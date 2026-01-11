Přeskočit na obsah
Zahraničí

Do ulic Minneapolisu vyšly desítky tisíc lidí, protestovaly proti ICE

ČTK

Americkým severovýchodním městem Minneapolis v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby odsoudily středeční zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura Reuters.

Immigration enforcement action continues, days after the fatal shooting of Renee Nicole Good by an ICE agent, in Minneapolis
Demonstrace proti imigračním agentům ICE v Minneapolisu.Foto: REUTERS
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu agent 7. ledna zastřelil matku tří dětí, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když se ji skupina agentů snažila zastavit.

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti člen ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly. Federální imigrační agenti pak den poté postřelili v Portlandu ve státě Oregon ženu a muže, kteří chtěli údajně použít své auto jako zbraň a agenty přejet.

Sobotní převážně pokojný pochod byl součástí více než tisícovky demonstrací občanskoprávních skupin plánovaných na tento víkend, které se mají stavět proti deportační kampani federální vlády. Shromáždění se naplánovala tak, aby skončila před setměním a minimalizovalo se tím riziko násilí.

Protestující v Minneapolisu pod vedením mexických tanečníků pochodovali k ulici, kde agent Goodovou zastřelil v jejím autě. Dav několika desítek tisíc lidí skandoval ženino jméno, provolával slogany jako „Zrušte ICE“ a vyzýval k odchodu imigračních agentů. Lidé v pensylvánské Filadelfii křičeli „ICE musí pryč“ či „Ne fašistickým Spojeným státům“ a na newyorském Manhattanu několik set lidí neslo transparenty vystupující proti ICE.

Stát Minnesota se několik měsíců před střelbou stal hlavním bodem zájmu federální vlády v rámci jejích snah o deportaci milionů imigrantů. Republikánský prezident Donald Trump přitom také kritizoval demokratické vůdce státu v souvislosti s rozsáhlým skandálem týkajícím se podvodů v oblasti sociálních dávek, do něhož byli zapleteni někteří členové početné somálsko-americké komunity v Minnesotě.

