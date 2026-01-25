Přeskočit na obsah
Benative
25. 1. Miloš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump po vlně kritiky za výroky o roli spojenců otočil a ocenil britské vojáky

ČTK

Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že za války v Afghánistánu se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Proti tomu se ozvali představitelé Británie, Polska, Německa a Itálie.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One
Donald Trump: Britští vojáci patřili mezi ty nejskvělejší bojovníky.Foto: Reuters
Reklama

„Skvělí a velmi stateční vojáci ze Spojeného království budou vždy se Spojenými státy!“ napsal Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social. „V Afghánistánu jich 457 zemřelo a mnoho dalších bylo těžce zraněno,“ uvedl šéf Bílého domu a dodal, že britští vojáci patřili „mezi ty nejskvělejší bojovníky“.

Britský premiér Keir Starmer původní Trumpův výrok, v němž bagatelizoval zapojení spojenců v Afghánistánu, označil za urážlivý a otřesný. Ohradil se proti němu také princ Harry, který v Afghánistánu sloužil.

Související

Spojené státy pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena aliance útokem proti všem, poprvé a naposledy v dějinách NATO aktivovaly po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu. Mezi lety 2001 a 2021 v ní zahynulo 14 českých vojáků.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tablo poslanců - ODS
Tablo poslanců - ODS
Tablo poslanců - ODS

Podívejte se na 15 politiků, kteří mohou promluvit do budoucnosti ODS

S koncem Petra Fialy v čele ODS, kterou vedl dlouhých 12 let, dochází i k proměně toho, kdo a jaký vliv ve straně bude mít. Aktuálně.cz proto přináší přehledný a stručný pohled na to, koho a proč má smysl v ODS sledovat. Vybrali jsme pomyslný žebříček, který tvoří třináct mužů a dvě ženy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama