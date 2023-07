Brutální ruská agrese na Ukrajině většinu obyvatel spojila a definitivně tak rozhodla o budoucím prozápadním směřování země. Nemalá část prorusky smýšlejících Ukrajinců však stále hledí na východ ke svému většímu sousedovi, i přes zvěrstva, která ruská armáda v zemi páchá. "Cesta na Donbas může být dosti krutým vystřízlivěním prostě pro někoho, kdo tu situaci nezná," říká novinář Tomáš Vlach.

Spotlight, Vlach: Mnoho lidí by na Donbase krutě vystřízlivělo. Řada obyvatel tu dál chce Rusko | Video: Aktuálně.cz

Novinář má za to, že pokud Ukrajina odrazí ruskou agresi a získá kontrolu nad Donbasem, měla by tato oblast být bezpochyby vrácena zpět Ukrajině, včetně okupovaných území. "Nicméně klíčovou výzvou bude získat srdce lidí, kteří zde žijí, a přesvědčit je, že nový režim a vláda jsou pro ně lepší než předchozí. Možná by byla potřeba finanční podpora a edukativní činnost, aby se dosáhlo uznání nových autorit a podpory této oblasti," dodává novinář.

Pokud jde o Krym, situace je složitější, míní Vlach, který zemi opakovaně navštívil před válečným stavem a vrací se tam častokrát i po únoru 2022. Na ostrově panují silné proruské nálady a mnoho lidí se identifikuje s Ruskem nebo Sovětským svazem. Pokud by se Krym vrátil pod kontrolu Ukrajiny, bude důležité, aby Ukrajina jednala ohleduplně a nedošlo k hromadnému odsunu nebo trestání. "Záleží na tom, aby se zabránilo opakování chyb z minulosti - jako tomu bylo po druhé světové válce - které vedly k odsunu etnických Němců z Československa," podotýká Vlach.

Celý rozhovor si můžete pustit níže na konci článku nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40 - 5:20 Co podle novináře Tomáše Vlacha teď brzdí ukrajinskou protiofenzivu nejvíc?

5:20 - 12:00 Jak je na tom Ukrajina s pomocí od Západu? Jakou roli hraje odstoupení Ruska od černomořské obilné dohody? Přijde ještě další pomsta za útok na Kerčský most spojující Rusko s Krymem? A jaké budou následky po zničení Kachovské přehrady?

12:00 - 16:13 Jaké výzvě teď čelí novináři reportující o konfliktu a na co by se podle Tomáše Vlacha měli zaměřit.

16:13 - 21:55 O tom, proč souhlasí s tvrzením novinářky Petry Procházkové, že ne všichni lidé v oblasti Donbasu chtějí být osvobozeni. Co podle něj čeká oblast Donbasu a Krymu po eventuálním vítězství Ukrajiny?

21:55 - 23:14 Vlach na Ukrajinu jezdíval dlouho před ruskou invazí - překvapilo ho, že se Vladimir Putin do invaze pustil v plném rozsahu?

23:14 - 26:38 Jaká je Vlachova nejsilnější zkušenost z této války?