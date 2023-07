Rusko si přivlastnilo pobočky západních gigantů Danone a Carlsberg. Není to poprvé

Ruský stát převzal kontrolu nad ruskou pobočkou francouzské potravinářské firmy Danone a nad pivovarem Baltika, který patří dánské společnosti Carlsberg. Firmy jsou nyní podle ustanovení, které podepsal ruský prezident Vladimír Putin, v "dočasném řízení" státu. Není to poprvé, co se Rusko k takovému kroku uchýlilo. To zvyšuje tlak na západní firmy, které v zemi stále provozují svůj byznys.

Ustanovení vzniklo v době, kdy západní centrály hledaly vhodného kupce, který by v Rusku jejich pobočky odkoupil. Rusko jim však v neděli veškeré obchodní plány zhatilo, podle zveřejněného dekretu na ruském vládním webu firmy s okamžitou platností přecházejí dočasně pod ruskou Federální agenturu pro správu státního majetku. Související Místo Fanty Fancy, místo McDonald's Veselý a chutný. Rusko nahrazuje uprchlé značky 0:41 Francouzská společnost Danone ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že situaci vyšetřuje a "připravuje se přijmout všechna nezbytná opatření k ochraně svých práv jako akcionáře Danone Russia". Dánská Carlsberg Group, která vlastní pivovar Baltika, ohodnotila krok ruské strany jako "neočekávaný". Aktuální kroky Ruska dále přispívají k nervozitě těch západních firem, které se rozhodly na ruském trhu setrvat i přes rozpoutání války na Ukrajině. Tyto společnosti zároveň čelí i tlaku západních zemí, aby Rusko opustily. Francouzská společnost Danone či dánská Carlsberg Baltika byly jedny z mála, které v Rusku zůstaly, podobně jako například Heineken, Nestlé, Unilever či Mondelez, připomíná americký server CNN. Společnosti přitom nejčastěji argumentují důležitostí svých produktů pro tamní obyvatele či složitými smlouvami s franšízanty. V říjnu loňského roku však vedení Danone uvedlo, že se plánuje stáhnout z většiny svého byznysu v Rusku. Chtělo si ponechat jen pobočku kojenecké výživy, uvádí britský list The Guardian. Obchod měl podle odhadů společnosti vést k odepsání až jedné miliardy eur. Stejně tak se plánovala svého podniku v Rusku vzdát i skupina Carlsberg, která chtěla prodat veškerá svá aktiva v zemi. Její Baltika je jednou z předních pivovarnických společností v Rusku s přibližně 30procentním podílem na trhu. Zaměstnává přes 8400 lidí. Minulý měsíc nadnárodní pivovar oznámil, že našel nejmenovaného kupce. "Po prezidentském dekretu jsou vyhlídky tohoto prodejního procesu velmi nejisté," připustila firma Carlsberg ve svém prohlášení. Dodala, že od ruské strany neobdržela žádné oficiální informace týkající se znárodnění pobočky. Související Rusko nemůže splácet dluhy, získá nálepku neplatiče. To není náš problém, říká Kreml Kreml podrobnosti dočasného převzetí neuvedl ani v nedělním oficiálním oznámení. O přebírání velkých západních firem ruským státem se nicméně mluvilo již počátkem loňského roku. Tou dobou se začaly z ruského trhu stahovat ikonické značky jako McDonald's či Coca-cola. Ačkoli tehdy Putin podle agentury Reuters prohlásil, že je odchodem západních značek z ruského trhu v podstatě potěšen, protože jejich místo mohou zaujmout právě domácí obchodníci, v Kremlu jejich úprk opakovaně vyvolal značnou vlnu nevole. Právě začátkem loňska tedy stát pokročil ve schvalování zákona, který měl umožnit v podstatě znárodnit ty pobočky západních firem, které by svým odchodem ohrozily tamní trh práce či průmysl. Danone ani Baltika přitom nejsou první pobočky, na které došlo. Rusko letos stačilo pod státní dohled převést například dceřiné společnosti německé energetické firmy Uniper či finské firmy Fortum.

