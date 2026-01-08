Floydovo město znovu krvácí. Agent ICE zastřelil ženu v pomalu se rozjíždějícím autě

Z Minneapolis, města poznamenaného smrtí George Floyda, přichází nový otřes. Agent imigrační služby ICE zastřelil 37letou ženu ve chvíli, kdy její auto pomalu odjíždělo. Podle úřadů šlo o útok na policistu, podle svědků o chladnokrevné zabití. Videozáznam, svíčky i matčiny slzy teď znovu rozdělují Ameriku na ty, kdo věří policejní verzi, a ty, kdo už dávno ne.
Dá se tam bruslit? Bezpečný led poznáte jistě jediným způsobem, varuje záchranář
V Česku poslední dny panují tuhé mrazy. Zamrzají rybníky i další vodní plochy a lidé se vydávají bruslit. Ne vždy je to ale bezpečné. Před několika dny se tak například na Kladensku ledem probořili tři mladíci. Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč pro Aktuálně.cz popisuje, jak se takové situaci vyvarovat i co dělat ve chvíli, když led neudrží vás nebo někoho jiného.
Oběti neznal, zabíjet chtěl i v mateřské školce. Vrah z Hradce má potvrzený trest
Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové ve čtvrtek Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
Vydatný sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo. Hrozí komplikace v dopravě
V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ID.3 za cenu Golfu. Pro levný bateriový Volkswagen se teď vyplatí zajet do Německa
Speciální cenová akce na elektrické modely ID. platí u našich západních sousedů do konce března, její pokračování ale není vyloučeno. Navíc je bez dalších podmínek.
Česko má za sebou nejchladnější noc této zimy, padlo šest rekordů
Noc na dnešek byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. byl kolem minus 12,5 stupně Celsia.