Kdo je Alexej Djumin: Ochránil Putina před medvědem, nyní může nahradit Šojgua

Když o víkendu utichla vzpoura žoldnéřů z Wagnerovy skupiny, byl to běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, kdo o sobě tvrdil, že pomohl zastavit tažení na Moskvu. Zásluhy připsal také Alexeji Djuminovi, bývalému bodyguardovi ruského prezidenta Vladimira Putina a současnému gubernátorovi Tulské oblasti.

O zapojení Djumina do vyjednávání s Jevgenijem Prigožinem, šéfem Wagnerovy skupiny, spekulují také ruští vojenští blogeři. On sám to odmítá, s Prigožinem si však už v minulosti profesně pomáhali. Šéf wagnerovců například přivedl do Djuminovy Tulské oblasti politické konzultanty, píše ruský exilový server Meduza.

Padesátiletý Alexej Gennadjevič Djumin se s Prigožinem zná už z dob, kdy byl osobním bodyguardem a následně i vedoucím prezidentovy ochranky. Pro Vladimira Putina začal pracovat v roce 1999, v jeho první den v pozici premiéra Ruska. Prezidentem se stal jen o pár měsíců později.

Po Putinovu boku stál následujících patnáct let. Doprovázel ho na cestách po světě, byl na člunu, ze kterého Putin zabil kuší velrybu, a jednou ruského prezidenta zachránil před medvědem.

Přestože se Djumin objevoval v médiích, příliš o svých povinnostech bodyguarda nemluvil. V rozhovoru v roce 2016 ale prozradil, že mezi jeho úkoly patřilo také hlídat Putina, když spal.

Bylo to právě v nočních hodinách při pobytu v horách, kdy prezident cestoval na hokejový šampionát a Djumin najednou spatřil za skleněnými dveřmi medvěda. "Podívali jsme se sobě navzájem do očí a on udělal krok zpět. Otevřel jsem dveře a vyprázdnil celý zásobník své pistole pod jeho nohy. Bylo mi ho líto," cituje Djumina britský server The Independent. Zvíře poté uteklo a bodyguard se dočkal pochvaly přímo od Putina - za to, že ušetřil medvědův život.

Nejde ale o jedinou Djuminovu příhodu. Vyprávěl také, že při cestě z Čečenska prezident nastoupil místo běžné helikoptéry do záložní. Nezměnil stroj ani poté, co ho na to bodyguard upozornil. Pár minut po startu ale hlavní vrtulník vzplanul a zřítil se. "Pomyslel jsem si, že měl štěstí," dodal Djumin.

Rychlý kariérní postup

Když skončil v osobní ochrance, jeho kariéra nabrala na obrátkách. Byl jmenován generálporučíkem a stal se zástupcem ředitele GRU, ruské vojenské zpravodajské služby. Vedl strategickou vojenskou jednotku Síly speciálních operací. Ta podle jeho vlastních slov působí "po celém světě".

V této pozici dohlížel na anexi Krymu a údajně také v roce 2014 pomohl prchnout tehdejšímu ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi do Ruska. Následně se stal náměstkem ministra obrany Sergeje Šojgua.

Za "plnění speciálních úkolů", které však nespecifikoval, získal Djumin nejvyšší státní vyznamenání - Hrdina Ruské federace. Od roku 2016 je gubernátorem Tulské oblasti, která leží jižně od Moskvy.

Díky tomu zbohatla i jeho rodina - investigativní server Organized Crime and Corruption Reporting Project píše, že Djuminův otec, bratr i švagr dostali zdarma půdu, kterou následně s výnosem prodali.

Má se Šojgu bát?

V současnosti se hojně spekuluje, že by Djumin mohl opět povýšit a stát se novým ministrem obrany. O výměně Sergeje Šojgua se mluví přímo v Kremlu, řekly serveru Meduza nejmenované zdroje obeznámené se situací. Že by k tomu ale ihned došlo, odmítají s tím, že Putin nechce udělat radikální změnu ve chvíli, kdy je ministerstvo veřejně kritizováno.

Šojgu je už delší dobu terčem kritiky nejen Jevgenije Prigožina za vedení války na Ukrajině. Šéf wagnerovců ho obvinil, že je zodpovědný za smrt desítek tisíc Rusů a také za to, že se vzdal území ve prospěch nepřítele. Zároveň uvedl, že z ruského města Rostov na Donu, které wagnerovci v sobotu v ranních hodinách obsadili, Šojgu prchl "jako zbabělec", píše ruský list The Moscow Times.

Server Politico dodává, že Djumin je Putinovým oblíbencem. V roce 2017 ho dokonce jeden z ruských think-tanků Peterburgskaya Politika jmenoval jedním z potenciálních nástupců Putina.

