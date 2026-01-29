Zavedl ji Napoleon, teď ji Francie ruší. Co znamená konec „manželské povinnosti“?

Francouzské Národní shromáždění ve středu jednomyslně schválilo návrh zákona, který ruší tzv. „manželskou povinnost“ — právní výklad, podle něhož společné soužití či manželství automaticky zavazovalo partnery k pohlavním stykům. Koncept „manželské povinnosti“ vychází z Napoleonova občanského zákoníku z roku 1804.
Novela občanského zákoníku nyní výslovně stanoví, že společné bydlení nevytváří žádnou právní povinnost mít sexuální vztahy a že odmítnutí intimního styku nemůže být důvodem k rozvodu. Cílem zákona je podle předkladatelů lépe chránit oběti sexuálního násilí v rodinném prostředí.
Agentura AFP upozornila, že přibližně polovina případů znásilnění dospělých probíhá právě v rámci manželských či partnerských vztahů. Podle deníku Le Parisien má novela rovněž varovat před zneužíváním institutu manželství k obcházení principu svobodného souhlasu.
Francouzský občanský zákoník uvádí čtyři povinnosti vyplývající z manželství: věrnost, materiální podpora, pomoc a společné soužití. Povinnost mít pohlavní styk se svým partnerem není zmíněna. Starší soudní rozhodnutí však někdy vykládala společné soužití jako povinnost „sdílet lože“, což v praxi umožňovalo přetrvávání myšlenky manželské povinnosti.
Agentura AFP připomněla, že v roce 2019 francouzský soud rozvedl muže, který se chtěl rozvést se svou ženou, protože s ním odmítala mít pohlavní styk. V loňském roce Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch bývalé manželky tohoto muže a uvedl, že žena, která odmítá mít pohlavní styk se svým manželem, by v případě rozvodu neměla být soudy považována za „vinou z rozpadu manželství“.
Novela byla přijata jednomyslně. Větší část poslanců pravicově-populistického Národního sdružení se ale zdržela.
Éra Modelu S a X je u konce. Tesla dala přednost humanoidním robotům
Tesla se loučí s auty, které ji zviditelnily. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X, tedy aut, která jí před lety pomohla prorazit mezi zavedené automobilky. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti
ŽIVĚZbrojit začíná už i neutrální Švýcarsko, zvýší kvůli tomu daně
Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Dnes to v prohlášení oznámila švýcarská vláda s tím, že kvůli vyšším výdajům do armády zvýší od roku 2028 na deset let daň z přidané hodnoty o 0,8 procentního bodu.
ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU
Českou republiku bude ve čtvrtek na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupovat ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům.
Smrt milované lyžařky viděli diváci v přímém přenosu. Hrůzu prožívala i česká legenda
Sjezdové lyžování si připomíná smutné výročí. Uplynulo dvaatřicet let od smrti populární rakouské lyžařky Ulrike Maierové. Její fatální pád během sjezdu na proslulé sjezdovce Kandahar v německém Garmisch-Partenkirchenu stál za výraznými bezpečnostními změnami v celém alpském sportu.
Devatenáctiletá Diana se stala obětí brutálního zásahu. „Nehoda,“ tvrdí íránský režim
Íránské bezpečnostní složky podle lidskoprávních organizací zastřelily 19letou influencerku Dianu Bahadorovou. Na sociálních sítích vystupovala pod přezdívkou Baby Rider a proslavila se videi, na nichž bez hidžábu jezdila na motorce – navzdory tomu, že íránský režim obojí ženám zakazuje.