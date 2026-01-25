Trump po vlně kritiky za výroky o roli spojenců otočil a ocenil britské vojáky

Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že za války v Afghánistánu se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Proti tomu se ozvali představitelé Británie, Polska, Německa a Itálie.
„Skvělí a velmi stateční vojáci ze Spojeného království budou vždy se Spojenými státy!“ napsal Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social. „V Afghánistánu jich 457 zemřelo a mnoho dalších bylo těžce zraněno,“ uvedl šéf Bílého domu a dodal, že britští vojáci patřili „mezi ty nejskvělejší bojovníky“.
Britský premiér Keir Starmer původní Trumpův výrok, v němž bagatelizoval zapojení spojenců v Afghánistánu, označil za urážlivý a otřesný. Ohradil se proti němu také princ Harry, který v Afghánistánu sloužil.
Spojené státy pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena aliance útokem proti všem, poprvé a naposledy v dějinách NATO aktivovaly po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu. Mezi lety 2001 a 2021 v ní zahynulo 14 českých vojáků.
Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí
Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.
"Otřesné dění v Minnesotě." Demokraté chtějí zablokovat financování části vlády
Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP
Podívejte se na 15 politiků, kteří mohou promluvit do budoucnosti ODS
S koncem Petra Fialy v čele ODS, kterou vedl dlouhých 12 let, dochází i k proměně toho, kdo a jaký vliv ve straně bude mít. Aktuálně.cz proto přináší přehledný a stručný pohled na to, koho a proč má smysl v ODS sledovat. Vybrali jsme pomyslný žebříček, který tvoří třináct mužů a dvě ženy.
Pastrňák totálně vyšachoval soupeře a nahrál na jeden z gólů vítězného Bostonu
David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL shodně jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem.