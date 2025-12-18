Německo do konce roku přijme 535 Afghánců z přesidlovacího programu

Německo do konce roku přijme 535 Afghánců, kteří dříve dostali příslib přesídlení. Uvedl to ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Program, v rámci kterého Německo přijímalo zvlášť ohrožené Afghánce, vláda kancléře Friedricha Merze po květnovém nástupu k moci pozastavila. Afgánci, kteří už čekali v Pákistánu na cestu do Evropy, se kvůli tomu obrátili na soud. Části z nich dali soudci za pravdu.
„Jedná se ještě o 460 osob, které jsou ve vládním programu přesídlení, a 75 osob, které jsou v programu pro místní síly a zdržují se nyní v Pákistánu,“ uvedl Dobrindt v rozhovoru s mediální skupinou RND. Řekl, že chce Německo záležitost vyřídit co možná nejrychleji, ideálně do konce roku. „Je ale možné, že jednotlivé případy budeme muset ještě zpracovávat v lednu,“ dodal.
Vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) po květnovém nástupu k moci pozastavila program, v rámci kterého Německo přijímalo zvlášť ohrožené Afghánce. Byli mezi nimi hlavně místní spolupracovníci, kteří pomáhali německým vojákům v Afghánistánu před tím, než se v srpnu 2021 moci opět ujalo islamistické hnutí Tálibán.
Kromě nich Německo v programu přijímalo také například bývalé vládní zaměstnance, novináře či bojovníky za lidská a občanská práva a jejich rodiny.
Řada těch, kteří dostali už dříve příslib přesídlení, uprchla z Afghánistánu do Pákistánu. Kvůli průtahům na německé straně jim ale hrozilo vypovězení zpět do vlasti. Po květnovém pozastavení programu se do Německa dostali první Afghánci opět až v září.
Tento týden v úterý dorazilo do Berlína další letadlo se 160 Afghánci na palubě. Dalším zhruba 650 lidem ale minulý týden německá vláda přesídlení zamítla. Nabídla jim nicméně, že jim pomůže s návratem do vlasti, nebo s přesídlením do jiné země, která je bude ochotna přijmout.
Radu udivil postup FAČR: Kouč je jako prezident, nedělejte se z toho různé srandy
Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek představí nového trenéra české reprezentace, kterým by měl být Miroslav Koubek. Podle bývalého kouče národního týmu Petra Rady provázely výběr nástupce Ivana Haška zbytečné tahanice.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.
Může nám unie vnutit migranty? Babiš odmítl migrační pakt, ale expert varuje
Nová vláda Andreje Babiše na svém prvním zasedání odmítla migrační pakt EU. Podle koalice jde o zadní vrátka k povinným kvótám na migranty. Podle bývalého ministra vnitra Rakušana tím vláda naopak odmítla přísnější kontrolu nelegální migrace.
ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí
Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.
"Musí se zamezit brutalitě." Experti hodnotí kontroverzní svazové rozhodnutí
Hokej není balet. Ale stává se snad taneční soutěží ve chvíli, kdy přestanou děti hrát do těla? I o kontroverzním svazovém nařízení je nová epizoda podcastu Bago. A stihne se hala v Miláně? A kdo tam pojede v českých barvách? To jsou otázky, na které padnou odpovědi.