci v sousední zemi se chopila junta a že legitimní moc patří lidovým republikám vytvořeným v Moskvě. Studiem minulosti lze odhadnout současné kroky Putinova Ruska, které bohužel nemá daleko ke stalinskému Sovětskému svazu z třicátých let.

Jak připravujete sérii "Pravda o gulagu" a jaký je její cíl?

V roce 2020 jsme spolu s týmem Mirovič Media začali produkovat dokumentární seriály. V roce 2022 jsme vydali velký dokumentární projekt, který se jmenuje Studium Černobylu. Dospěl k závěru, že sovětské úřady a sovětský systém byly z velké části zodpovědné za černobylskou katastrofu, protože tajily nedostatky jaderného reaktoru RBMK-1000.

Po projektu o Černobylu jsme se s mým týmem rozhodli natočit nový seriál s názvem Pravda o gulagu. Chtěli jsme znovu prostudovat tragické události třicátých let a důsledky, které mohou v budoucnu mít. Byli jsme přesvědčeni, že oslavování Stalina, ke kterému dochází v Putinově Rusku, nevyhnutelně povede ke globální katastrofě a velké válce.

A stalo se. Na začátku roku 2022 jsme dokončili natáčení v Rusku na Kolymě a Vorkutě. Krátce nato, 24. února, začala velká invaze na Ukrajinu. Kvůli těmto tragickým událostem jsme odložili vydání našeho seriálu o rok. Bylo to správné rozhodnutí, protože vše, co jsme se dozvěděli a pochopili o moderním Rusku, je nyní ještě naléhavější.

Chceme ukázat, že chyby minulosti, neprozkoumané a neodsouzené, se s jistotou jednou stanou strašlivou současností. Kult Stalina a glorifikování jeho zločinů, které vidíme v novodobém Putinově Rusku, vlastně vedly k nové hrozné válce. Armáda Putinova Ruska nebojuje jen proti Ukrajině. Bojuje za to, aby se celá Evropa proměnila ve velký sovětský gulag.

Jste tedy přesvědčen, že Rusko se nevyrovnalo se zločiny a nespravedlností stalinské éry stejným způsobem, jako to udělalo Německo se svou nacistickou minulostí?

Přesně tak. V Rusku nedošlo ani k lustraci komunistických zločinců, ani k úplnému odsouzení systému stalinských koncentračních táborů, ani k obecnému odsouzení komunistického systému. Prostě se to v devadesátých letech, po zániku Sovětského svazu, báli udělat. Všechna muzea Gulagu, která v Rusku existují, jsou ve skutečnosti vytvořena nadšenci přímo na místě, bez jakékoli státní podpory. Ruský stát do toho spíše zasahuje a říká něco ve smyslu, že ne všechno bylo černobílé nebo že není třeba se hrabat v minulosti.

To se zásadně liší od toho, co existuje v moderním Německu. Němci skutečně činili pokání za zločiny Adolfa Hitlera, prohlásili nacismus za zločin proti lidskosti a na místě bývalých koncentračních táborů vznikla muzea. Je působivé, jak upřímně a pravdivě Němci mluví o zločinech nacistů. Podle mého názoru je to nejlepší vakcína proti opakování takových zločinů v budoucnu.

V Rusku nic podobného není. V Kolymě jsme navštívili ruiny tábora Butugyčag. Jedná se o jeden z nejhorších tamních koncentračních táborů, ve kterém zemřely tisíce vězňů. Jejich těla nebyla spálena v pecích, ale vhozena do jam starých dolů. Stále tam leží a Rusové o tom nevědí.

Poblíž ruin jedné z butugyčagských věznic je dodnes obrovská hora bot vězňů, připomínající Osvětim, ale v Rusku to nikoho nezajímá. V Butugyčagu není žádné muzeum, není tam vůbec nic - na obrovském území o velikosti malého města jsou jen ruiny. Ruské úřady chtějí, aby se na gulagy co nejdříve zapomnělo, a v televizi se mluví o tom, jak skvělý byl Stalin.

Film Maksima Miroviče o lágrech na Kolymě. | Video: Mirovič Media

Jakou roli tento postoj hraje v současné válce na Ukrajině?

Zásadní. Byl to Putin, kdo v Rusku začal s obrodou kultu Stalina. Nejprve nesměle, jen sledoval reakci společnosti. Pak stále silněji. Putin to potřeboval, aby ospravedlnil svou moc. Zdá se mi, že je zastáncem myšlenky takzvané silné osobnosti v dějinách a představuje si, že takovou osobou je i on sám.

Taková silná osobnost, neomezená svědomím ani žádnými veřejnými institucemi, potřebuje velká vítězství. Putin uvažuje jako tyrani první poloviny dvacátého století. Rozhodl se zaútočit na Ukrajinu, aby se rozrostlo jeho území. Přesně to si mysleli Hitler i Stalin, takzvané silné osobnosti dějin a idoly Vladimira Putina.

Sám Putin v rozhovoru s polskými novináři kdysi řekl, že Stalin byl tyran, ale vyhrál válku. Sdílí tento názor mnoho Rusů?

Řekl bych, že mnoho Rusů podporuje Stalinův kult osobnosti a vidí Putina jako něco z jeho inkarnace. Samozřejmě ne všichni obyvatelé Ruské federace takto uvažují. Mnozí si pamatují represe a to, co stalinismus skutečně byl. Během natáčení našeho seriálu jsme si na Kolymě povídali s mnoha potomky utlačovaných. Jsou to skvělí lidé, kteří si plně uvědomují, jak zrůdným systémem byl stalinismus a jakou tragédií pro moderní Rusko bylo oživení kultu jednoho muže. Diktatura. Tito lidé nikdy nebudou podporovat Putina a jeho válku.

Autor fotografie: Maksim Mirovič Maksim Mirovič Běloruský bloger a youtuber.

Kritik běloruského diktátora Alexandra Lukašenka a ruského vůdce Vladimira Putina.

Blogy publikuje od roku 2012, věnuje se problémům demokracie v postsovětském prostoru a protestům proti diktaturám ve střední a východní Evropě.

Na YouTube publikuje seriál dokumentárních filmů o stalinismu a vězeňském systému Gulag. Filmy produkuje jeho společnost Mirovič Media.

Proč si myslíte, že v Rusku funguje propaganda zobrazující Ukrajince jako nacisty?

Putinova propaganda v Rusku je postavena na vzoru propagandy Josepha Goebbelse v hitlerovském Německu. Nějaká myšlenka, byť absurdní, se opakuje podesáté, posté, potisící a mnoho lidí jí uvěří. Tak lze velké části lidí vštípit jakoukoli absurdní myšlenku. Že dva plus dva se rovná pět nebo že nacisté se chopili moci na Ukrajině. Když to zopakujete stokrát, určité procento lidí uvěří.

Veškerá nezávislá žurnalistika v Rusku byla zničena, Putin se na tuto válku dlouho připravoval. Postupně zavíral, ničil a vytlačoval nezávislá média a novináře ze země. Pamatuji si, jak ruská televize pokrývala válku v Čečensku. Tehdy novináři nebyli pod kontrolou úřadů, pokrývali tuto válku z kritických pozic a její podpora ve společnosti byla mnohem nižší. Putin z toho vyvodil pro sebe závěr, že před začátkem totální války je nutné vyčistit mediální prostor.

Jednou jsem při své návštěvě Běloruska viděl Kuropatský les, kde bylo na masových hrobech Stalinových obětí mnoho křížů. Je v Bělorusku o těchto zločinech větší povědomí než v Rusku?

Myslím, že ano. Na místě masových poprav v Kuropatech u Minsku byly vztyčeny pamětní desky a každý obyvatel města, projíždějící kolem po silnici, na tyto události čas od času myslí. Silniční obchvat Minsku se nachází blízko tohoto místa.

Obecně je podpora stalinismu v Bělorusku nepoměrně nižší než v Rusku. Stalinismus a komunismus jsou v Bělorusku vnímány jako cizí systémy. Na území Běloruska nebyly žádné gulagy, všechny se nacházely v Rusku.

Myslíte si, že v Bělorusku je více lidí proti agresi na Ukrajině než v Rusku? Je v tom nějaký rozdíl?

U Bělorusů nevidím podporu současné Putinovy ​​války na Ukrajině. Většina běloruských občanů se na tyto události dívá s hrůzou a nechápe, jak je to v jednadvacátém století možné. Během druhé světové války byl Minsk zcela zničen a nikdo si tady nepřeje, aby se podobné události opakovaly.

