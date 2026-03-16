V prvním kole "komunálek" ve Francii uspěl expremiér Philippe, zvyšuje to jeho šanci na prezidentství

Ve Francii skončilo první kolo místních voleb, ve kterých občané rozhodují o starostech a zastupitelích ve zhruba 35 tisících městech a vesnicích. Ve městě Le Havre podle předběžných výsledků uspěl bývalý francouzský premiér Édouard Philippe, kterému tak vzrostly šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027.
Volby jsou považovány za test síly krajní pravice a odolnosti mainstreamových stran. Druhé kolo se uskuteční 22. března.
Centristický starosta Philippe, kterým byl v letech 2017 až 2020 premiérem, získal podle odhadů výsledků 43,76 procenta, zatímco komunistický kandidát Jean-Paul Lecoq 33,35 procenta a kandidát krajněpravicového Národního sdružení (RN) Frank Keller přes 15 procent, píše agentura Reuters.
Všichni tři se znovu utkají ve druhém kole. Philippe je považován za jednoho z mála politiků hlavního proudu, který má šanci porazit v příštích prezidentských volbách kandidáta Národního sdružení.
V Paříži vede demokrat Grégoire
V Paříži, Marseille a Lyonu se bude konat v neděli 22. března druhé kolo komunálních voleb. Ve třech nejlidnatějších francouzských městech totiž žádné volební uskupení nezískalo v prvním kole, které se uskutečnilo v neděli 15. března, polovinu hlasů, ukazují téměř úplné výsledky voleb. V největších městech uspěly levicové koalice. Výsledky v Marseille a Lyonu jsou relativně těsné, v Paříži má sociálně demokratický kandidát Emmanuel Grégoire náskok více než deset procentních bodů.
V Paříži se podle výsledků po sečtení 99 procent okrsků probojovalo do druhého kola pět uskupení. Nejvážnějším soupeřem Grégoira, který dostal 38 procent hlasů, je bývalá ministryně kultury a pravicová politička Rachida Datiová s 25 procenty hlasů.
V Marseille má mírný náskok jednoho a půl procentního bodu levicový starosta Benoît Payan, který dostal skoro 37 procent hlasů. V těsném závěsu za ním je však kandidát krajně pravicového Národního sdružení Franck Allisio. V Marseille se dostaly do druhého kola čtyři volební uskupení.
Stávající starosta Lyonu Grégory Doucet má nakročeno k obhájení mandátu poté, co první kolo vyhrál s 37 procent hlasů. Pravicový kandidát Jean-Michel Aulas však za ním zaostává jen o půl procentního bodu. Do druhého kola postoupila i kandidátka sestavená krajně levicovou stranou Nepodrobená Francie (LFI).
Předvolební průzkumy naznačovaly, že na rozhodování francouzských voličů mají největší vliv otázky bezpečnosti, bydlení či místních daní.
Do druhého kola v komunálních volbách ve Francii postupují uskupení, která získala alespoň deset procent hlasů v prvním kole. Mezi prvním a druhým kolem se mohou volební uskupení za určitých podmínek slučovat či se vzdát účasti ve volebním klání. Politické strany tak čekají horečnaté hodiny jednání ve snaze předejít rozdrobení hlasů. Rozhodnout se musí do úterního večera.
Situace je komplikovaná na levici kvůli krizi ve vztazích mezi LFI na jedné straně a Socialistickou stranou (PS), Zelenými a komunisty na straně druhé. Krize se ještě prohloubila po únorovém zabití nacionalistického aktivisty v Lyonu, na kterém se podle policie podíleli i lidé blízcí jednomu poslanci za LFI. Především z PS zaznívá řada výhrad vůči spolupráci s LFI, jejíž kandidátky se ale prosadily do druhého kola v mnoha větších městech.
Prezident Petr Pavel bude dnes jednat na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna a k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.
Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.
Bývalá královna žebříčku a současná dvojka Iga Šwiateková přiznala, že když zrovna nehraje tenis, v televizi na něj zrovna moc nekouká. Volný čas tráví Polka specifickým způsobem.
Írán vyzval obyvatele několika oblastí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Dauhá v Kataru k okamžité evakuaci, protože na ně bude v příštích hodinách útočit, píše agentura Reuters. Výzvu zveřejnila státní íránská stanice Press TV s tím, že důvodem k útoku je přítomnost amerických jednotek.