Slibuje Moskvu bez stereotypů. Česká firma vozí turisty do Ruska, invazi navzdory

Přes Polsko do Kaliningradu, pak letadlem do Moskvy. V době, kdy na Ukrajině umírají lidé při obraně proti ruské agresi a kdy se v Rusku bouří žoldnéřský předák Jevgenij Prigožin proti Kremlu, navštěvují čeští turisté i nadále Rusko. Cestovní agentura Jedeme do Ruska jim nabízí pomoc s dopravou, vízy i službami průvodce. Ministerstvo zahraničních věcí přitom před cestami do země agresora varuje.

Krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu vyzvalo ministerstvo zahraničí Čechy pobývající v Rusku, aby zemi opustili. Od té doby před cestami na východ varuje. Některé turisty však neodrazuje, že Rusko rozpoutalo invazi, ani tamní zhoršená bezpečnostní situace. Ta se projevila o víkendu, kdy na Moskvu táhly žoldnéřské jednotky wagnerovců a hrozily jejich ozbrojené střety s armádou a policií. Zhruba desítka českých turistů vycestovala do Ruska před týdnem.

"Včera jsme úspěšně přešli rusko-polskou hranici a dnes už si užíváme krásy Kaliningradu," píší průvodci agentury Jedeme do Ruska na facebookovém profilu, který má přes 20 tisíc sledujících. "Být vámi, tam zůstanu. Tady není o co stát," komentuje příspěvek uživatel Daniel Hajm. Většina komentářů podporuje Kreml, objevuje se však i kritika, že turisté podporují ekonomiku agresora.

Majitelé agentury takový názor odmítají. "To, že jsme se rozhodli provázet i v době invaze, neznamená, že schvalujeme, co se děje. Nejezdíme 'na čaj do Kremlu', ale poznávat cizí zemi, její památky a atrakce," říká majitelka a průvodkyně Lucie Vinterová s tím, že ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje.

"Takové cesty jsou velmi neetické. Je až cynické jezdit tam v době války. Předpokládám, že tito lidé by klidně jeli i na Krym, přestože je pod kontrolou Ruska, a psali o něm jako o báječném letovisku," upozorňuje ruský politolog Ivan Preobraženskij žijící od roku 2014 v Praze. Právě v tom roce zabralo Rusko v rozporu s mezinárodním právem ukrajinský poloostrov Krym.

Do Ruska nyní přijíždějí turisté v době, kdy válka na Ukrajině vstoupila do další fáze. Od loňské únorové invaze okupují ruská vojska rozsáhlá území na východě a jihu země. Ukrajinci nyní spustili protiofenzivu s cílem získat své regiony zpět. Rusové také bombardují civilní cíle daleko za frontou. Agrese si podle čerstvých odhadů OSN vyžádala téměř devět tisíc civilních obětí. Západ uvalil na Rusko hospodářské sankce, peníze od turistů tak pomáhají ekonomice státu, který válku rozpoutal.

Cestovní agenturu Jedeme do Ruska založili Lucie Vinterová s manželem Ondřejem Polívkou v roce 2018. Kromě ní provozují také agenturu Jedeme do světa, která nabízí cesty do dalších zemí bývalého Sovětského svazu, do Turecka nebo Evropy. To vše pod sloganem "Poznejte svět bez starostí a stereotypů". Agentury na rozdíl od cestovních kanceláří nesmí zájezdy prodávat, mohou pouze zprostředkovávat prodej služeb, jako je strava, doprava nebo ubytování.

V pořádání výletů do Ruska je agentura v Česku ojedinělá, uvádí šéfka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková. "S ohledem na mezinárodní situaci jsou veškeré zájezdy do Ruské federace pozastaveny a nepořádají se. České cestovní kanceláře jejich nabídku nevypisují," upozorňuje.

Během invaze a protiruských sankcí je doprava komplikovaná, z Evropy do Ruska nelétají žádná letadla. Je ale možné využít spojů přes třetí země, jako je Arménie či Turecko. Hranice s Polskem se dají překročit pěšky nebo autem. Potřebné vízum dostávají čeští turisté bez omezení. "Klient si přes vízovou agenturu požádá o turistické vízum na 30 dní a během pár dní ho získá zcela bez problémů," popisuje Vinterová.

Ministerstvo zahraničí cesty výslovně nezakazuje, turisty však upozorňuje, aby takový výlet zvážili. "Kvůli vyhroceným vztahům jsou na území Ruska jen omezené možnosti, jak turistům pomoci v případě, že se dostanou do nesnází," říká mluvčí Daniel Drake.

I podle politologa Preobraženského je cesta do válčící země z hlediska bezpečnosti velmi riskantní. "Česko je v Rusku vedeno na seznamu nepřátelských států. Kdyby se cokoliv stalo a Kreml by potřeboval rukojmí, mohli by sáhnout přesně po českých turistech. V současné době je tam v zajetí například americký novinář Evan Gershkovich," připomíná ruský expert.

O víkendu se bezpečnostní situace v Rusku vyhrotila. Šéf žoldnéřské skupiny wagnerovců, oligarcha Jevgenij Prigožin, v pátek oznámil, že ruská armáda zaútočila na jeho tábory. Obsadil Rostov na Donu, odkud Rusové řídí operace na Ukrajině, a vyhlásil pochod na Moskvu. Požadoval změny v čele ministerstva obrany a generálního štábu. Jeho jednotky se v sobotu dostaly na necelých 200 kilometrů od hlavního města. Stáhly se po dohodě s Kremlem, o které informovala ruská média.

Aktuálně.cz kontaktovalo majitele cestovní agentury s dotazem, zda se s českými turisty ze země stáhli, do vydání článku však neodpověděli.

Vinterová zatím nevidí důvod, proč cesty rušit. "Všichni jsme svobodní a máme právo se rozhodnout, kam budeme cestovat a kam raději ne. Cestovat pomáháme těm, kteří mají zájem a podívat se tam chtějí, ať už s námi, nebo bez nás. Ani na jedné z cest jsme nepocítili nebezpečí ani nepřátelství," prohlašuje o svém podnikání ve válečné době.

