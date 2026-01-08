Floydovo město znovu krvácí. Agent ICE zastřelil ženu v pomalu se rozjíždějícím autě

Přeskočit na obsah
8. 1. Čestmír
Zobrazit
16 fotografií
Příslušník americké imigrační služby (ICE) zastřelil ve středu v Minneapolis 37letou ženu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Z Minneapolis, města poznamenaného smrtí George Floyda, přichází nový otřes. Agent imigrační služby ICE zastřelil 37letou ženu ve chvíli, kdy její auto pomalu odjíždělo. Podle úřadů šlo o útok na policistu, podle svědků o chladnokrevné zabití. Videozáznam, svíčky i matčiny slzy teď znovu rozdělují Ameriku na ty, kdo věří policejní verzi, a ty, kdo už dávno ne.

Prohlédnout 16 fotografií
Dá se tam bruslit? Bezpečný led poznáte jistě jediným způsobem, varuje záchranář

V Česku poslední dny panují tuhé mrazy. Zamrzají rybníky i další vodní plochy a lidé se vydávají bruslit. Ne vždy je to ale bezpečné. Před několika dny se tak například na Kladensku ledem probořili tři mladíci. Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč pro Aktuálně.cz popisuje, jak se takové situaci vyvarovat i co dělat ve chvíli, když led neudrží vás nebo někoho jiného.

