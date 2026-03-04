"Trump zažehne v Íránu armagedon." Tohle američtí vojáci z Pentagonu slyšet nechtějí

Vrcholní představitelé amerických ozbrojených sil podle stížností podaných jedné dozorové organizaci používají extremistickou křesťanskou rétoriku o biblických "posledních časech" k ospravedlnění zapojení do války s Íránem. Napsal o tom ve středu britský deník The Guardian.
Organizace Military Religious Freedom Foundation (MRFF) uvádí, že obdržela více než 200 stížností od příslušníků všech složek ozbrojených sil, včetně námořní pěchoty, letectva a vesmírných sil.
Jeden ze stěžovatelů, označený jako poddůstojník u jednotky, která by mohla být "kdykoli nasazena" do operací proti Íránu, ve stížnosti, do níž redaktoři deníku The Guardian nahlédli, uvedl, že je velitel vyzval "abychom našim vojákům říkali, že je to všechno součást Božího plánu". Konkrétně podle něj odkazoval na "četné pasáže z Knihy Zjevení týkající se armagedonu a bezprostředního návratu Ježíše Krista". Řekl, že "prezident (Donald) Trump byl Ježíšem vyvolen, aby v Íránu zažehl jiskru, která vyvolá armagedon a předznamená jeho návrat na Zemi," dodal poddůstojník.
Stížnost byla podána jménem 15 amerických vojáků, mezi nimiž je 11 křesťanů, jeden muslim a jeden žid. MRFF stížnost nejprve sdílela s americkým novinářem na volné noze Jonathanem Larsenem.
"Příslušníci armády se ve skutečnosti nemohou snadno bránit, protože váš nadřízený v armádě není jen nějaký vedoucí směny ve Starbucksu," řekl deníku The Guardian prezident MRFF a veterán letectva Mikey Weinstein. S tím, že se podobné komentáře od křesťanských nacionalistů ve vládě a v armádě objevují pokaždé, když jsou USA či Izrael zapojeny do válek na Blízkém východě. Stížnosti podle šéfa organizace jasně ukazují, že princip oddělení církve a státu je v armádě ignorován.
The Guardian zároveň poznamenal, že americký ministr obrany Pete Hegseth souzní s názory křesťanských nacionalistů. V srpnu 2025 Hegseth na X sdílel reportáž televize CNN o pastorovi Dougu Wilsonovi, křesťanském nacionalistiovi, který je spoluzakladatelem Společenství reformovaných evangelikálních církví (CREC) se sídlem v Idahu. Wilson uvedl, že si nemyslí, že by ženy měly zastávat vedoucí funkce v armádě či že by v křesťanské společnosti měly mít volební právo.
Ministr Hegseth, který byl moderátorem konzervativní stanice Fox News a je veteránem z válek v Iráku a v Afghánistánu, v minulosti vzbudil pozornost také svými kontroverzními tetováními spojovanými s křesťanským nacionalismem.
Pentagon na žádost deníku The Guardian o komentář ke stížnostem vojáků neodpověděl.
Údery na Írán USA a Izrael zahájily v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.
