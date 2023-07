Putin nenechá výbuchy na svém oblíbeném mostě jen tak. Podle analytika přijde odplata

Kerčský most, který se stal symbolem ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym, poškodily v noci na pondělí dvě exploze. Nebyly fatální a most stojí dál, výbuch byl ale z několika důvodů důležitý. Jak řekl bezpečnostní expert Michal Smetana deníku Aktuálně.cz, i částečné poškození stavby může "zkomplikovat ruskou logistiku a zvýšit šance na úspěšný ukrajinský průlom na některém z úseků fronty".

Kreml mluví o "mimořádné události" a výbuch Kerčského mostu, někdy označovaného za Krymský, vyšetřuje jako teroristický útok. Podle úřadů při něm zemřel manželský pár a jejich dcera utrpěla zranění.

Dvě exploze se ozvaly v pondělí kolem třetí hodiny ráno. Podle fotografií z místa se částečně zhroutila silnice u 145. pilíře, který je blíž ruské pevnině. Ruská média tvrdí, že šlo o útok ukrajinských námořních dronů, a podobně hovoří i ta ukrajinská - píší o akci ukrajinské tajné služby SBU. Kyjev se nevyjádřil.

"Bylo složité dostat se k mostu, ale nakonec se to podařilo," citují svůj zdroj z SBU server RBK-Ukrajina a také britská stanice BBC. "Jeden ze symbolů režimu (ruského prezidenta Vladimira) Putina zase nevydržel tíhu války", okomentoval situaci mluvčí tajné služby Artem Dechtjarenko, aniž by cokoliv potvrdil.

"Jedná se bezesporu o komplikaci ruské logistiky na jihu Ukrajiny," hodnotí pro Aktuálně.cz Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z Pražského centra pro výzkum míru (Peace Research Center Prague).

Podle něj výbuchy neměly nijak fatální dopady, mohou se však promítnout do psychiky ruských vojáků. "Je to součást ukrajinských snah zkomplikovat ruskou obranu skrze útoky na klíčové logistické body, sklady munice, velicí posty a další operačně významné lokace. Ukrajina aktuálně na jihu země naráží na poměrně silně bráněné pozice, takže degradace ruských kapacit pomocí tohoto typu útoků zvýší šance na úspěšný ukrajinský průlom na některém z úseků fronty," myslí si.

Spojnice, která je i symbolem

Kerčský most je jediným přímým spojením mezi okupovaným Krymem a ruskou pevninou. Kritický význam má nejen pro zásobování armády, ale také pro civilní účely - dováží se po něm potraviny, léky i palivo.

Kdyby byl výrazně poškozen, nebo dokonce zničen, byl by to pro Rusko problém, míní analytik z amerického Institutu pro studium války (ISW) George Barros. "Pokud by se Ukrajincům podařilo most zničit, Rusko by mělo jen jednu cestu pro zásobování - pobřežní dálnici u Azovského moře. Jen díky ní by mohlo zásobovat nebo evakuovat desítky tisíc vojáků v okupované Chersonské oblasti a na Krymu," cituje ho britský deník The Guardian.

Oproti mostu je ale tato cesta méně chráněná a vede územím, které nyní okupuje ruská armáda, avšak patří Ukrajině.

Nicméně už teď ruské úřady vyzvaly obyvatele a turisty na Krymu, aby k cestě do Ruska využili alternativní cestu po "nových regionech". Tak Kreml nazývá ukrajinské území, které se mu podařilo od začátku invaze obsadit.

Most má pro Rusy ještě jeden význam: představuje "symbol spojení mezi pevninským Ruskem a nově připojeným územím," uvádí Smetana. Čtyři roky po anexi Krymu ho za pozornosti televizních kamer otevřel sám ruský prezident Putin, který se po něm následně i projel. Celý most přejel Putin minimálně ještě jednou - letos v březnu, když byl kompletně opraven po předchozím útoku.

K velkému výbuchu tu totiž došlo i loni v říjnu, den po Putinových narozeninách. "Jedná se o příliš strategicky i symbolicky významný bod na to, aby se Ukrajina o jeho zničení nepokusila opakovaně. V zásadě se jen čekalo na to, v jaké fázi aktuálně probíhající ukrajinské ofenzivy dojde k dalšímu pokusu," míní Smetana.

Přijde odpověď Kremlu

O významu mostu pro samotného Putina svědčí i jeho dřívější vyjádření. Uvedl, že carové a sovětští lídři vždy snili o vybudování takového mostu, ale nikdy neuspěli, připomíná australská stanice ABC.

Smetana proto předpokládá, že Putin nyní svolá bezpečnostní radu a posílí opatření v okolí mostu. Bude se snažit předejít poškození kolejí, které nyní výbuchu odolaly. Po železnici se tu přitom převáží podstatná část vojenského materiálu.

Zároveň podle Smetany odpoví i silou. "Politicky bude pro Kreml důležité ukázat sílu a demonstrovat razantní odpověď, dá se tak očekávat například série raketových útoků na ukrajinská města a civilní infrastrukturu," domnívá se.

Video: Ukrajinský postup je pomalý a s velkými ztrátami. Musíme se s tím smířit, uvádí Smetana (21. 6. 2023)