Šéf americké pohraniční stráže Bovino byl odvolán z funkce velitele v terénu

Greg Bovino byl v pondělí odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie, kde by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic, zástupce ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) a dva další zdroje to napsala agentura Reuters.
Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu příslušníkem federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE), o němž Bovino šířil sporná tvrzení. Bílý dům se k tomu zatím nevyjádřil.
Bovino, který šéfoval Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), se stal tváří protiimigrační kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa ve státě Minnesota. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací stanice CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci po Prettiho zastřelení nezvládá.
Bovino čelil kritice kvůli snaze obhájit použití síly při zásahu proti Prettimu i spornému tvrzení o okolnostech střelby. Bovino podle CNN mimo jiné tvrdil, že Pretti měl v úmyslu "zmasakrovat" federální agenty. Obdobně ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že muž byl zastřelen, protože se podle ní oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím, která pořídili svědci na místě.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, CBP ani Bílý dům na žádost Reuters o komentář k odvolání dosud nereagovaly.
Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vyšle svého zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který bude mít aktivity ICE ve městě na starosti. Prezident si tentýž den také volal s guvernérem Minnesoty Timem Walzem, kterého dlouhodobě ostře kritizuje a který žádá o stažení federálních agentů ze státu. Oba však zaujali smířlivý tón, což je podle Reuters známkou toho, že se snaží najít způsob, jak ukončit patovou situaci ohledně deportací.
Sobotní incident se stal poté, co agent ICE rovněž v Minneapolisu 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Incident vyvolal v Minneapolisu rozsáhlé protesty a zvýšil napětí mezi obyvateli města a ICE.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
V pondělí ráno se bude v Čechách a na Českomoravské vrchovině tvořit náledí, varovali v neděli večer meteorologové. Už dříve upozornili na to, že v západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude od večera silně sněžit, do rána může na západě Čech napadnout až 12 centimetrů sněhu. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu.
Suverénní Sabalenková má nakročeno ke třetímu titulu v Melbourne, je v semifinále
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes porazila jasně 6:3, 6:0. Přiblížila se tak v Melbourne možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky.
Český válec i nová všeumělka. Austrálie věští skvělou tenisovou budoucnost, míní Lojda
„Co byla ale opravdu bomba tohoto grandslamu, to jsou výkony mladých holek Terezy Valentové a Nikoly Bartůňkové,“ hodnotí výkony českých tenistů na Australian Open v tradičním komentáři Aktuálně.cz Dušan Lojda.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.