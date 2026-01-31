V Dánsku protestovaly tisíce lidí proti Trumpovým urážkám vojáků NATO

Kolem 10 tisíc lidí se zúčastnilo sobotního pochodu k velvyslanectví USA v Kodani, který uspořádalo sdružení dánských válečných veteránů, píše agentura AFP. Pochod byl tichým protestem proti nedávným výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zlehčoval roli vojáků ze spojeneckých zemí NATO v Afghánistánu. Trump tvrdil, že se drželi mimo frontu.
"Demonstraci jsme nazvali #NoWords (Žádná slova), protože to přesně popisuje, jak se cítíme. Nemáme slov," uvedl viceprezident sdružení veteránů Soren Knudsen. Protestující podle něj zároveň chtějí Američanům sdělit, že Trumpova slova byla urážkou dánských veteránů a hodnot, které společně bránili.
V Afghánistánu zahynulo 44 dánských vojáků a v Iráku osm. Protestující v sobotu na jejich památku umístili do květináčů před americkým velvyslanectvím 44 dánských vlajek. Velvyslanectví je nejprve odstranilo, ale později je s omluvou vrátilo, píše AFP.
Aliančních misí v Afghánistánu se účastnilo i Česko, které tam přišlo o 14 vojáků.
Podle organizátorů se sobotního pochodu v Kodani za mrazivého počasí zúčastnilo osm až deset tisíc lidí. Podle odhadů policie jich bylo nejméně 10 tisíc. Někteří byli oblečeni ve vojenských uniformách, někteří měli na hrudi připnutá vojenská vyznamenání. Lidé drželi dánské i grónské vlajky.
Dánsko je členským státem NATO a spojencem USA. V dánské společnosti ovšem v poslední době vyvolala napětí opakovaná Trumpova prohlášení. že Spojené státy chtějí z bezpečnostních důvodů získat Grónsko, které je autonomní součástí Dánska.
