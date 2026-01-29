Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zavedl ji Napoleon, teď ji Francie ruší. Co znamená konec „manželské povinnosti“?

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Francouzské Národní shromáždění ve středu jednomyslně schválilo návrh zákona, který ruší tzv. „manželskou povinnost“ — právní výklad, podle něhož společné soužití či manželství automaticky zavazovalo partnery k pohlavním stykům. Koncept „manželské povinnosti“ vychází z Napoleonova občanského zákoníku z roku 1804.

Relationship,Problems.,Upset,Couple,Ignoring,Each,Other,,Lying,Back,To
Francouzský občanský zákoník uvádí čtyři povinnosti vyplývající z manželství: věrnost, materiální podpora, pomoc a společné soužití. Povinnost mít pohlavní styk se svým partnerem není zmíněna.Foto: Shutterstock
Reklama

Novela občanského zákoníku nyní výslovně stanoví, že společné bydlení nevytváří žádnou právní povinnost mít sexuální vztahy a že odmítnutí intimního styku nemůže být důvodem k rozvodu. Cílem zákona je podle předkladatelů lépe chránit oběti sexuálního násilí v rodinném prostředí.

Agentura AFP upozornila, že přibližně polovina případů znásilnění dospělých probíhá právě v rámci manželských či partnerských vztahů. Podle deníku Le Parisien má novela rovněž varovat před zneužíváním institutu manželství k obcházení principu svobodného souhlasu.

Související

Francouzský občanský zákoník uvádí čtyři povinnosti vyplývající z manželství: věrnost, materiální podpora, pomoc a společné soužití. Povinnost mít pohlavní styk se svým partnerem není zmíněna. Starší soudní rozhodnutí však někdy vykládala společné soužití jako povinnost „sdílet lože“, což v praxi umožňovalo přetrvávání myšlenky manželské povinnosti.

Agentura AFP připomněla, že v roce 2019 francouzský soud rozvedl muže, který se chtěl rozvést se svou ženou, protože s ním odmítala mít pohlavní styk. V loňském roce Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch bývalé manželky tohoto muže a uvedl, že žena, která odmítá mít pohlavní styk se svým manželem, by v případě rozvodu neměla být soudy považována za „vinou z rozpadu manželství“.

Reklama
Reklama

Novela byla přijata jednomyslně. Větší část poslanců pravicově-populistického Národního sdružení se ale zdržela.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tesla Model S
Tesla Model S
Tesla Model S

Éra Modelu S a X je u konce. Tesla dala přednost humanoidním robotům

Tesla se loučí s auty, které ji zviditelnily. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X, tedy aut, která jí před lety pomohla prorazit mezi zavedené automobilky. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti

FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen
FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen
FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen

ŽIVĚZbrojit začíná už i neutrální Švýcarsko, zvýší kvůli tomu daně

Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Dnes to v prohlášení oznámila švýcarská vláda s tím, že kvůli vyšším výdajům do armády zvýší od roku 2028 na deset let daň z přidané hodnoty o 0,8 procentního bodu.

Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague

ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU

Českou republiku bude ve čtvrtek na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupovat ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama