Jde to hůř, než jsme čekali. Sveřepí Rusové ničí západní tanky, Ukrajina mění taktiku

V podzemním bunkru na Donbase sleduje velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj několik velkých obrazovek, které mu v přímém přenosu ukazují situaci na bojišti. Přestože ukrajinské jednotky postupují, připouští, že protiofenziva je pomalejší, než doufal.

Generál Syrskyj je od začátku ruské invaze jedním z nejdůležitějších mužů ukrajinské armády. Zprvu velel obraně Kyjeva, loni v létě vedl úspěšný bleskový protiúder, při kterém Ukrajinci vyhnali ruské okupanty od Charkova. Nyní coby velitel vojenských operací dohlíží na ukrajinskou ofenzivu na východě země.

Každý den spí jen čtyři a půl hodiny a když má 57letý muž volno, tráví ho v posilovně. Vojáci, kteří s ním na velitelství pracují, k němu podle britské stanice BBC vzhlíží a kromě úspěchů oceňují jeho odhodlání, odvahu a vychytralost. S využitím těchto schopností by chtěl osvobodit i okupovaný Bachmut, který Rusové za velkých ztrát dobyly a od dubna prakticky kontrolují.

Syrskyj v ojedinělém rozhovoru s reportérem BBC přímo na frontě přiznává, že ukrajinská ofenziva je pomalejší, než se očekávalo. Zatím trvá více než měsíc. "Rádi bychom měli rychlé výsledky. Ale realita je taková, že je to prakticky nemožné," připouští generál.

Jedním z cílů ofenzivy je probít se až k Azovskému moři, a přetnout tím pás okupovaného území, které propojuje pevninské Rusko s anektovaným Krymem. Ukrajinské armádě se zatím podařilo postoupit o deset z potřebných sta kilometrů, která je od pobřeží dělí.

V některých oblastech jsou úspěchy ještě menší - u města Orichiv v Záporožské oblasti Ukrajinci pronikli necelé dva kilometry do obranné linie ruských okupantů, vypočítává americký deník New York Times. "Náš pokrok není tak rychlý, jak bychom si přáli," říká k tomu generál Syrskyj.

Velké ztráty ukrajinské techniky

Důvodem je podle odborníků čas, který Rusko na přípravu na ukrajinskou protiofenzivu mělo. Kromě vybudování zákopů a pevností, ze kterých mohou lépe bránit své pozice, frontovou linii také hojně zaminovali.

Ukrajinská armáda v důsledku toho v prvních dvou týdnech ofenzivy přišla přibližně o dvacet procent svých zbraní, včetně moderních obrněných vozidel a tanků, které jí poskytly západní země, píše s odvoláním na své zdroje list New York Times.

Výhodu při postupu otevřeným prostranstvím měly Ukrajincům poskytovat například bojová vozidla Bradley ze Spojených států, která jsou schopná odolávat běžné střelbě. Při nájezdu na protitankovou minu, k čemuž podle amerického deníku dochází každý den, jejich posádka vyvázne jen s menšími zraněními. Často se ale stává, že výbuch obrněnce poškodí nebo ho úplně vyřadí z provozu.

Konkrétní počty zničeného vojenského vybavení jsou vojenským tajemstvím. Data analytického serveru Oryx, vycházejícího z fotografií, videí a satelitních snímků, ale ukazují, že Ukrajina přišla asi o třetinu z 99 vozidel Bradley, které dostala. Podobná tomu je u německých tanků Leopard.

Ukrajinské velení proto pozměnilo taktiku a místo přímějších bojů na minových polích se nyní víc soustředí na údery dělostřelectva a využívá také střely delšího doletu. Ztráty se v důsledku toho podařilo zmírnit, zároveň se ale zpomalila ofenziva.

Nejtěžších je prvních 25 kilometrů

Rozsah ukrajinských ztrát není podle odborníků, které cituje New York Times, překvapující, protože útočící strana potřebuje přibližně třikrát více mužů a zbraní, než mají obránci. Za nejsložitější označují prvních 25 kilometrů v ruských obranných liniích.

"(Ukrajinská) ofenziva není tak rychlá, ale zároveň není katastrofálně za časovým harmonogramem," zhodnotil britský ministr obrany Ben Wallace. "Ukrajinci bojují tak, jako by to dělal každý, kdo by se k ruským liniím probojovával minovým polem," dodal.

Bezpečnostní expert z Evropské rady pro zahraniční vztahy Camille Grand navíc uvádí, že Ukrajině komplikuje situaci nedostatečná letecká podpora. Ztráty proto bude mít vyšší, než je tomu v jiných konfliktech. "Neznamená to ale, že ofenziva selže," upozorňuje.

Změnu by mohla přinést kazetová munice, kterou Kyjevu poslaly USA. Přestože ji mnoho států kvůli ničivé síle zakázalo, Ukrajina ani Rusko se k nim nepřidaly a okupanti ji při útocích již použili. Kyjev by s jejím nasazením mohl začít v řádu dní.

"Kdyby ji nepoužívali Rusové, tak by nám svědomí asi taky nedovolilo ji použít," míní Oleksandr Bakulin, velitel 57. brigády ukrajinské armády bojující u Bachmutu. Bombardovat s ní chce zejména pozice ruského dělostřelectva.

